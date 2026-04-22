Perú

Embajador de EEUU anuncia que la llegada a Perú del primer lote de aviones F-16 será “entre 2029 y 2030″

El pronunciamiento del embajador Bernie Navarro se produjo tras la confirmación del primer pago por parte del MEF y explicó que, a partir de este avance, se activarán inversiones por parte de la firma Lockheed Martin

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El acuerdo con Lockheed Martin implica no solo la entrega de aeronaves, sino también inversiones en infraestructura, capacitación y desarrollo de la industria aeroespacial en Perú
El acuerdo con Lockheed Martin implica no solo la entrega de aeronaves, sino también inversiones en infraestructura, capacitación y desarrollo de la industria aeroespacial en Perú

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, anunció este miércoles que el primer lote de aviones de combate F-16 Block 70 adquiridos por Perú a la firma Lockheed Martin arribará al país entre 2029 y 2030. “No tengo más datos delante de mí, pero yo me acuerdo que era entre (ese período)”, declaró en diálogo con Canal N.

El diplomático se pronunció luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmara el primer pago acordado de la compra por valor de 2.000 millones de dólares, pese a que el presidente interino, José María Balcázar, reiteró su postura de aplazar dicha adquisición para que la hiciese el siguiente gobierno.

“Este contrato es más que solo los aviones. Lockheed Martin, con parte del contrato que el gobierno peruano negoció, hizo una serie de cumplimientos que tiene que hacer para invertir en el país. Así que va a crear trabajo, va a crear industria que no existía en el Perú y va a ser bien positivo”, sostuvo Navarro.

Detalló que el proceso incluye el entrenamiento de pilotos y mecánicos, la construcción de pistas y el desarrollo de infraestructura especial para el mantenimiento de las aeronaves. “Es un proceso para que, cuando se entreguen los aviones, el Perú esté en la mejor capacidad para mantener y tener estos aviones en flota”, indicó.

Bernie Navarro
El embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, anunció que los primeros F-16 llegarán a Perú entre 2029 y 2030, tras la confirmación del primer pago del gobierno peruano

Agregó que la firma “ha ofrecido el paquete de bases, invertir en el pueblo peruano, que va a generar empleos y desarrollo de la industria aeroespacial para el Perú”, lo cual “va a traer miles de trabajos”, y calificó como “una buena señal”.

“Los peruanos tendrán control pleno de la flota, control pleno de lo que van a hacer con esos aviones. Los aviones son del Perú y marca la diferencia de la seguridad. Este es uno de los primeros pasos para la seguridad, porque sin seguridad no hay estabilidad y sin estabilidad no hay prosperidad. Es un momento muy histórico, muy bueno y el futuro del Perú con los Estados Unidos es muy brillante”, afirmó.

En desarrollo.

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