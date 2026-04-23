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Carlos Pareja juramenta como nuevo canciller tras renuncia de Hugo de Zela: ¿quién es y cuál es su hoja de vida?

El nuevo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores asume funciones tras la salida de su predecesor, quien cuestionó una decisión del Ejecutivo vinculada a la adquisición de aviones militares por más de USD 3.500 millones

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En una ceremonia solemne en el Palacio de Gobierno, Carlos Pareja Ríos jura ante el Presidente de la República para asumir oficialmente el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores del Perú. | Canal N

El presidente José María Balcázar tomó juramento a Carlos Pareja como nuevo titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una ceremonia oficial realizada en Palacio de Gobierno. Pareja asume el cargo en reemplazo de Hugo de Zela, quien presentó su renuncia de manera irrevocable.

La designación se produce luego de que De Zela formalizara su salida mediante una carta dirigida al mandatario, en la que expresó su desacuerdo con la decisión del Ejecutivo de postergar la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, operación estimada en USD 3.500 millones. En el documento, el exministro señaló que el cambio de decisión política en un tema de seguridad nacional motivó su dimisión.

El relevo en la Cancillería se da en un contexto en el que también dejó el cargo el exministro de Defensa, Carlos Díaz, quien argumentó una “discrepancia fundamental” con la postergación de la adquisición militar. Con el juramento de Pareja, el Ejecutivo concreta un nuevo cambio en el Gabinete.

Carrera diplomática de Carlos Pareja Ríos: embajador experto en negociaciones internacionales

Cancillería - Ministerio de Relaciones Exteriores - Carlos Pareja - José Balcázar - Perú - 23 abril
Composición: Infobae Perú

Carlos Pareja Ríos ingresó al servicio diplomático en 1976 y, a lo largo de más de cuatro décadas, ocupó cargos estratégicos tanto en el Perú como en el exterior. Durante los años 80 se desempeñó como consejero político en la embajada en Washington D. C., y en la década siguiente asumió funciones en la Cancillería como director de Asuntos Sudamericanos y luego en áreas vinculadas a soberanía y desarrollo fronterizo, participando en el proceso de negociaciones de paz con Ecuador a fines de los 90.

En 1999 fue promovido al rango de embajador y designado representante del Perú en España, cargo que ejerció a inicios de los 2000. Posteriormente, fue enviado a Suiza con acreditación concurrente en Liechtenstein, y años después asumió la Dirección General de Protocolo del Estado, donde tuvo a su cargo la organización de cumbres internacionales como APEC y la reunión entre la Unión Europea y América Latina en Lima. Entre 2009 y 2014 fue embajador en Chile, periodo en el que gestionó la relación bilateral durante el litigio marítimo ante la Corte Internacional de La Haya.

También ocupó el cargo de ministro consejero en Santiago de Chile entre 1993 y 1997, y fue jefe del gabinete del viceministro de Relaciones Exteriores entre 1997 y 1998. Posteriormente, dirigió el área de Soberanía y Desarrollo Fronterizo (1998-2000), desde donde participó directamente en temas limítrofes. Entre 2006 y 2009 lideró el Protocolo y Ceremonial del Estado, y en ese periodo también ejerció como docente de Derecho Internacional en la Universidad de Lima. Tras su misión en Chile, regresó al Perú para dirigir áreas vinculadas a América, África, Medio Oriente y el Golfo antes de ser designado embajador en Estados Unidos en 2016.

¿Por qué renunció Hugo de Zela? Las razones detrás de su salida de la Cancillería

FILE PHOTO: Peru's Foreign Minister Hugo de Zela addresses the international media as Peru evaluates a 'memorandum of understanding' with the United States on critical minerals, in Lima, Peru, December 10, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda/File Photo
FILE PHOTO: Peru's Foreign Minister Hugo de Zela addresses the international media as Peru evaluates a 'memorandum of understanding' with the United States on critical minerals, in Lima, Peru, December 10, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda/File Photo

La renuncia de Hugo de Zela se produjo tras la decisión del gobierno de José María Balcázar de postergar la compra de aviones caza F-16 a Estados Unidos, una operación valorizada en USD 3.500 millones. El entonces canciller presentó su dimisión irrevocable luego de que el Ejecutivo anunciara el aplazamiento del proceso, considerado por el propio ministro como un tema estratégico vinculado a la seguridad nacional.

En su carta oficial, De Zela señaló que su salida respondía a un desacuerdo con el cambio de postura del Gobierno frente a esta adquisición militar. Según explicó, la decisión adoptada podía afectar los intereses del país y la continuidad de una negociación internacional en curso. Además, indicó que previamente sostuvo una reunión con el presidente del Consejo de Ministros y el titular de Defensa para intentar revertir la medida antes de la firma de los contratos.

El excanciller también cuestionó públicamente la actuación del Ejecutivo en este proceso, al señalar que se habría negado la existencia de contratos ya firmados por el monto total de la operación. Asimismo, advirtió que el Ministerio de Economía y Finanzas recibió la orden de no ejecutar el primer pago —dividido en USD 2.000 millones y USD 1.500 millones— dentro del plazo establecido, lo que, según indicó, podía colocar al Perú en una situación de incumplimiento contractual.

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