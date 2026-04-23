Perú

Luis Galarreta revela que el propio círculo de Rafael López Aliaga envió disculpas a Keiko Fujimori por ser “agresivo”

El candidato a vicepresidente de Fuerza Popular afirmó que miembros del entorno de Renovación Popular contactaron a la candidata para expresar disculpas por los recientes enfrentamientos verbales

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Luis Galarreta aseguró que personas cercanas a Rafael López Aliaga enviaron mensajes de disculpa a Keiko Fujimori por los ataques verbales recientes y calificó de excesiva la actitud del líder de Renovación Popular
Luis Galarreta aseguró que personas cercanas a Rafael López Aliaga enviaron mensajes de disculpa a Keiko Fujimori por los ataques verbales recientes y calificó de excesiva la actitud del líder de Renovación Popular

El candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, reveló este jueves que allegados a Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, enviaron mensajes de disculpa a Keiko Fujimori por la actitud agresiva exhibida en los ataques verbales de los últimos días.

“Rafael ha sido muy agresivo con Keiko, creo que innecesaria e injustamente, y hasta su propia gente nos ha mandado mensaje de disculpa, de apoyo”, afirmó en diálogo con la radio Exitosa.

Galarreta también hizo mención de las disculpas ofrecidas días antes por el abogado del exalcalde, Wilber Medina, quien consideró que las expresiones de su cliente fueron “inoportunas” y que “de repente las realizó producto del estrés por el cual está atravesando”.

“No es momento de exacerbar divisiones, más bien los peruanos tenemos que ir en una afán de conciliar”, expresó Medina, gesto que recibió el reconocimiento de Galarreta. “Le agradecemos porque creo que en Renovación hay mucha gente más allá de esta actitud que Rafael debe tener por desesperación”, añadió.

El abogado de López Aliaga, Wilber Medina, también ofreció disculpas públicas, atribuyendo las declaraciones de su cliente al estrés del momento y pidiendo evitar la profundización de divisiones
El abogado de López Aliaga, Wilber Medina, también ofreció disculpas públicas, atribuyendo las declaraciones de su cliente al estrés del momento y pidiendo evitar la profundización de divisiones

El aspirante a vicepresidente destacó que mantiene comunicación constante con integrantes de Renovación Popular y subrayó el respeto hacia el líder de ese partido. “No merece que nosotros nos metamos a responderle, a pelearnos. Nosotros estamos respaldando los pedidos que ha hecho Rafael”, afirmó al referirse a la iniciativa de Fuerza Popular de cederle sus personeros a la agrupación celeste.

El último domingo, López Aliaga volvió a arremeter contra Fujimori, quien se perfila sólida en una eventual segunda vuelta electoral, según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Durante su intervención en la concentración de ciudadanos por la llamada ‘marcha por la democracia’, difundió nuevamente acusaciones de fraude sin pruebas y cuestionó en específico los resultados electorales en la región amazónica de Junín.

“¿Cómo se entiende que habiendo hecho un mitin en Pichanaqui, San Martín de Pangoa, Satipo, Mazamari, repleto de gente, gane la señora K cuando allá la han sacado a patadas de la región? No pues. Así no. No se gana con trafa, señora K. Usted sabe perfectamente”, expresó ante los asistentes.

“Por eso yo no soy político, y no lo voy a ser nunca. No soy parte de esta basura de gente, realmente. A mí no me metan en ese mundo. No soy político y no voy a serlo nunca. No me interesa”, continuó.

Galarreta destacó la importancia del diálogo entre Fuerza Popular y Renovación Popular, mencionando una comunicación fluida con miembros de ese partido y el respaldo a iniciativas conjuntas como la cesión de personeros
Galarreta destacó la importancia del diálogo entre Fuerza Popular y Renovación Popular, mencionando una comunicación fluida con miembros de ese partido y el respaldo a iniciativas conjuntas como la cesión de personeros

A fines de febrero, la lideresa de Fuerza Popular concluyó una gira de tres días por Junín, marcada por protestas e incidentes, como los ocurridos durante un acto en la comunidad asháninka de Pampa Michi, en la provincia de Chanchamayo.

Imágenes difundidas por la televisora Latina mostraron entonces que el escenario donde la candidata iba a dirigirse al público estuvo a punto de colapsar, lo que obligó a suspender la actividad por unos minutos.

Fujimori, quien visitó antes San Martín de Pangoa, Mazamari y Satipo, tropezó mientras era asistida por integrantes de su comitiva y por el apu, autoridad de esta comunidad donde residen al menos 25 familias asháninkas. El día anterior al incidente, la política había cancelado su llegada a Pichanaqui por las lluvias y los bloqueos en la carretera central.

Durante su recorrido por Satipo y Pangoa, además, enfrentó el rechazo de algunos pobladores, quienes la recibieron con carteles y lanzaron globos de agua y piedras contra su caravana. La policía intervino para controlar la situación.

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