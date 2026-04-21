A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso: partido en el Monumental por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

César Inga deberá cumplir con un ejercicio defensivo brillante para contrarrestar a Beto da Silva. - Crédito: Difusión

Para levantarse, cambiar. Es lo que plantea el área directiva de Universitario. Con la destitución confirmada de Javier Rabanal, las altas esferas se han convencido que necesitan a otro líder que pueda revolucionar a un plantel aturdido, confundido y alicaído. Eso sí, mientras ese tema se resuelve bajo siete llaves, frente a Deportivo Garcilaso se estacionará un hombre de la casa bajo fórmula provisional.

La programación del enfrentamiento, de acuerdo con la Liga Profesional de Fútbol, está establecida para este miércoles 22 de abril sobre las 20:30 horas desde el estadio Monumental. La transmisión será exclusiva de L1MAX.

Universitario de Deportes está a la deriva. Problemas de rendimiento plasmados en malos resultados han generado que el club de Ate vea de lejos los primeros lugares del Torneo Apertura 2026 y entre en estado de alerta en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. En un intento de solucionar el caos, se le ha dado salida a Javier Rabanal de la dirección técnica.

Con el español en la banca no se logró el salto de calidad que esperaban los directivos y los hinchas. Su mano fue perdiendo fuerza entre el grupo toda vez que los equipistas demostraron un declive considerable tanto en su desenvolvimiento como estado de forma. Confirmada la marcha del europeo, la ‘U’ tendrá en Jorge Araujo a un técnico interino hasta que haya un consenso para la elección de un nuevo adiestrador.

El cuadro arequipeño se impuso 2-1 ante los 'cremas' en la UNSA por la jornada 11 - Crédito: L1MAX.

En contra, la situación de Deportivo Garcilaso es delicada tras caer 2-1 frente a Sport Huancayo en condición de visitante. Nahuel Luján y Franco Caballero marcaron para el equipo local, mientras que Christopher Olivares descontó para los cusqueños.

Con Sebastián Domínguez como director técnico, el equipo ocupa el puesto 15 con apenas 10 puntos. El conjunto conocido como el ‘pedacito de cielo’ solo ha conseguido dos triunfos en diez partidos disputados y está urgido de obtener puntos clave para ganar impulso lo más pronto posible.

A qué hora juegan Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Apertura 2026

De acuerdo a la programación oficial, el partido se disputará este miércoles 22 de abril, desde las 20:30 p.m. (hora peruana), en el estadio Monumental con el arbitraje principal de Sebastián Lozano.

Dónde ver Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Apertura 2026

El lance será difundido exclusivamente por la señal de L1MAX o Liga 1 Play, canal y aplicación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en conjunto con 1190 Sports. La frecuencia se puede encontrar en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Best Cable, Claro, Win, DirecTV y más. Además, la website Infobae Perú realizará una cobertura digital en tiempo real.

Alineaciones probables del Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Apertura 2026

- Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Wiliams Riveros, César Inga; Andy Polo, Héctor Fertoli, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores, Alex Valera

- Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuck; Erick Canales, Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Orlando Nuñez; Francisco Arancibia, Adrián Ascues, Xavi Moreno, Agustín González, Beto da Silva; Christopher Olivares,