Papa León XIV rompe el protocolo en África y da inesperado mensaje en español: el gesto que emocionó a miles en Guinea Ecuatorial

El gesto no estaba en el programa, pero terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su gira. En medio de su visita oficial a África, el Papa León XIV sorprendió a cientos de fieles al dirigirse en español durante un encuentro en Guinea Ecuatorial, el único país africano donde este idioma es oficial. La escena, cargada de cercanía, provocó aplausos inmediatos y una reacción emocional entre los asistentes.

La intervención ocurrió en la localidad de Mogombo, donde el sumo pontífice decidió romper el protocolo para dedicar unas palabras improvisadas antes de ingresar a una iglesia. Su mensaje, lejos de ser formal, tuvo un tono cálido y directo que reforzó su conexión con la población local. “Un saludo muy grande a todos ustedes, agradezco su presencia. Qué hermoso encontrarnos todos unidos para alabar al Señor”, expresó, generando una ovación espontánea.

Un gesto inesperado que marcó su visita a África

Pope Leo XIV walks at the Leon XIV campus of the National University of Equatorial Guinea in Malabo, Equatorial Guinea, April 21, 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

La escena no solo destacó por el uso del idioma, sino también por la espontaneidad. El discurso en español no estaba contemplado en la agenda oficial del pontífice, lo que hizo que el momento adquiriera un valor simbólico aún mayor. En un país donde el español forma parte de la identidad nacional, escuchar al líder de la Iglesia católica dirigirse en ese idioma reforzó el sentido de cercanía con la comunidad.

Durante su intervención, el Papa también bendijo a los fieles presentes y a la primera piedra de la futura Iglesia Ciudad de la Paz, un proyecto religioso que busca convertirse en un nuevo punto de encuentro espiritual en la región. La ceremonia, breve pero significativa, estuvo marcada por cantos, aplausos y expresiones de fe.

Este episodio se suma a una agenda intensa que el pontífice viene desarrollando en su recorrido por África, donde ha sostenido encuentros multitudinarios, visitas pastorales y actividades oficiales. En su paso por distintas ciudades, ha insistido en mensajes vinculados a la dignidad humana, la justicia social y la necesidad de fortalecer los espacios de libertad, especialmente en contextos de desigualdad.

El vínculo con Perú: donde aprendió español y marcó su vida pastoral

Pope Leo XIV waves as he attends a meeting with the world of culture at the Leon XIV campus of the National University of Equatorial Guinea in Malabo, Equatorial Guinea, April 21, 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El dominio del español por parte del Papa León XIV no es casual. Su cercanía con el idioma tiene raíces profundas en su paso por el Perú, donde desarrolló una parte clave de su trayectoria religiosa. Fue precisamente en territorio peruano donde consolidó su manejo del idioma y construyó un vínculo cultural que hoy sigue marcando su identidad.

Nacido como Robert Francis Prevost en Estados Unidos, llegó al Perú como misionero en la década de 1980. Su labor pastoral se desarrolló principalmente en ciudades como Trujillo y Chiclayo, donde no solo ejerció funciones religiosas, sino que también se integró a la vida local. Con el tiempo, obtuvo la nacionalidad peruana, consolidando una relación que él mismo ha descrito como fundamental en su vida.

“Obviamente, soy estadounidense y me siento profundamente estadounidense, pero también amo mucho a Perú, al pueblo peruano; eso forma parte de mí”, declaró en una entrevista tras asumir el pontificado, dejando en claro el peso que tuvo el país en su formación.

Ese vínculo explica por qué el uso del español se ha convertido en una herramienta recurrente en sus intervenciones públicas. Ya lo había utilizado en mensajes anteriores dirigidos a América Latina, y ahora, en África, volvió a demostrar cómo el idioma puede convertirse en un puente cultural y espiritual.

En Guinea Ecuatorial, ese puente fue evidente. La multitud no solo entendió sus palabras, sino que respondió con emoción a un gesto que trascendió lo protocolar. En medio de una gira exigente y de alto contenido político y social, el Papa encontró en el idioma un recurso para conectar de forma directa con las personas, reforzando una imagen de cercanía que ha marcado sus primeras apariciones internacionales.