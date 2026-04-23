Carlos Vílchez desmiente robo de su vehículo en Pueblo Libre y revela lo que realmente sucedió: “Han sido más ganas de fregar”

Carlos Vílchez desmiente robo de su vehículo en Pueblo Libre y revela lo que realmente sucedió. América TV

Carlos Vílchez aclaró los detalles del incidente ocurrido con su vehículo de alta gama en Pueblo Libre, desmintiendo las versiones que circularon sobre un supuesto robo.

El popular comediante explicó que, si bien su auto fue dañado, no se trató de un robo ni de la sustracción de partes valiosas, como inicialmente se especuló en redes sociales y páginas vecinales del distrito.

El hecho se registró la noche del martes 21 de abril, cuando Vílchez visitaba la casa de su madre, ubicada frente al AELU, en el distrito de Pueblo Libre. Al regresar a su auto, el artista se percató de que el espejo lateral del copiloto y la tapa del tanque de gasolina habían sido rotos, aunque nada fue sustraído.

“No fue robo, solo lo rompieron”: la versión de Carlos Vílchez

En diálogo con ‘América Espectáculos’, Carlos Vílchez detalló: “De robo, no. No se han llevado nada, lo han roto. El espejo del copiloto y la tapa de la gasolina, pero no se los llevaron. Rompieron las piezas nada más”.

El también conductor comentó entre risas la extrañeza del acto, señalando que un delincuente común habría sustraído el espejo, dado su alto valor por tratarse de una marca exclusiva.

“Eso es caro, es de una marca exclusiva. Ahora me va a costar conseguirlo y va a ser con mi dinero y mi tiempo. Ojalá que haya repuestos en Perú”, subrayó, lamentando el daño y la molestia ocasionados.

El comediante narró que el hecho se produjo en apenas diez minutos, mientras grababa un video de TikTok con su madre y otros familiares. “Si no lo hacía, no pasaba esto. Pero la vida es así”, reflexionó.

Carlos Vílchez desmiente robo de su vehículo en Pueblo Libre y revela lo que realmente sucedió.

Las cámaras de seguridad y la respuesta municipal

Tras el incidente, Vílchez acudió a la Municipalidad de Pueblo Libre para solicitar acceso a las cámaras de vigilancia, sin embargo, fue informado de que el área donde ocurrió el hecho no era cubierta por las cámaras del municipio ni por las del edificio de su madre, que estaban en mantenimiento.

La falta de imágenes dificultó la identificación del responsable, lo que generó malestar tanto en el artista como entre los vecinos del distrito. “Me da pena de verdad por esto, pero la delincuencia está terrible. No puedes dejar un carro estacionado un rato”, expresó Vílchez, haciendo un llamado a reforzar la seguridad en la zona.

Carlos Vílchez, humorista peruano, tras sufrir el robo de su vehículo en Pueblo Libre, revisa las cámaras de seguridad mientras vecinos reclaman por la falta de apoyo inmediato.

La reacción de la Municipalidad de Pueblo Libre

La noticia del supuesto robo se viralizó rápidamente en redes sociales y portales vecinales, generando preocupación y comentarios sobre la inseguridad en el distrito.

La Municipalidad de Pueblo Libre emitió un comunicado oficial desmintiendo que hubiera ocurrido un robo de vehículo o pertenencias personales.

“El incidente fue de menor magnitud y consistió únicamente en la sustracción del vidrio de uno de los retrovisores del vehículo de Vílchez. Es importante precisar que no se ha producido ningún robo de vehículo ni de pertenencias personales, como erróneamente se ha difundido”, señaló el municipio.

La entidad lamentó que el hecho fuera utilizado para generar alarma innecesaria entre los vecinos y desacreditar el trabajo de la comuna en materia de seguridad ciudadana.

“Este acto, si bien reprochable, no constituye un robo de mayor magnitud ni un hecho que refleje una situación de inseguridad generalizada en el distrito”, concluyó el comunicado.

La Municipalidad de Pueblo Libre desmintió el supuesto robo de la camioneta de Carlos Vílchez y aclaró que solo se trató del hurto de un vidrio de retrovisor. (Municipalidad de Pueblo Libre)

Debate ciudadano: percepción de inseguridad y exigencia de medidas

El caso de Carlos Vílchez reavivó el debate sobre la percepción de seguridad en Pueblo Libre. Mientras algunos vecinos destacaron la importancia de no generar alarma innecesaria, otros consideraron que no se debe minimizar ningún acto delictivo, incluso si es de menor escala.

“No hay que normalizar un hecho delictivo, aunque sea pequeño. Igual se debe reprochar y tomar medidas”, opinó un usuario en redes sociales. Otros exigieron mayor presencia de serenazgo, mejor iluminación y acciones concretas para combatir la delincuencia en calles y paraderos del distrito.

La confusión se originó cuando una organización vecinal publicó la imagen de Carlos Vílchez junto a personal de seguridad, informando erróneamente que había sido víctima del robo de su vehículo. La rápida difusión de la noticia generó alarma entre los seguidores del artista y los vecinos, hasta que la versión oficial aclaró los hechos.