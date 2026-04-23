¿Vuelven el frío y los días nublados a Lima? El pronóstico del SENAMHI para este otoño inusual

En medio del clima lluvioso y frío en Lima, ciudadanos transitan por calles mojadas y abrigados, mientras revisan los pronósticos del Senamhi en sus celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) reportó un cambio drástico en el clima de Lima durante los últimos días, con amaneceres cubiertos de neblina y lloviznas ligeras que contrastan con tardes de sol y temperaturas agradables. Este fenómeno, que ha sorprendido a los habitantes de la capital acostumbrados a jornadas cálidas y despejadas, responde a la interacción de factores atmosféricos propios de la transición estacional y la influencia del anticiclón del Pacífico Sur.

Mañanas con neblina y lloviznas en Lima

Esta semana, la ciudad de Lima amaneció sumida en una densa neblina que redujo la visibilidad y generó una sensación térmica inusualmente fría. “No se imaginan, teníamos la cantidad de neblina casi que nos tocaba la nariz mientras íbamos avanzando. Nos impresionó mucho, fuera de las funciones que estábamos realizando en ese momento”, relató un especialista del SENAMHI, haciendo eco de lo vivido por miles de limeños que salieron sin chaqueta y debieron adaptar su rutina ante el descenso de temperatura.

Las lloviznas también sorprendieron a los residentes, especialmente en distritos cercanos al litoral como Miraflores, Chorrillos y el Callao, donde la humedad superó el 90% y las temperaturas oscilaron entre 17°C y 20°C. Según reportes de Tv Perú, esta combinación de aire húmedo y superficies frías favoreció la formación de bancos de neblina, que complicaron el tránsito vehicular y alteraron el ritmo habitual de la ciudad. “La neblina era tan densa que costaba ver los autos a pocos metros”, comentó un usuario del transporte público.

Residentes de Lima enfrentan un día lluvioso y frío, con calles mojadas y abrigos gruesos, mientras algunos consultan sus celulares para ver los pronósticos del Senamhi y la temperatura de 13°C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A qué se debe el cambio de clima? El papel del anticiclón y El Niño

De acuerdo con el SENAMHI, el cambio responde a la influencia conjunta del anticiclón del Pacífico Sur y los remanentes del fenómeno de El Niño. “Estamos pasando de episodios cálidos, con picos de hasta 32°C en Lima Metropolitana, a un periodo con temperaturas más frescas, abundante nubosidad, niebla y lloviznas puntuales”, explicó un vocero de la institución.

El anticiclón del Pacífico Sur actúa como un “ventilador” gigante, enviando masas de aire frío y húmedo desde el sur hacia la costa peruana. Este sistema de alta presión amortigua las temperaturas y propicia la formación de nubes bajas y neblinas densas, un fenómeno típico de los meses de otoño e invierno en el litoral. “Este episodio forma parte de la transición estacional y se espera que las condiciones más frescas y húmedas persistan hasta finales de abril”, indicó el especialista.

En paralelo, El Niño mantiene temperaturas superficiales del mar elevadas, lo que introduce inestabilidad climática y la posibilidad de alternancia entre días calurosos y mañanas frías y húmedas. “La alta humedad en la mañana puede dar paso a jornadas calurosas en pocas horas, por lo que se recomienda vestirse por capas y mantenerse hidratado”, añadió un vocero del SENAMHI.

Más abrigo y cuidado por el cambio climático

El cambio climático no solo alteró el termómetro, sino también los hábitos cotidianos de la ciudad. Vendedores de desayunos tradicionales reportaron un incremento en la demanda de bebidas calientes como maca, quinua con leche y café, impulsados por la necesidad de mitigar el frío matutino. “Hoy vendimos el doble de maca y quinua que un día normal”, relató una comerciante de La Victoria.

En lo que respecta a la salud, el SENAMHI recomendó tomar precauciones, especialmente entre los grupos vulnerables: “Lima se caracteriza por su alta humedad, lo que afecta a personas con alergias, enfermedades respiratorias, recién nacidos y adultos mayores. Es recomendable usar abrigo ligero al salir por la mañana y la noche para evitar constipaciones”, subrayó el especialista.

El tránsito también se vio afectado. La visibilidad limitada por la neblina obligó a los conductores a reducir la velocidad y mantener las luces encendidas, mientras las autoridades municipales recordaron la importancia de extremar precauciones en las vías principales.

Ciudadanos transitan por las calles mojadas de Lima, abrigados ante el frío y la lluvia, mientras algunos consultan los pronósticos del Senamhi en sus dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronóstico del Senamhi: ¿qué esperar en los próximos días?

Según el aviso meteorológico N°153 emitido por el SENAMHI el domingo 19 de abril, las madrugadas y mañanas nubladas se intensificarán hasta el jueves 23, marcando el inicio de una transición hacia condiciones más frías y húmedas en Lima. Se prevé que la presencia de nubes bajas, neblina y lloviznas ligeras se mantenga, especialmente en distritos costeros, debido al enfriamiento del mar y la influencia persistente del anticiclón.

Estas condiciones, que tienden a repetirse durante el otoño y el invierno, podrían extenderse de forma más constante en las próximas semanas. Por ello, el SENAMHI recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales, abrigarse adecuadamente y adaptar sus actividades a la variabilidad climática.

Mapa meteorológico exhibe temperaturas para distritos en Lima. El segmento detalla pronósticos de SENAMHI sobre bajas temperaturas, densa neblina y garúas en la capital por el anticiclón del sur.

La meteorología de Lima, caracterizada por la alternancia entre mañanas frías y tardes soleadas, refleja la complejidad de los sistemas atmosféricos que convergen en la costa central del Perú. Mientras persistan la influencia combinada del fenómeno de El Niño y el anticiclón del sur, la capital seguirá experimentando estos cambios abruptos que desafían la previsibilidad climática y la adaptación de sus habitantes.