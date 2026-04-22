Amigo de Tilsa Lozano reconoce romance con conductora de TV tras ampay de ‘Magaly TV La Firme’

La ex 'vengadora' Tilsa Lozano parece haber encontrado el amor nuevamente. Un video la muestra muy acaramelada con un misterioso hombre, confirmando los rumores sobre su nuevo romance. ATV/ Magaly TV La Firme.

El mundo del espectáculo peruano vivió un nuevo giro mediático luego de que el empresario Andrés Muñoz Álvarez Calderón, inicialmente identificado solo como “amigo de Tilsa Lozano”, admitiera tras la presión mediática que sí mantiene un romance con la exmodelo y actual conductora de televisión.

La confesión llegó después de que 'Magaly TV La Firme’ difundiera imágenes de ambos en actitudes afectivas durante un viaje a Cartagena, Colombia, y de que el propio Muñoz negara cualquier relación sentimental ante la prensa.

De la negación pública a la confirmación: el efecto Magaly TV

La polémica se desató cuando el programa de Magaly Medina mostró imágenes en las que se ve a Tilsa Lozano y Andrés Muñoz compartiendo momentos de cercanía y complicidad, lejos de la formalidad de una simple amistad.

La expectativa creció al día siguiente, cuando reporteros del programa intentaron obtener una declaración del empresario.

“No, no, no, para nada, no, no, no, somos amigos hace muchos años”, fue su respuesta inicial, intentando reducir la relación a una amistad de larga data.

Sin embargo, la presión mediática y la viralización de las imágenes lo llevaron a rectificarse horas después: “Hola, sí somos amigos de muchos años atrás y hoy en día salimos juntos. Cuando me escribieron, en mi primera respuesta fue negar vínculo más cercano porque no me gustan los chismosos. Pero sí, estamos saliendo y yo estoy separado hace varios meses, al igual que ella, y estamos en nuestro derecho de salir juntos si así lo queremos”.

El empresario inicialmente negó la relación, pero luego confesó que ambos están saliendo y que están separados de sus respectivas parejas. Captura: Q'Bochinche.

El debate sobre la friendzone y las expectativas emocionales

El contraste entre las imágenes y las declaraciones públicas de Muñoz no pasó desapercibido. Mientras las fotos sugerían una relación sentimental, su intento de negar el romance fue interpretado por muchos usuarios como un intento de poner a Tilsa Lozano en la famosa “friendzone”. El término se volvió tendencia, alimentando memes y comentarios en redes sociales.

La situación se tornó aún más sensible cuando, horas antes del ampay, Tilsa publicó en Instagram una frase que ahora es vista bajo otra luz: “Merecemos que alguien nos mire, como si fuéramos su deseo cumplido”.

El mensaje, que inicialmente pasó desapercibido, fue interpretado por seguidores como una muestra de vulnerabilidad y una posible señal de expectativas no correspondidas por parte de la conductora.

Tilsa Lozano comparte mensaje antes del escándalo: hoy lo vinculan con su ‘friendzone’. Captura: Magaly Tv La Firme.

“El divorcio es un trámite, la separación es real”: contexto de los protagonistas

Consultado por la prensa sobre su estado civil, Andrés Muñoz aclaró que, aunque legalmente sigue casado, está separado desde hace meses. “El divorcio es un trámite que demora, pero la separación es real”, afirmó, defendiendo su derecho a rehacer su vida sentimental. Tilsa Lozano, por su parte, también se encuentra separada y ha optado por mantener discreción sobre los detalles de su nueva etapa personal.

La aclaración, sin embargo, no frenó el debate público sobre los límites del respeto a las relaciones previas, la importancia de la transparencia y el derecho a la privacidad de los involucrados.

Andrés Muñoz admitió que mantiene una relación con Tilsa Lozano tras la difusión de imágenes en Magaly TV La Firme. Captura: Q'Bochinche.

¿Quién es Andrés Muñoz Álvarez Calderón?Andrés Muñoz Álvarez Calderón

El empresario, identificado como arquitecto y promotor inmobiliario, mantiene una presencia activa en redes sociales y es conocido por practicar jiu jitsu, disciplina en la que ostenta el cinturón negro. Su perfil público, hasta ahora alejado del mundo del espectáculo, ha cobrado notoriedad tras el ampay y la posterior confesión del romance con Tilsa Lozano.

Tras el reconocimiento público del romance, Tilsa Lozano y Andrés Muñoz parecen dispuestos a vivir su relación sin ocultamientos, pese al escrutinio mediático. El caso abre el debate sobre el derecho a rehacer la vida sentimental tras una separación y la presión social sobre figuras públicas.

Por ahora, ambos han dejado claro que están separados de sus anteriores parejas y que buscan una relación bajo sus propios términos, lejos de etiquetas y prejuicios.

De los besos a la ‘friendzone’: quién es el hombre que acompaña a Tilsa Lozano. Captura: Magaly TV La Firme.