Perú

Carlos Pareja criticó a José Balcázar horas antes de ser designado canciller y alertó de ruptura Perú-EEUU si caía compra de aviones

El nuevo ministro de Relaciones Exteriores advirtió que suspender la compra de los F-16 pondría en riesgo la relación bilateral y la credibilidad internacional del país, en medio de tensiones por la postura del presidente interino

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Carlos Pareja, nuevo ministro de Relaciones Exteriores, advirtió que la suspensión de la compra de aviones F-16 podría llevar a una crisis en la relación entre Perú y Estados Unidos y afectar la imagen internacional del país

El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, cuestionó al presidente interino José María Balcázar horas antes de asumir el cargo y consideró que, si se caía la compra de aviones F-16, la relación entre Perú y Estados Unidos podría haber entrado en una situación “delicada”.

Pareja, quien reemplaza al excanciller Hugo de Zela, advirtió que la postergación del contrato ordenada por el mandatario tenía potencial para provocar una crisis en la relación bilateral y afectar la imagen internacional del país.

“El presidente rechaza la firma que él mismo había aprobado. Eso rompe una secuencia de negociación que se ha desarrollado paso a paso”, declaró este miércoles en Canal N, después de que Balcázar confirmara su postura de aplazar la adquisición y dejar la decisión al próximo gobierno.

Explicó que el proceso para adquirir los aviones ya se encontraba en su etapa final, con contratos firmados y plazos definidos para los pagos. “El no cumplimiento de los pagos podría provocar la caída del contrato y abrir un escenario de incertidumbre con Estados Unidos. Si no se realiza el desembolso en el plazo establecido, la operación se cae y habrá una revisión de la política estadounidense hacia el Perú”, sostuvo.

Pareja señaló que la decisión del presidente interino José María Balcázar de aplazar el contrato rompía una secuencia de negociaciones ya avanzadas, con contratos firmados y plazos de pago definidos.
Pareja señaló que la decisión del presidente interino José María Balcázar de aplazar el contrato rompía una secuencia de negociaciones ya avanzadas, con contratos firmados y plazos de pago definidos.

A pesar de la decisión presidencial, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) efectuó el primer pago acordado por la compra de aviones F-16 a EEUU, por un monto de 2.000 millones de dólares, acción celebrada por el embajador de Washington en Perú, Bernie Navarro.

Pareja, quien ha sido embajador del Perú en EEUU, Chile, España y Suiza, resaltó el riesgo de un “distanciamiento” entre ambos países si se anulaba el contrato, en un contexto en que las relaciones avanzaban mediante acuerdos estratégicos y cooperación militar. “No se trata solo de un contrato específico, sino de la credibilidad del país frente a futuros acuerdos”, afirmó.

“Con este gobierno de Trump, estas negociaciones y estas relaciones son un poco más complicadas que con gobiernos anteriores. Así que creo que estamos en una situación bastante delicada”, expresó.

El diplomático alertó que la anulación del acuerdo pondría en riesgo la credibilidad de Perú ante futuros convenios y complicaría la relación bilateral, especialmente bajo la administración de Donald Trump
El diplomático alertó que la anulación del acuerdo pondría en riesgo la credibilidad de Perú ante futuros convenios y complicaría la relación bilateral, especialmente bajo la administración de Donald Trump

Consideró fundamental que el Ejecutivo nombrara a un canciller con “experiencia en relaciones internacionales” capaz de recomponer el diálogo con Washington. “Lo primero que se debe hacer es restablecer la comunicación y explicar la posición del Perú”, indicó.

Los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa presentaron su renuncia este miércoles tras discrepancias con Balcázar por su postura de aplazar la compra de las aeronaves. De Zela, no obstante, aseguró que los contratos para la adquisición ya estaban firmados desde el último lunes, información ratificada posteriormente por Washington.

La decisión de postergar la compra motivó una respuesta hostil del embajador estadounidense, quien advirtió sobre posibles represalias si Perú no cumplía el principio de acuerdo supuestamente firmado en secreto con la administración del anterior presidente interino, José Jerí (2025-2026).

El proceso para adquirir 24 aviones de combate, en el que participaron el F-16 Block 70 estadounidense, el Saab Gripen sueco y el Rafale francés, fue declarado secreto durante la administración de Jerí. Según medios locales, en ese momento se firmó un principio de acuerdo con Estados Unidos, aunque la oferta inicial solo incluía 12 aeronaves.

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