Perú

Luciana Fuster se emociona tras hacer casting para ser un ángel de Victoria’s Secret: “Gracias a todos los que me están apoyando”

La Miss Grand International 2023 apareció oficialmente entre las postulantes del casting global de la marca, generando emoción y muchas expectativas entre sus seguidores

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Luciana Fuster postula para ser ángel de Victoria's Secret
Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, participa en el casting global para convertirse en ángel de Victoria’s Secret.

Luciana Fuster, reconocida modelo, influencer y Miss Grand International 2023, ha dado un nuevo paso en su carrera internacional al participar en el casting global para convertirse en un “ángel” de la prestigiosa marca de lencería Victoria’s Secret. El rumor cobró fuerza en redes sociales luego de que usuarios y creadores de contenido, como Ric La Torre, detectaran la presencia de la exreina de belleza peruana entre las postulantes en la convocatoria abierta por la firma estadounidense.

La noticia fue confirmada cuando la propia Luciana Fuster apareció en un video de Victoria’s Secret, donde se muestra el rostro de la peruana entre otras candidatas y se invita a participar bajo el lema: “¿Eres tú el siguiente ángel?”.

La modelo también comentó en la publicación oficial de la marca en Instagram, lo que generó una ola de reacciones y mensajes de apoyo de seguidores peruanos y extranjeros. “Gracias a todos los que me están apoyando”, respondió la modelo en sus redes sociales.

Carrera internacional y logros previos

Luciana Fuster se ha consolidado como una de las personalidades más influyentes del espectáculo y los certámenes de belleza en Perú y el extranjero. Nacida en Lima en 1999, comenzó su carrera en el modelaje y la televisión desde temprana edad, participando en realities como ‘Esto es Guerra Teens’, ‘Reto de campeones’, ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’.

El mensaje de despedida de Luciana Fuster del Miss Grand International: “Este año me enseñó lo fuerte que soy”
El mensaje de despedida de Luciana Fuster del Miss Grand International: “Este año me enseñó lo fuerte que soy”

Además, fue locutora de radio y actriz, y ha sido parte de producciones cinematográficas y programas exitosos. Su victoria en el Miss Grand International 2023 en Vietnam la llevó a recorrer más de 15 países y la posicionó como una de las reinas más viajeras y mediáticas del certamen.

Fuster ha sido embajadora de concursos internacionales y, tras dejar la televisión peruana, ha centrado sus esfuerzos en la moda y la proyección internacional. Actualmente, Luciana Fuster cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram y más de 4 millones en TikTok, números que la convierten en una de las influencers más seguidas del país.

El proceso de selección y la reacción del público

El casting de Victoria’s Secret es una convocatoria global que busca descubrir nuevos talentos para la marca y seleccionar a las próximas modelos que representarán la identidad renovada de la firma. El proceso, que cierra el 28 de mayo, ha generado gran expectativa en la industria de la moda y entre los seguidores de Luciana Fuster.

La modelo e influencer peruana Luciana Fuster ha enviado su casting para convertirse en un Ángel de la famosa marca Victoria's Secret. Su rostro apareció en un video promocional de la marca, desatando la euforia en redes. Video: TikTok @riclatorrez

La noticia de la postulación de la peruana ha sido recibida con opiniones divididas. Mientras algunos usuarios celebran la posibilidad de ver a una representante nacional en la pasarela de Victoria’s Secret, otros han propuesto a figuras como Natalie Vértiz, Janick Maceta o Alessia Rovegno como candidatas ideales.

Comentarios como “Luciana la haría linda”, “Preferiría a Janick” y “Natalie Vértiz” evidencian la fuerte competencia y favoritismo entre reinas de belleza peruanas. La discusión también ha girado en torno a la experiencia en alta costura y el perfil de modelo internacional que exige la marca, tradicionalmente representada por supermodelos como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gisele Bündchen, Lily Aldridge y Candice Swanepoel.

Victoria’s Secret y los “ángeles”: historia y relevancia

Los “ángeles” de Victoria’s Secret son modelos exclusivas de la marca, encargadas de representar a la firma en desfiles, campañas y eventos internacionales. El regreso del Victoria’s Secret Fashion Show en 2025 ha renovado el interés por estos icónicos contratos, que han sido ocupados por figuras históricas como Adriana Lima, Heidi Klum, Miranda Kerr, Gisele Bündchen y Candice Swanepoel, así como por nuevas generaciones de modelos como Bárbara Palvin, Joan Smalls, Anok Yai y Yumi Nu.

Luciana Fuster postula para ser ángel de Victoria's Secret
La presencia de Luciana Fuster entre las postulantes fue confirmada por un video oficial de Victoria’s Secret en sus redes sociales.

Las modelos seleccionadas como “ángeles” se distinguen no solo por su belleza, sino también por su seguridad, carisma y capacidad de conectar con la audiencia y transmitir la identidad de la marca. Si Luciana Fuster llegara a ser aceptada, se convertiría en la primera peruana como “ángel” de Victoria’s Secret.

Proyección actual y vida personal

Fuster continúa impulsando su carrera internacional, combinando su trabajo en modelaje con su presencia digital y sus compromisos en la industria del entretenimiento. En el ámbito personal, mantiene una relación sentimental con el compositor colombiano Juan Morelli, vínculo que se confirmó en enero de 2025 tras varios rumores previos.

El romance ha sido compartido en redes sociales y medios, mostrando a la pareja en eventos internacionales y viajes. El proceso de selección de Victoria’s Secret sigue abierto y la posibilidad de ver a Luciana Fuster como la próxima “ángel” de la marca mantiene en vilo a sus seguidores y a la industria de la moda peruana.

La modelo ha manifestado su entusiasmo por esta nueva etapa y por la oportunidad de representar al país en una de las vitrinas más importantes del modelaje mundial. El resultado de la convocatoria se conocerá próximamente, mientras los fanáticos peruanos siguen apoyando a Luciana Fuster en su sueño de convertirse en la próxima embajadora internacional de la moda.

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