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Más que el título: el importante premio económico que disputan Alianza Lima y San Martín en la Liga Peruana de Vóley

En la final entre ‘íntimas’ y ‘santas’ no solo está en juego la gloria deportiva, sino también una importante suma de dinero que la Federación Peruana de Vóley (FPV) entrega al cierre de la temporada

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Alianza Lima y San Martín pelean por el trofeo y un importante premio económico.
Alianza Lima y San Martín pelean por el trofeo y un importante premio económico. Crédito: LPV

La final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 entre Alianza Lima y Universidad San Martín no solo definirá al nuevo campeón de la temporada, sino que también tiene un fuerte componente económico. Además del trofeo, ambos equipos compiten por un importante premio que otorga la Federación Peruana de Vóley (FPV) al cierre del campeonato.

De acuerdo con las bases oficiales del torneo, el club que se consagre campeón recibirá un total de S/ 108,000 soles, mientras que el subcampeón obtendrá S/ 90,000 soles. Si bien la diferencia no es abismal, representa un incentivo significativo que eleva la competitividad en una serie final que ya de por sí enfrenta a dos de los clubes más fuertes del torneo.

En lo estrictamente deportivo, la definición ya comenzó y tiene a la Universidad San Martín con ventaja. El conjunto ‘santo’ se impuso en el primer partido de la serie final con autoridad, ganando en sets corridos (3-0) y dejando una sólida impresión en su camino hacia el título.

Con ese resultado, la USMP quedó a solo un triunfo de consagrarse campeón y alcanzar su sexta estrella, lo que incrementa la presión sobre Alianza Lima. Las ‘íntimas’ están obligadas a reaccionar y deberán imponerse en el siguiente encuentro para igualar la llave y forzar un decisivo “extra game”.

La Universidad San Martín da el primer golpe en la final al vencer por 3-0 a Alianza Lima. El video muestra la tensión del último punto, la revisión del challenge y la explosión de alegría del equipo ganador y su hinchada.

El panorama para el equipo dirigido por Facundo Morando no es sencillo, pero tampoco definitivo. El conjunto blanquiazul ha demostrado a lo largo del torneo que tiene herramientas para competir al más alto nivel y revertir escenarios adversos. La clave estará en mejorar su funcionamiento colectivo y responder en los momentos de mayor exigencia.

Una victoria en el segundo duelo, a disputarse este domingo 26 de abril, no solo le permitiría seguir con vida a las ‘íntimas’ en la lucha por el título, sino también mantenerse en carrera por el premio mayor que otorga la FPV. En caso contrario, una nueva derrota significaría resignar la corona y conformarse con el segundo lugar de la competencia.

Premios individuales para las figuras del torneo

El reconocimiento no se limita a lo colectivo. La FPV también ha establecido premios económicos para las jugadoras más destacadas de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, valorando el desempeño individual en cada posición.

El principal galardón será el Premio Lucha Fuentes, que distingue a la Jugadora Más Valiosa (MVP) del torneo y está dotado con S/ 3,000 soles. Este reconocimiento es uno de los más prestigiosos del vóley nacional y resalta a la deportista con mayor impacto a lo largo de la competencia.

Asimismo, se entregarán premios de S/ 2,000 soles para las mejores en cada posición: dos atacantes de punta, dos centrales, una opuesta, una armadora y una líbero. Estos incentivos buscan destacar el rendimiento específico dentro de cada rol y reconocer el aporte de las jugadoras que marcan diferencia en sus equipos.

La Liga Peruana de Vóley premiará a las mejores jugadoras de la temporada.
La Liga Peruana de Vóley premiará a las mejores jugadoras de la temporada. Crédito: FPV

Una final con doble premio

Con el título y el dinero en juego, la final de la Liga Peruana de Vóley se presenta como un escenario de máxima exigencia. Tanto Alianza Lima como San Martín no solo buscan la gloria deportiva, sino también asegurar una recompensa económica que reconoce el esfuerzo de toda la temporada.

Este tipo de incentivos refuerzan la competitividad del torneo y ponen en valor el nivel del vóley peruano. En una definición que promete emociones, cada punto puede marcar la diferencia entre levantar el trofeo o quedarse en el intento, en una lucha donde el prestigio y el premio van de la mano.

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