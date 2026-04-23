Perú

EEUU desmiente a José Balcázar y confirma que la compra de aviones se firmó este lunes con su “pleno conocimiento”

El embajador Bernie Navarro aseguró que el acuerdo por los F-16 se firmó el 20 de abril con conocimiento de las autoridades peruanas, lo que difiere de versión del presidente interino sobre una supuesta falta de intervención en el proceso

Guardar
FILE PHOTO: Jose Balcazar leaves the Faustino Sanchez Carrion building after he was elected as interim president, following a session by Peruvian lawmakers to choose a new leader of Congress to assume Peru's presidency, after they ousted President Jose Jeri over a scandal involving undisclosed meetings with a Chinese businessman, in Lima, Peru, February 18, 2026. REUTERS/Angela Ponce/File Photo
FILE PHOTO: Jose Balcazar leaves the Faustino Sanchez Carrion building after he was elected as interim president, following a session by Peruvian lawmakers to choose a new leader of Congress to assume Peru's presidency, after they ousted President Jose Jeri over a scandal involving undisclosed meetings with a Chinese businessman, in Lima, Peru, February 18, 2026. REUTERS/Angela Ponce/File Photo

El embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, afirmó este miércoles que el acuerdo de adquisición de aviones F-16 se firmó el 20 de abril con “pleno conocimiento” de las autoridades peruanas, una versión que contrasta con las declaraciones del presidente interino José Balcázar, quien sostuvo que no intervino en las negociaciones.

Mediante un comunicado oficial, Navarro señaló que el 14 de abril Lockheed Martin, la empresa vendedora, recibió la notificación escrita de su selección y que tres días después estaba prevista la ejecución de una firma técnica y otra “ceremonial” en la Base Aérea Las Palmas y el Palacio de Gobierno, según lo solicitado.

Añadió que el equipo estadounidense, integrado por funcionarios gubernamentales y ejecutivos de alto nivel de la compañía, estaba listo para presentarse; sin embargo, Balcázar declaró en una entrevista radial que había decidido postergar la compra.

“Estados Unidos se enteró de que la firma fue pospuesta a través de la radio nacional. Hay una manera correcta de hacer negocios serios y creíbles con una de las empresas líderes del mundo. Una firma técnica entre las partes autorizadas tuvo lugar el 20 de abril, con pleno conocimiento de los más altos niveles del gobierno peruano”, siguió.

Fotografía de archivo del presidente interino de Perú, José María Balcázar. EFE/ John Reyes Mejia
Fotografía de archivo del presidente interino de Perú, José María Balcázar. EFE/ John Reyes Mejia

Las declaraciones coinciden con las del renunciante canciller Hugo De Zela, quien acusó a Balcázar de mentir al país cuando afirmó que los contratos de compra aún no se habían firmado, pese a que, según reveló, se suscribieron el último lunes.

El embajador indicó que, a pedido del Perú, ni los funcionarios estadounidenses ni los representantes de Lockheed Martin ofrecieron declaraciones públicas sobre el proceso durante el último año y medio, “defiriendo respetuosamente al gobierno peruano para compartir actualizaciones públicas sobre sus esfuerzos nacionales de adquisición”.

Respecto a las características del avión, Navarro afirmó que “el F-16 Block 70 es uno de los aviones de combate más técnicamente avanzados y complejos jamás construidos—integrando aviónica de vanguardia, sistemas de radar, de armas y de controles de vuelo en una sola plataforma altamente ágil”.

Explicó que, para el caso peruano, “los Estados Unidos ofrecieron incluir dos sistemas de armas que nunca antes se habían colocado en un F-16 para cumplir con los requerimientos específicos” del país.

Sobre los argumentos para demorar el acuerdo, sostuvo que posponer la decisión genera costos y riesgos. “Cuando un productor planifica la entrega de un producto de este calibre, no existe tal cosa como un retraso pequeño e intrascendente. Hay cientos de partes interesadas, consideraciones de cadena de suministro y trabajo detallado que se pone en marcha para hacer esto posible para el Perú. Los contratos de proveedores mantienen el costo por un período finito, luego los costos suben”, detalló.

Refirió además que “actualmente, cada retraso resulta en costos significativos para los socios industriales” y añadió que “el mismo paquete no estará disponible en un par de meses, o incluso en un par de semanas, debido al aumento de los costos de los proveedores y al interés de otros países dado el contexto dinámico del mundo global en el que todos vivimos”.

