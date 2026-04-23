Perú

Policías y universitarios protagonizan enfrentamientos en el Cercado de Lima durante marcha que exige respeto al medio pasaje

La concentración se extendió desde Plaza San Martín hasta Dos de Mayo, con intentos de avanzar hacia el Congreso y el Ejecutivo

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Una caótica escena se desarrolla en las calles de la ciudad por la noche, donde un grupo de protestantes se enfrenta a un cordón policial. El video captura la tensión, las corridas y la confusión del momento. X: Omar Coca

La jornada de protestas del 22 de abril en el centro de Lima reunió a estudiantes universitarios, escolares y ciudadanos que salieron a las calles para exigir el respeto al medio pasaje y cuestionar el incremento del costo de vida. La movilización se concentró en el Cercado de Lima, donde la presencia policial marcó el desarrollo de las actividades desde horas de la tarde.

En distintos puntos del centro histórico se registraron momentos de tensión cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia el Congreso y Palacio de Gobierno. El despliegue de agentes impidió el paso y generó enfrentamientos en algunas zonas, mientras los participantes expresaron preocupación ante posibles detenciones.

En las inmediaciones de avenidas principales del centro de Lima se produjeron enfrentamientos entre estudiantes y efectivos policiales. Más de un centenar de agentes bloqueó el paso de los manifestantes que buscaban acercarse a sedes del Ejecutivo y el Legislativo.

Delegaciones de universidades públicas y privadas participaron en la movilización, entre ellas la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Agraria La Molina. Los grupos se desplazaron hacia el cruce de las avenidas Abancay y Piérola, aunque luego retornaron a la Plaza San Martín y continuaron hacia la Plaza Dos de Mayo.

Demandas por el medio pasaje y el costo de vida

Participación de más de 40 gremios estudiantiles y presencia de universidades públicas y privadas (Composición: Infobae)
Participación de más de 40 gremios estudiantiles y presencia de universidades públicas y privadas (Composición: Infobae)

La principal exigencia de los manifestantes se centró en el cumplimiento del medio pasaje, establecido por ley como el 50% del pasaje adulto. Los estudiantes cuestionaron el aumento de tarifas en el transporte y pidieron mayor fiscalización por parte de las autoridades.

La convocatoria, difundida por la Coordinadora de Universidades de Lima y Callao, incluyó además reclamos sobre el presupuesto para la educación pública, el alza del combustible y medidas frente al incremento del costo de vida. También se mencionaron pedidos de justicia por víctimas de protestas anteriores.

Se estimó la participación de más de 40 gremios estudiantiles, entre ellos la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Federación Universitaria de San Marcos, así como asociaciones de universidades privadas y públicas.

Impacto en el transporte y monitoreo municipal

La Autoridad de Transporte Urbano informó cambios en el servicio del Metropolitano durante la movilización. A través de sus redes sociales señaló: “Debido a la presencia de manifestantes en el Centro de Lima, la ruta regular A desvía su recorrido por la av. Alfonso Ugarte, con única parada en la estación Quilca. En tanto, el servicio regular C llega solo hasta la estación Central”.

Horas después, la entidad comunicó: “Los servicios regulares A y C del Metropolitano retoman su recorrido habitual por las avenidas Lampa y Emancipación. Se aperturan las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla”.

Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima realizó seguimiento en tiempo real mediante sus cámaras de seguridad instaladas en el centro histórico, lo que permitió observar el desplazamiento de los grupos en diferentes puntos.

Un grupo de estudiantes se concentró en la Plaza Dos de Mayo y avanzó hacia la avenida Grau y los exteriores del Poder Judicial, donde se realizaron manifestaciones. Según el monitoreo municipal, también se detectaron concentraciones en la vía Expresa.

Represión y protestas en Cusco

La intervención afectó también a transeúntes. Universitarios denunciaron cobros abusivos, exigieron tarifas justas y anunciaron protestas indefinidas. UNSAAC Informes

En Cusco, estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco fueron desalojados por la Policía Nacional, que utilizó bombas lacrimógenas para dispersar la protesta. La intervención ocurrió durante una manifestación contra el alza de los pasajes urbanos y los cobros que los estudiantes consideraron abusivos por parte de transportistas.

El uso de gases afectó también a transeúntes que se encontraban en la zona. Los universitarios exigieron tarifas justas y señalaron que el precio de los combustibles no justificaba el incremento en los pasajes. Además, convocaron a la población a sumarse a las protestas.

La Fiscalía informó que no se registraron personas detenidas durante estos hechos. En paralelo, los estudiantes anunciaron que las medidas de protesta continuarían de forma indefinida hasta que autoridades municipales y empresas de transporte reviertan el ajuste de tarifas.

Movilizaciones en Arequipa y otras regiones

En Arequipa, estudiantes de diversas universidades también participaron en movilizaciones para exigir el cumplimiento del medio pasaje. Durante la protesta denunciaron cobros irregulares y señalaron que, al reclamar el pago justo, algunos cobradores se negaban a entregar vuelto o pedían a los estudiantes descender de las unidades.

Las manifestaciones en Cusco y Arequipa se sumaron a una jornada nacional que incluyó protestas en distintas regiones del país, donde los estudiantes expresaron su rechazo al incremento de tarifas y a las condiciones del servicio de transporte público.

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