Roberto Mosquera y Néstor Gorosito, potenciales candidatos para dirigir a Bolívar: ambas carpetas fueron acercadas a oficinas

Roberto Mosquera y Néstor Gorosito están en la agenda de Club Bolívar. - Crédito: Difusión

El Club Bolívar ha decidido cerrar el largo ciclo de Flavio Robatto en la dirección técnica. Los últimos resultados acabaron consumando su presencia en la banca. Conscientes de que necesitan a un nuevo entrenador y de espalda ancha, en los despachos de la institución empiezan a mirar opciones y entre ellas surgen un par de conocidos del fútbol peruano.

De acuerdo con el periodista Agustín Suárez, las carpetas de Roberto Mosquera y Néstor Gorosito han sido acercadas a las oficinas de la ‘academia’ para sus respectivas revisiones. La primera llegó nada más al confirmarse la marcha de Robatto, mientras que la del ‘Pipo’ apareció sobre la tarde.

Roberto Mosquera, de 69 años, es un entrenador de amplia trayectoria en Perú. - Crédito: Difusión

En la interna de Bolívar no se desesperan. Permitirán que distintas hojas de vida aparezcan sobre la mesa, pero está claro que el estratega que se hará del puesto deberá conocer el medio y contar con amplia experiencia. Así, el peruano Mosquera corre con mucha ventaja sobre Gorosito.

Aunque, conviene mencionar, existe un detalle clave que podría afectar en su valoración: lleva más de un lustro sin ganar títulos y en los últimos años ha encabezado proyectos que jamás despegaron; incluso uno de los últimos fue un descalabro que acabó en un descenso a Liga 2.

Mosquera, gratos recuerdos

Roberto Mosquera no es ajeno a Bolivia. Luego de un recorrido plausible en Perú, viró hacia el campeonato altiplánico al asumir las riendas de Jorge Wilstermann, al que llevó a su máximo punto de rendimiento en la Copa Libertadores 2017, alcanzando los cuartos de final. El sueño continental acabó con una resonante eliminación ante River Plate.

Posteriormente, Mosquera se incorporó al Royal Pari, en el que contó con dos etapas. No puedo reeditar su buen desempeño con los ‘aviadores’. Aun así, su nombre ganó una enorme connotación en el medio local, sobre todo por su libreto de juego y énfasis en el aspecto profesional.

Roberto Mosquera atravesó tres etapas en el fútbol de Bolivia. - Crédito: La Razón

Por ese motivo, tuvo la ocasión perfecta para ser considerado director técnico de Bolivia durante el proceso Qatar 2022, pero no llegó a concretarse por una razón deportiva: “Había firmado 15 días antes con Royal Pari. Sentí que el corazón se me arrugó, porque era una oportunidad. No sé qué hubiera sucedido con la selección”.

Ahora podría tener una revancha y con un club histórico, del que se refirió hace no mucho en Éxito Sports. “El que haya pasado por Bolivia y Bolívar no haya pasado por su cabeza, necesita un psicólogo urgente”, dijo con firmeza.

Gorosito busca actividad

Néstor Gorosito permanece a la expectativa en el ámbito futbolístico. Actualmente inactivo, el director técnico argentino tuvo su última experiencia el año pasado al frente de Alianza Lima, donde su trabajo fue considerado decente, aunque estuvo marcado por diversos matices a lo largo de la temporada.

Durante su ciclo como entrenador de los ‘íntimos’, Gorosito imprimió un rendimiento irregular en el equipo, caracterizado por un fuerte contraste entre los resultados obtenidos en el torneo local y los compromisos internacionales. En el plano internacional, el entrenador argentino logró recomponer la imagen de Alianza Lima, guiando al equipo hasta los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Néstor Gorosito dirigió a Alianza Lima solo por el periodo 2025 pese a haber renovado por un ciclo más. - Crédito: Difusión

En el ámbito de la Liga 1, la gestión de Gorosito permitió demasiadas licencias, lo que se tradujo en un déficit de disciplina táctica. Estos factores impidieron que el conjunto aliancista alcanzara el objetivo de consagrarse campeón nacional, situación que marcó el desarrollo de la campaña doméstica bajo su conducción.

El paso de ‘Pipo’ por Alianza Lima finalizó con el equipo ocupando el cuarto lugar en el torneo local. A pesar de no lograr el título, su etapa dejó como saldo los recordados triunfos frente a Boca Juniors y Gremio, encuentros que permanecen en la memoria de la institución y su afición.