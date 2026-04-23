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Paolo Hurtado admite error por infidelidad con Jossmery Toledo y habla de su reconciliación con Rosa Fuentes: “Tomé una mala decisión”

En entrevista, el futbolista reconoce su error al ser infiel con la expolicía y comparte detalles sobre su reconciliación con su esposa tras 13 años de unión.

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Paolo Hurtado admite error por infidelidad con Jossmery Toledo y habla de su reconciliación con Rosa FuentesYou. Tube: TVMOS+ - En Te Pongo Al Centro.

Paolo Hurtado abordó en el pódcast ‘Te pongo al centro’ los momentos más difíciles de su vida personal, especialmente la infidelidad con Jossmery Toledo y el proceso de reconciliación con su esposa, Rosa Fuentes, con quien acaba de celebrar trece años de matrimonio.

El futbolista reconoció abiertamente el impacto de sus acciones y reflexionó sobre la exposición mediática que atravesó su familia el último año.

Durante la conversación con Carlos Vílchez, Hurtado admitió: “Para mí eso fue una mala decisión en mi vida”. El mediocampista, conocido como el ‘Caballito’, describió el entorno del fútbol profesional como un ambiente que puede facilitar errores, pero enfatizó la importancia de asumir la responsabilidad de sus actos.

Paolo Hurtado admite error por infidelidad con Jossmery Toledo y habla de su reconciliación con Rosa Fuentes. YouTube.
Paolo Hurtado admite error por infidelidad con Jossmery Toledo y habla de su reconciliación con Rosa Fuentes. YouTube.

“Fue una mala decisión”: el testimonio de Paolo Hurtado

En el podcast, Hurtado fue directo al recordar el episodio de infidelidad que protagonizó en 2023. “Nosotros los futbolistas vivimos en un mundo donde está todo ese ambiente. Yo soy casado hace trece años. Y a veces uno quiere hacer lo que hace el soltero”, confesó el deportista, haciendo autocrítica sobre sus decisiones.

Hurtado lamentó que su error haya sido interpretado por algunos solo desde la óptica del dinero o la fama: “Escucho esos comentarios estúpidos de que ‘lo perdonó porque él juega, porque tiene plata’. No es así”, sostuvo.

La crisis matrimonial se hizo pública cuando el programa 'Magaly TV La Firme’ divulgó imágenes de su encuentro con Jossmery Toledo en Cusco, justo cuando Rosa Fuentes estaba embarazada del tercer hijo de la pareja.

El futbolista Paolo Hurtado en el pódcast Te pongo al centro, donde habló sobre su vida personal y su matrimonio. YouTube: 'Te pongo al centro'.
El futbolista Paolo Hurtado en el pódcast Te pongo al centro, donde habló sobre su vida personal y su matrimonio. YouTube: 'Te pongo al centro'.

La reconciliación con Rosa Fuentes y el aniversario familiar

A pesar de la ruptura inicial, Paolo Hurtado y Rosa Fuentes celebraron recientemente su aniversario número trece. El futbolista organizó una romántica velada con rosas, globos y una sesión de fotos familiar, difundiendo imágenes del evento en redes sociales.

En el video, el deportista destacó: “El amor no es solo momentos felices, es también resistir, aprender y seguir adelante juntos. 13 años de historia que valen más que mil palabras”.

La celebración fue vista como una señal pública de reconciliación y resiliencia, aunque la reacción de los usuarios en redes sociales fue dividida. Mientras algunos aplaudieron la decisión de reconstruir la familia, otros cuestionaron la exposición mediática del reencuentro y recordaron el escándalo.

Paolo Hurtado y Rosa Fuentes
Paolo Hurtado y Rosa Fuentes conmemoran 13 años de matrimonio entre cuestionamientos de usuarios que recuerdan la pasada infidelidad del futbolista con Jossmery Toledo.

Las críticas en redes sociales sobre su reconciliación

La historia de Hurtado y Fuentes se ha mantenido bajo el escrutinio público desde el ampay emitido en marzo de 2023. Rosa Fuentes, en ese entonces, anunció la separación mediante un comunicado y pidió respeto por sus hijos y su estado de gestación. A lo largo de 2024, sin embargo, la pareja fue vista en eventos familiares y viajes, lo que alimentó rumores de reconciliación hasta que las recientes imágenes confirmaron el regreso.

La reacción digital no tardó en llegar: frases como “Otra incondicional”, “Yo lo perdono callado y jamás publicaría nada” o “Siento vergüenza ajena” dominaron la conversación. Otros defendieron el derecho de la pareja a reconstruir su historia, aunque la mayoría mostró incomodidad ante la exhibición pública del proceso.

En el ámbito del espectáculo, figuras como Ric La Torre y los conductores de Amor y Fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre, opinaron sobre la situación, resaltando la división de opiniones en torno a la reconciliación y la vigencia del escándalo.

El futbolista Paolo Hurtado y su esposa Rosa Fuentes celebraron su aniversario número 13 con una lujosa decoración, pero los usuarios en redes sociales no se guardaron nada y les recordaron el escándalo de infidelidad del 'Caballito' con la expolicía Jossmery Toledo. Video: TikTok @riclatorrez

Reflexión sobre el perdón y la vida pública

Durante el pódcast, Carlos Vílchez planteó a Paolo Hurtado la disyuntiva sobre la fidelidad y el aprendizaje tras la crisis. “Te llaman para jugar en el equipo de los fieles y de los infieles. ¿Para dónde vas?”, preguntó el conductor. Hurtado respondió con convicción: “Pa los fieles”, reafirmando su compromiso con la familia y el aprendizaje tras el error cometido.

El caso de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes evidencia la complejidad de las relaciones personales en la esfera pública y la presión que ejerce la opinión social sobre las decisiones íntimas de las figuras mediáticas. El futbolista, a pesar de las críticas, optó por compartir su experiencia y subrayar el valor de la reconstrucción familiar.

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