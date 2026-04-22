Fernando Rospigliosi anuncia pago a Estados Unidos por aviones F-16: MEF desembolsó US$462 millones en primer adelanto

El presidente del Congreso, Fernando Ropigliosi, informó este miércoles que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) haría efectivo el “pago comprometido” para adquirir aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos, una operación que asciende a 3.500 millones de dólares y que el mandatario interino, José María Balcázar, resolvió aplazar.

Mediante un mensaje en X, el legislador señaló que el pago figura “en los dos contratos que se firmaron el lunes 20”, como confirmó el exministro de Exteriores, Hugo de Zela, quien renunció junto con el titular de Defensa, Carlos Díaz, tras acusar a Balcázar de engañar al país al afirmar que los contratos aún no estaban firmados.

Según el diario Perú 21, a las 13:32 horas, el MEF efectuó el primer pago de 462 millones de dólares a través del Banco de la Nación para la compra de la primera flota de 12 aeronaves.

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