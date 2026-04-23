Golazo de Alex Valera tras brillante combinación con Edison Flores en Universitario vs Garcilaso por Liga 1 2026

El delantero combinó con Edison Flores y conectó un buen cabezazo con los 'cremas' - Crédito: L1MAX.

Alex Valera fue el gran protagonista en el duelo entre Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso, disputado este miércoles 22 de abril por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, al marcar un golazo que abrió el camino para los ‘cremas’ en el Estadio Monumental. El delantero definió de cabeza tras una notable combinación con Edison Flores, en una jugada que reflejó la calidad ofensiva del conjunto local.

Desde el pitazo inicial, la ‘U’ tomó la iniciativa y buscó imponer condiciones. El cuadro de Ate había generado peligro en varias oportunidades sobre la portería de Patrick Zubczuk, hasta que finalmente encontró premio a los 23 minutos del primer tiempo. Fue entonces cuando una precisa asociación entre sus atacantes terminó inclinando la balanza a su favor.

La acción se gestó con Universitario instalado en terreno rival, moviendo el balón con criterio para desarticular la defensa cusqueña. Edison Flores fue clave en la jugada: dejó pasar el balón con inteligencia para habilitar a Alex Valera y, de inmediato, recibió la devolución para continuar la pared.

Con el espacio generado, el ‘Orejas’ se acomodó por el sector izquierdo y envió un centro preciso al área, donde su compañero ya había ganado la posición. Valera se elevó con justeza y conectó un certero cabezazo. Su definición fue impecable, dejando sin opciones al arquero rival y desatando la celebración en las tribunas del Monumental.

Celebración de Alex Valera ante Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026. Crédito: Liga 1

Gracias a este tanto, Universitario logró tomar ventaja en el marcador y manejar el ritmo del partido desde una posición favorable. El gol significó el 1-0 y también un impulso anímico importante para un equipo que busca hacerse fuerte en casa. De hecho, pocos minutos después llegó el segundo festejo, obra de Caín Fara, que permitió a los ‘cremas’ marcharse al descanso con una ventaja de dos goles.

Alex Valera volvió al gol

Alex Valera volvió a hacerse presente en el marcador y reafirmó su condición de referencia ofensiva en Universitario. El delantero ‘crema’ mostró nuevamente su instinto goleador y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos, siendo clave para abrir el partido con una definición precisa en un contexto que exigía contundencia.

Su lectura de la jugada y su oportunismo dentro del área marcaron la diferencia en una acción que terminó inclinando el rumbo del encuentro a favor de los ‘merengues’ en el Monumental. Valera supo moverse con inteligencia, desmarcarse dentro del área y resolver con efectividad para romper una racha sin anotaciones.

Tras poco más de un mes sin convertir, el atacante volvió a celebrar. Su último gol se había dado el 14 de marzo en la victoria ante Universidad Técnica de Cajamarca (UTC), y desde entonces había atravesado tres partidos sin poder marcar. Con esta anotación, el atacante llegó a seis goles en el campeonato local, recuperando confianza y reafirmando su importancia en el esquema ofensivo de la ‘U’.

Alex Valera llegó a los seis goles en el Torneo Apertura 2026. Crédito: Liga 1

Universitario intenta recuperar terreno

Universitario atraviesa un momento de reordenamiento en la temporada, con la consigna clara de volver a pelear por la cima del campeonato. El conjunto ‘crema’ dejó escapar puntos importantes en jornadas anteriores, lo que lo alejó del primer lugar y lo obligó a replantear su camino en el Torneo Apertura 2026.

En ese contexto, el equipo inicia una nueva etapa tras la salida de Javier Rabanal, con la intención de recuperar solidez y regularidad en su rendimiento. La ‘U’ apunta a recomponerse rápidamente y sumar victorias que le permitan recortar distancias con los líderes, en un tramo del torneo donde cada punto resulta decisivo para mantener vivas sus aspiraciones.