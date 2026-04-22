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Mauro Cantoro pide a la directiva de Universitario poner a Jorge ‘Coco’ Araujo como DT para toda la temporada 2026

El exjugador y referente crema destacó la experiencia y el conocimiento del plantel que tiene Araujo, mientras la directiva evalúa alternativas para el banquillo tras la salida de Javier Rabanal

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Mauro Cantoro – Jorge Araujo – Universitario de Deportes – Javier Rabanal – Liga 1 – Perú – deportes – 22 abril
El exdelantero Mauro Cantoro exige que Jorge Araujo sea confirmado como entrenador principal de Universitario de Deportes durante toda la temporada 2026, respaldando su experiencia y conocimiento pleno del plantel crema en momentos de incertidumbre institucional (Universitario de Deportes)

El exfutbolista Mauro Cantoro, uno de los nombres más reconocidos en la historia reciente de Universitario de Deportes, se sumó al debate sobre la conducción técnica del equipo tras la destitución de Javier Rabanal.

En diálogo con el programa Denganche, Cantoro señaló que la crisis actual exige soluciones inmediatas y apostó por la continuidad de Jorge ‘Coco’ Araujo al frente del primer equipo.

Para el exdelantero, la respuesta institucional debe partir de la confianza en un entrenador que conoce a fondo la dinámica de la ‘U’ y ha demostrado capacidad en sus intervenciones anteriores.

Con la derrota ante Melgar en la Liga 1 y la eliminación en Copa Libertadores aún frescas, la dirigencia busca un rumbo claro. El nombramiento de Araujo como técnico interino se presenta como una alternativa que, según Cantoro, podría aportar estabilidad y sentido de pertenencia en un momento de incertidumbre. La directiva, encabezada por el director deportivo Álvaro Barco, evalúa los próximos pasos en medio de la presión de la hinchada y la urgencia por resultados positivos.

Cantoro: “Araujo tiene experiencia y muere por la ‘U’, merece la oportunidad”

Mauro Cantoro – Jorge Araujo – Universitario de Deportes – Javier Rabanal – Liga 1 – Perú – deportes – 22 abril
Mauro Cantoro respalda a Jorge Araujo como técnico principal y cuestiona la falta de confianza en entrenadores peruanos, destacando su conocimiento del plantel y su identificación con Universitario. (Universitario de Deportes)

Mauro Cantoro fue enfático al respaldar la promoción de Jorge Araujo como responsable del primer equipo. “¿Por qué no darle el equipo al ‘Coco’ Araujo? Trajeron a Rabanal, le pagaron una fortuna e hizo un desastre. Jorge Araujo tiene experiencia dirigiendo en Primera División, conoce a todos los jugadores del plantel y muere por la ‘U’. Es un buen entrenador y aplicado. ¿Por qué se tiene tanto miedo de darle el equipo? Acá se bajan al peruano”, expresó Cantoro durante su intervención en Denganche.

El exdelantero argentino remarcó la tendencia a subestimar a los técnicos nacionales. “En el fútbol peruano muchas veces no se valora el trabajo de los entrenadores locales, pero Araujo ha demostrado seriedad y conocimiento. No entiendo el temor a confiar en alguien que además siente el club”, subrayó.

En su etapa como futbolista, Jorge Araujo conquistó el tricampeonato con Universitario entre 1998 y 2000 y fue campeón de la segunda división con la Academia Cantolao al cierre de su carrera.

Según el periodista Gustavo Peralta, la dirigencia ha decidido que Araujo permanezca al frente del plantel para los partidos ante Deportivo Garcilaso en el torneo local y Nacional de Montevideo por Copa Libertadores, en calidad de interino.

Cantoro sobre el ciclo de Rabanal: “No consolidó una propuesta competitiva”

Mauro Cantoro – Jorge Araujo – Universitario de Deportes – Javier Rabanal – Liga 1 – Perú – deportes – 22 abril
El exjugador analiza la salida de Rabanal y sostiene que su propuesta no convenció, reflejando una falta de cohesión en el juego que terminó afectando el rendimiento del equipo. (Universitario de Deportes)

La salida de Javier Rabanal estuvo marcada por los resultados adversos tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. Tras la caída por 2-0 frente a Coquimbo Unido, Cantoro no ocultó su malestar. “Viste al presidente del club agarrándose la cabeza. ¡Se tiene que ir! Esto no da pie con bola, o sea, lo que hizo con Corzo…”, manifestó el exfutbolista, haciendo referencia a decisiones técnicas y a la falta de cohesión en el juego.

Cantoro valoró el aporte de la ‘U’ en su carrera, pero insistió en que los procesos técnicos deben estar a la altura del club. “Fue mi empujón la ‘U’, yo por eso la amo, porque soy un agradecido. Pero tienes que decir las cosas como son. Hay jugadores que están a la altura de la ‘U’ y hay entrenadores que están a la altura de la ‘U’. Este tipo lo respeto, debe saber mucho más que yo de fútbol y mucho más recorrido, seguramente, por donde aprendió, porque viene de ser campeón de Ecuador. Acá no va, no dio”, agregó.

La derrota ante Coquimbo Unido dejó a Universitario en el último lugar del Grupo B, igualando en puntos con Deportes Tolima pero con peor diferencia de goles. Para Cantoro, el golpe anímico en el vestuario es profundo, sobre todo después de la derrota de los merengues en Arequipa.

El exjugador considera que el cambio de entrenador debe ser acompañado por una adaptación gradual del plantel: “Este cambio no es tan fácil para los jugadores que vienen hace tres años siendo campeón, jugando de una forma, y ahora no hay que cambiar mañana”.

Barco respalda a Araujo y descarta la etiqueta de interino

Mauro Cantoro – Jorge Araujo – Universitario de Deportes – Javier Rabanal – Liga 1 – Perú – deportes – 22 abril
Álvaro Barco reafirma su respaldo a Jorge Araujo y descarta considerarlo interino, señalando que su continuidad dependerá de los resultados en los próximos partidos. (Universitario de Deportes)

El director deportivo de Universitario, Álvaro Barco, fue claro al referirse al respaldo institucional a Jorge Araujo. “El apoyo es total a ‘Coco’ Araujo y estamos preparados para poder afrontar esta seguidilla de partidos, así que vamos con todo, no queda otra. Hay que revertir esta situación. Es una situación complicada, pero la ‘U’ siempre se ha caracterizado en poder revertir cuando las cosas están complicadas”, declaró el directivo en diálogo con Jax Latin Media.

Barco insistió en que, más allá de la denominación de interino, los resultados definirán el futuro de Araujo en el banquillo. “El técnico es ‘Coco’ Araujo. Hay que revertir la tabla de posiciones, hay que seguir consiguiendo puntos en la Copa y creo que lo vamos a conseguir con ‘Coco’. Eso de interinamente sabes que en el fútbol no existe, son resultados y ahí apuntamos”, afirmó.

La directiva ha encomendado a Araujo la conducción del equipo en los encuentros ante Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético por la Liga 1, así como el cotejo frente a Nacional de Montevideo en la Copa Libertadores. Barco recalcó que la prioridad institucional es obtener victorias inmediatas: “La ‘U’ tiene que ganar mañana (hoy), el domingo y el próximo miércoles y en eso estamos comprometidos con ‘Coco’. Es una gran oportunidad, así que esperamos revertir esto en la brevedad posible. Creemos que es la persona adecuada”.

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