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Felipe Vizeu pide jugar con “corazón” a sus compañeros tras derrota por goleada ante Atlético Grau: “Somos Sporting Cristal”

El delantero brasileño se despachó con su quinto tanto de la temporada en Sullana, pero solo maquilló el pobre rendimiento de los ’celestes’. “Hay que respetar la camiseta que vestimos”, consignó

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El delantero brasileño, quien marcó el único tanto 'celeste', criticó actitud de sus compañeros en Piura - Crédito: L1MAX.

Felipe Vizeu se mostró autocrítico tras la derrota por 4-1 de Sporting Cristal ante Atlético Grau, uno de los equipos ubicados en la parte baja de la tabla del Torneo Apertura. El atacante brasileño, que viene consolidándose en el club, señaló que el equipo debe mostrar mayor entrega y compromiso en el campo, más allá de la seguidilla de partidos y el desgaste físico acumulado.

Vizeu marcó el único gol de Cristal en Sullana, llegando así a cinco anotaciones en la temporada. Sin embargo, sus palabras reflejaron preocupación por la actitud mostrada por el grupo. “Nosotros tenemos una seguidilla de partidos y el cansancio pasa factura. Pero tenemos que poner un poco más de corazón, pelear un poco más. Hoy día faltó”, reconoció el delantero en diálogo con ’L1 MAX’ a pie del campo del Estadio Campeones del 36.

El atacante brasileño de 29 años remarcó la importancia de respetar la historia y el peso de la camiseta de Cristal, llamando a sus compañeros a no bajar los brazos y a luchar en cada jornada. “Nosotros somos Sporting Cristal, hay que respetar la camiseta que vestimos”, enfatizó, dejando en claro que la exigencia es máxima y que el club no puede permitirse actuaciones como la de Sullana.

El llamado de atención de Felipe Vizeu a sus compañeros tras la dura caía de Sporting Cristal en Sullana. Crédito: Liga 1.
El llamado de atención de Felipe Vizeu a sus compañeros tras la dura caía de Sporting Cristal en Sullana. Crédito: Liga 1.

A pesar de la derrota, Vizeu destacó que el plantel se mantiene unido y con la convicción de revertir la situación. “Vamos a seguir, estamos en un buen momento. Tenemos que entender que en fútbol se pasa todo. Vamos a seguir siempre luchando, haciendo lo mejor por Cristal. Hoy día no salió como queríamos, pero vamos a descansar para el próximo partido en altura”, afirmó el goleador.

La autocrítica y el liderazgo de Vizeu marcan el tono en el vestuario que conduce Zé Roberto tras un revés inesperado, con la mira puesta en recuperar terreno en el Torneo Apertura y responder a la exigencia de la hinchada y la historia del club.

¿Cómo marcha Sporting Cristal en la Liga 1?

Sporting Cristal atraviesa una temporada irregular en el Torneo Apertura y ha perdido terreno en la lucha por el título. El equipo ’rimense’ ocupa el octavo puesto de la tabla con 14 puntos en 11 partidos, producto de cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas. La distancia respecto a los líderes —Alianza Lima y Los Chankas, ambos con 26 unidades— es amplia, lo que reduce al mínimo las posibilidades de que Cristal logre pelear por el primer lugar.

Tabla del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Sofascore.
Tabla del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Sofascore.

Las últimas jornadas reflejan un momento complicado: el equipo acumula tres derrotas en sus cinco partidos más recientes y no ha logrado una racha positiva que le permita acercarse a los puestos de privilegio.

Frente a este panorama, Sporting Cristal ha optado por concentrar sus esfuerzos en la Copa Libertadores en el primer semestre del año, priorizando la competencia internacional ante la escasa opción de remontar posiciones en el torneo local. La apuesta del cuerpo técnico de Zé Ricardo y del plantel apunta a mejorar su rendimiento fuera del ámbito doméstico y buscar protagonismo en el plano continental.

Próximo partido de Sporting Cristal

Luego del traspié sufrido en Sullana, Sporting Cristal viajará a Cutervo con la urgencia de retomar la senda del triunfo ante el difícil Comerciantes Unidos. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra este sábado 25 de abril a las 15:30 horas.

Posteriormente, la escuadra de Zé Ricardo recibirá a Junior de Barranquilla por la tercera fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2026. Este compromiso es vital para las aspiraciones de los ‘rimenses’, ya que una victoria significaría un avance sustancial en su objetivo de clasificar a la siguiente ronda del certamen continental.

Sporting Cristal – Palmeiras – Junior de Barranquilla - Estadio Alejandro Villanueva – Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 21 abril
El duelo clave de la Copa Libertadores 2026 por el Grupo F cambia de sede y se jugará en Matute, un recinto con capacidad para 33.000 hinchas, donde Sporting Cristal buscará sumar puntos fundamentales ante el líder brasileño Palmeiras (Facebook / Sporting Cristal)

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