Expareja de Josi Martínez aparece en TV como pretendiente de Onelia Molina y los usuarios la alertan: “Ahí no es”

Los usuarios no tardaron en reaccionar luego que vieran al modelo venezolado como pretendiente de Onelia Molina. En las redes recordaron que Román Lardizábal fue novio de Josi Martínez. Mande quien Mande / América TV.

La aparición de Román Lardizábal como pretendiente de Onelia Molina en televisión generó una intensa ola de comentarios en redes sociales. En la reciente emisión del programa ‘Mande quien mande’, el modelo venezolano, conocido por su pasada relación con el tiktoker Josi Martínez, protagonizó un momento inesperado que captó la atención del público y dejó numerosas reacciones en la audiencia digital.

De acuerdo con lo mostrado por el ciclo de América TV, la dinámica denominada ‘Match o menos’ reunió a la participante de ‘Esto es guerra’ con diferentes candidatos interesados en conocerla y compartir detalles sobre sus aspiraciones y experiencias personales. El hecho se desarrolló en un ambiente distendido, con la presencia de cámaras y la interacción directa entre postulantes y la modelo.

La sorpresa principal surgió cuando Román Lardizábal ingresó al set y se presentó ante Onelia Molina. Durante su breve intervención, el modelo expresó: “Los 20 segundos no me van a alcanzar para decir lo espectacular que estás”.

Posteriormente, detalló algunos aspectos de su vida. “Soy de Venezuela, practico jiu-jitsu. Me dedico al coach fitness y lo demás lo podemos conversar tras bambalinas”, agregó, generando una reacción positiva en el público y en la propia participante, quien optó por preguntar sobre su situación sentimental.

La respuesta de Lardizábal fue directa y transparente. Consultado por Onelia Molina sobre su última relación, el venezolano indicó: “Como hace un año, aproximadamente”. La breve conversación se desarrolló en tono cordial, marcada por la curiosidad de la modelo y el carisma del pretendiente, elementos que acentuaron el interés de la audiencia y de los seguidores de ambos personajes en redes.

Reacción en redes

Tras la emisión del segmento, diversos comentarios inundaron plataformas como Instagram y Twitter, donde usuarios identificaron rápidamente a Román Lardizábal como la expareja de Josi Martínez.

Expareja de Josi Martínez apareció como pretendiente de Onelia Molina. América TV

Las reacciones oscilaban entre el asombro, el humor y la advertencia hacia la modelo. Algunas de las frases más replicadas incluyeron: “Es el ex de Josi y qué risa”, “No Onelia, ahí no es”, “Este chico no es para Onelia” y “Que alguien le diga a Onelia, por favor, que alguien le avise”.

La participación de Lardizábal no solo reavivó la atención sobre su historial sentimental, también permitió que los usuarios cuestionaran el filtro del programa en la selección de los paritcipantes. La secuencia se transformó en uno de los momentos más comentados del día.

Durante el concurso, Onelia Molina optó por mantener un discurso abierto y cordial, enfocándose en conocer detalles de la vida y personalidad de quienes se presentaban como posibles citas. La modelo, reconocida por su participación en ‘Esto es guerra’, no emitió opiniones sobre el pasado sentimental de Lardizábal ni hizo referencia a su vínculo con Josi Martínez, priorizando la dinámica propuesta por el programa.

Josi Martínez y Román Lardizábal tuvieron una relación. | Instagram @josimartinezzz

Josi Martínez y la vez que confirmó su relaicón con Román

En el 2023, Josi Martínez confirmó su relación con el venezolano Román Lardizábal, expresando lo enamorado que estaba del modelo y también creador de contenido.

Lardizábal, cuatro años mayor que Josi, se especializa en temas de fitness, moda y comedia en plataformas como TikTok, donde también participaba en videos junto a Martínez. La relación entre ambos se hizo pública a través de una imagen compartida por Josi en la que se les veía juntos, lo que generó múltiples reacciones en la comunidad digital.

En septiembre de 2023, Josi Martínez destacó la autenticidad y el carácter despreocupado de Román, señalando que esas cualidades fueron determinantes en el inicio de su romance. Lardizábal, con 25 años y una base de seguidores en crecimiento, continúa generando contenido que combina vida saludable y entretenimiento. Además, ha sorpredido tras aparecer como uno de los pretendientes de Onelia Molina.

Josi Martínez habla de su novio Román Lardizábal | Reporte Semanal