Sergio Baigorria, padre de Alejandra Baigorria, responde sobre infidelidad de Said Palao: “En problema de dos, el tercero es chismoso”

Tras un viaje familiar a España, los padres de Alejandra Baigorria, Verónica Alcalá y Sergio Baigorria, fueron abordados por las cámaras de 'Amor y Fuego' en el aeropuerto. Su reacción de incomodidad y silencio ante las preguntas sobre su yerno Said Palao fue evidente. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Sergio ‘Cheky’ Baigorria, padre de la empresaria y modelo Alejandra Baigorria, fue abordado por la prensa a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez tras un viaje familiar a España, donde acompañó a su hija durante una importante premiación internacional. La atención de los medios se centró menos en el reconocimiento empresarial de la popular ‘Gringa de Gamarra’ y más en la reciente polémica sentimental que involucra a su esposo, Said Palao, tras un ampay en Argentina.

Consultado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ sobre la supuesta infidelidad de Palao, Sergio Baigorria optó por una respuesta escueta y neutral, evitando entrar en detalles sobre la vida privada de su hija.

“En problema de dos, el tercero es chismoso o es figureti”, dijo el también alcalde de Chaclacayo, marcando una clara distancia respecto al escándalo que rodea a la pareja. El comentario fue interpretado como una decisión de no involucrarse públicamente en la controversia y de respetar la autonomía de su hija y su pareja para resolver sus diferencias.

Viaje familiar y rumores de reconciliación

El viaje a España fue una oportunidad para la familia Baigorria de compartir y celebrar juntos el logro profesional de Alejandra. Si bien el viaje tuvo como eje principal la premiación, la atención mediática giró en torno al matrimonio de la empresaria, especialmente luego de que Said Palao fuera visto en una fotografía junto a Alejandra en Barcelona, confirmando así el reencuentro de la pareja tras semanas de especulación.

Durante el vuelo de regreso a Lima, los padres de Alejandra y Said optaron por mantener el bajo perfil. Verónica Alcalá, madre de la empresaria, fue consultada por la prensa sobre su yerno y la presunta reconciliación, pero prefirió no dar declaraciones y se retiró rápidamente sin responder a las preguntas.

Sergio Baigorria, padre de Alejandra Baigorria, defendió la privacidad de su hija y Said Palao tras rumores de infidelidad y escándalo en la prensa de espectáculos. (Instagram Sergio Baigorria / Said Palao)

La controversia se originó a raíz de un ampay difundido por ‘Magaly TV La Firme’, en el que Said Palao fue captado, junto a Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta, en una reunión privada en un yate en Argentina. En el lugar, los participantes fueron grabados en compañía de varias mujeres en un ambiente de fiesta y consumo de alcohol. Las imágenes generaron críticas hacia Palao y pusieron en duda la estabilidad de su matrimonio con Baigorria.

En medio de la controversia, Alejandra y Said viajaron juntos a Europa. Desde España, ambos compartieron imágenes y mensajes en sus redes sociales, aunque fue Said quien confirmó públicamente la reconciliación al publicar una foto junto a Alejandra en Barcelona. Por su parte, Baigorria optó por no emitir comentarios directos sobre la situación y compartió únicamente imágenes individuales del viaje.

Reconciliación de Alejandra Baigorria y Said Palao

La respuesta de Sergio Baigorria generó diversas reacciones. Mientras algunos usuarios destacaron la postura de respeto y no intromisión por parte del padre, otros consideraron que, dada la trascendencia pública de la pareja, la familia podía haber hecho un llamado más firme al respeto y la confianza dentro de la relación.

En contraste con la actitud reservada del padre de Alejandra, la madre de Said Palao y Verónica Alcalá, madre de la empresaria, fueron vistas posando sonrientes en redes sociales, lo que fue interpretado como un gesto de respaldo a la reconciliación.

Usuarios cuestionan el mensaje de Ale Baigorria mientras Rodrigo González fija una nueva postura sobre la relación. Willax/ Amor y Fuego.

En la reciente premiación en España, Alejandra Baigorria agradeció públicamente el apoyo de Said Palao en su carrera y lo elogió por su papel en su vida personal y profesional.

“Quiero agradecer a mi esposo porque yo hice Team Elite apenas me casé... él me impulsó y me dijo: ‘Haz lo que tengas que hacer, yo aquí te voy a ayudar y te voy a esperar’”, expresó la empresaria, confirmando que la pareja ha optado por seguir adelante y dejar atrás los rumores de separación.

La confirmación de la reconciliación ha generado opiniones divididas en redes sociales y en la prensa de espectáculos, donde algunos celebran la decisión de la pareja de darse una nueva oportunidad, mientras que otros cuestionan la rapidez del perdón y la exposición mediática de la relación.

La historia de Alejandra Baigorria y Said Palao ha estado marcada por la exposición constante, los retos de la vida mediática y la presión de la opinión pública. Tras seis años de relación y a poco de cumplir su primer año de matrimonio, la pareja ha debido enfrentar rumores, críticas y momentos de crisis que han puesto a prueba su vínculo.