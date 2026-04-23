Perú

Jorge Luna aclara que solo él y Ricardo Mendoza son los ahijados de Magaly Medina: “Los demás que se ubiquen”

Durante la inauguración del Multiteatro Movistar, el comediante afirmó son los únicos ahijados de Magaly, despejando rumores sobre otros supuestos vínculos con la conductora.

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Jorge Luna aclara: “Con Ricardo Mendoza somos los únicos ahijados de Magaly Medina” en la inauguración del Multiteatro Movistar
Jorge Luna aclara: “Con Ricardo Mendoza somos los únicos ahijados de Magaly Medina” en la inauguración del Multiteatro Movistar

Durante la inauguración del Multiteatro Movistar, Jorge Luna, integrante de ‘Hablando Huevadas, realizó una declaración categórica: “Con Ricardo Mendoza somos los únicos ahijados de Magaly Medina”. Esta afirmación surge en medio de especulaciones sobre la cercanía de la reconocida conductora con otros personajes del espectáculo.

En el acto inaugural, Luna fue enfático al señalar que el vínculo especial con Medina es exclusivo. “Voy a dejar claro, por favor, desde que nosotros le decimos madrina a Magaly, a cualquier zarrapastroso le está diciendo madrina. Por favor, les voy a pedir que se ubiquen. Magaly es nuestra madrina única, ha ido a París a vernos, anda reaccionando siempre a nuestros videítos, así que por favor, los demás que se ubiquen”, expresó el comediante ante los asistentes y medios presentes.

La apertura de un nuevo espacio cultural en Lima

La ceremonia se desarrolló en Surco, donde Ricardo Mendoza, actor y productor, celebró la apertura del Multiteatro Movistar. Este moderno complejo cuenta con tres salas independientes, lo que permite la realización simultánea de diversas propuestas escénicas y de entretenimiento.

El Multiteatro Movistar representa una apuesta significativa por la cultura y el espectáculo en Lima. Mendoza, principal inversionista del proyecto, destacó el esfuerzo detrás de esta iniciativa.

“Pasé por Comas, Carabayllo y encontrábamos teatros destruidos. Eso nos motivó a dar este paso tan grande. Soñaba que Lima tuviera un espacio como los que existen en Buenos Aires, con una oferta teatral variada”, mencionó Mendoza durante su discurso.

Ricardo Mendoza indicó que la madre de su hijo es su principal motivo para seguir adelante.
Ricardo Mendoza indicó que la madre de su hijo es su principal motivo para seguir adelante.

Magaly Medina y su relación exclusiva con los comediantes

La aclaración de Jorge Luna responde a comentarios surgidos en redes sociales y medios sobre supuestos nuevos ahijados de Magaly Medina. La periodista y presentadora, conocida por su larga trayectoria en la televisión peruana, mantiene una relación cercana con los creadores de 'Hablando Huevadas’. Incluso, viajó a París en 2023 para presenciar uno de sus espectáculos, consolidando el lazo de madrina con ambos.

Magaly Medina ha mostrado en varias ocasiones su apoyo a Luna y Mendoza, compartiendo y comentando sus contenidos en redes sociales. Esta dinámica ha reforzado la percepción pública del vínculo especial entre la conductora y los comediantes.

Magaly Medina – Jorge Luna – Ricardo Mendoza – Hablando Huevadas – ampay – Perú – entretenimiento – 29 septiembre
La periodista mostró una versión inesperada en el programa: dejó de lado su estilo severo para compartir un momento de camaradería con los anfitriones y su público. (Hablando Huevadas)

El Multiteatro Movistar: innovación y apuesta por la cultura

El Multiteatro Movistar se posiciona como el complejo teatral más grande y moderno de Lima, con instalaciones diseñadas para fomentar la actividad cultural. A diferencia de los teatros tradicionales, el recinto permite una programación continua y variada gracias a sus tres salas independientes. El objetivo es albergar obras teatrales, espectáculos de comedia, shows familiares y musicales de manera simultánea.

La inauguración contó con la conducción de la periodista Verónica Linares y el presentador Jaime Mandros (“Choca”). Además, la actriz Yvonne Frayssinet fue homenajeada como madrina del teatro, recibiendo una de las salas con su nombre.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza durante la inauguración del Multiteatro Movistar en Lima.
Jorge Luna y Ricardo Mendoza durante la inauguración del Multiteatro Movistar en Lima.

Obras y elenco en el debut del multiteatro

Para la función inaugural, se presentó la obra “Mi madre, mi novia y yo”, interpretada por Ana Cecilia NatteriCésar Ritter y Milene Vázquez. Esta producción estará disponible desde el 14 de mayo y forma parte de la programación inicial del espacio, que busca convertirse en un referente para la escena artística limeña.

Ricardo Mendoza subrayó que este proyecto es un sueño cumplido y enfatizó su compromiso con la promoción de la cultura local. “Este es un espacio para todos, donde buscamos que la actividad cultural y el entretenimiento tengan un lugar permanente y de calidad en Lima”, indicó el actor.

“Mi madre, mi novia y yo” estará disponible desde el 14 de mayo
“Mi madre, mi novia y yo” estará disponible desde el 14 de mayo

‘Hablando Huevadas’ y el fenómeno de los espectáculos en vivo

El éxito de ‘Hablando Huevadas’, con Jorge Luna y Ricardo Mendoza al frente, ha traspasado fronteras. Los comediantes han realizado presentaciones en ciudades internacionales, incluyendo la mencionada función en París a la que asistió Magaly Medina. Este fenómeno demuestra la capacidad de los artistas peruanos para convocar audiencias en el extranjero y la relevancia de contar con espacios adecuados en el país.

La consolidación del Multiteatro Movistar responde a esa necesidad y abre nuevas posibilidades para el talento nacional. Con la aclaración sobre el vínculo con Medina, Luna y Mendoza dejan claro que, más allá de los rumores, la relación de ahijados con la conductora es única y reconocida públicamente.

Magaly Medina – Jorge Luna – Ricardo Mendoza – Hablando Huevadas – ampay – Perú – entretenimiento – 29 septiembre
Además del comentario sobre un ampay, el episodio estuvo cargado de referencias a personajes conocidos, lo que reforzó el estilo irreverente del programa. (Hablando Huevadas)

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