Temas Relacionados

Bernie NavarroJosé Balcázarperu-politica

Más Noticias

Universitario 0-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Luego de dos derrotas al hilo, el cuadro ‘merengue’ está obligado a ganar en el estadio Monumental, ahora con técnico interino tras la abrupta salida de Javier Rabanal. Sigue las incidencias del encuentro

Universitario 0-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Jorge Luna aclara que Ricardo Mendoza y él son los únicos ahijados de Magaly Medina: “Los demás que se ubiquen”

Durante la inauguración del Multiteatro Movistar, el comediante afirmó son los únicos ahijados de Magaly, despejando rumores sobre otros supuestos vínculos con la conductora.

Jorge Luna aclara que Ricardo Mendoza y él son los únicos ahijados de Magaly Medina: “Los demás que se ubiquen”

Luciana Fuster se emociona tras hacer casting para ser un ángel de Victoria’s Secret: “Gracias a todos los que me están apoyando”

La Miss Grand International 2023 apareció oficialmente entre las postulantes del casting global de la marca, generando emoción y muchas expectativas entre sus seguidores

Luciana Fuster se emociona tras hacer casting para ser un ángel de Victoria’s Secret: “Gracias a todos los que me están apoyando”

Condenan a nueve años a exalcalde de SJL, Carlos Burgos, y exfuncionarios por compra irregular de helicóptero de más de S/1.4 millones

El fallo incluye penas por colusión agravada y falsificación de documentos en una contratación cuestionada desde 2013

Condenan a nueve años a exalcalde de SJL, Carlos Burgos, y exfuncionarios por compra irregular de helicóptero de más de S/1.4 millones

Municipalidad de Magdalena lanza convocatoria laboral para mayo de 2026: solo es necesario tener secundaria

El proceso contempla 26 vacantes bajo el régimen CAS en áreas clave como seguridad ciudadana y atención de emergencias, con sueldos que superan los S/ 2.000 y postulaciones presenciales en fechas específicas de mayo

Municipalidad de Magdalena lanza convocatoria laboral para mayo de 2026: solo es necesario tener secundaria
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Embajador de EEUU anuncia que la llegada a Perú del primer lote de aviones F-16 será “entre 2029 y 2030″

Embajador de EEUU anuncia que la llegada a Perú del primer lote de aviones F-16 será “entre 2029 y 2030″

Incertidumbre electoral: Demanda de amparo busca frenar posible convocatoria de elecciones complementarias en Lima

Resultados presidenciales estarían listos este viernes 24 de abril con las actas procesadas, anunció jefe interino de la ONPE

Perfil de Amadeo Flores, nuevo ministro de Defensa que reemplaza a Carlos Díaz tras crisis por compra de aviones F-16

Fernando Rospigliosi anuncia pago a Estados Unidos por aviones F-16: MEF desembolsó US$462 millones en primer adelanto

ENTRETENIMIENTO

Jorge Luna aclara que solo él y Ricardo Mendoza son los ahijados de Magaly Medina: “Los demás que se ubiquen”

Jorge Luna aclara que solo él y Ricardo Mendoza son los ahijados de Magaly Medina: “Los demás que se ubiquen”

Onelia Molina se rehúsa a reto de beso con Kevin Díaz en ‘Esto es Guerra’ y rompe en llanto

Amigo de Tilsa Lozano reconoce romance con conductora de TV tras ampay de ‘Magaly TV La Firme’

Sergio Baigorria, padre de Alejandra Baigorria, responde sobre infidelidad de Said Palao: “En problema de dos, el tercero es chismoso”

Pamela Franco revela cómo Christian Domínguez controlaba su dinero y la dejó sin ahorros tras la separación: “No vi ni 10 céntimos”

DEPORTES

Universitario 0-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Universitario 0-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Más que el título: el importante premio económico que disputan Alianza Lima y San Martín en la Liga Peruana de Vóley

Felipe Vizeu pide jugar con “corazón” a sus compañeros tras derrota por goleada ante Atlético Grau: “Somos Sporting Cristal”

Mauro Cantoro pide a la directiva de Universitario poner a Jorge ‘Coco’ Araujo como DT para toda la temporada 2026

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en el Monumental por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026