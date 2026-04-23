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Gol y doblete de Alex Valera tras certera definición en Universitario vs Garcilaso por la Liga 1 2026

El delantero ‘crema’ se lució con una ejecución precisa desde el punto de penal y selló el 3-0 en el Estadio Monumental

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El delantero anotó de penal el tercero de los 'cremas' en el estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

Alex Valera se convirtió en la máxima figura del duelo entre Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso, disputado este miércoles 22 de abril por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Monumental. El delantero ‘crema’ firmó un doblete y selló el 3-0 parcial con una ejecución precisa desde el punto de penal a los 65 minutos, consolidando una actuación determinante en el frente de ataque.

El primer gol de Valera ya había abierto el camino para los ‘cremas’ en el compromiso. A partir de una gran jugada colectiva entre Edison Flores y el propio atacante, la ‘U’ logró romper la resistencia rival con una definición de cabeza que marcó el 1-0 y encarriló el partido. Ese tanto no solo destrabó el encuentro, sino que también dio mayor tranquilidad al cuadro local, que pudo manejar mejor los tiempos del juego.

Con el marcador a favor, los ‘cremas’ ampliaron la diferencia poco después gracias a la aparición de Caín Fara, quien convirtió el segundo gol y consolidó la superioridad del equipo en el resultado. Ese 2-0 le permitió a Universitario irse al descanso con un panorama favorable y el partido bien encaminado.

Ya en el segundo tiempo, el conjunto ‘merengue’ terminó de encaminar la goleada con una jugada determinante dentro del área. Un penal a favor se originó tras una clara ocasión de Jairo Concha, quien fue derribado en un mano a mano por el arquero Patrick Zubczuk. El árbitro sancionó la infracción sin dudar, permitiendo a los locales estirar aún más la diferencia y encaminar un triunfo sólido en casa.

El delantero combinó con Edison Flores y conectó un buen cabezazo con los 'cremas' - Crédito: L1MAX.

El doblete de Alex Valera

Con el balón en los pies, Alex Valera tomó la responsabilidad de ejecutar el penal en un momento clave del partido. El delantero mostró serenidad desde los 12 pasos, tomó carrera y definió con precisión, venciendo al arquero rival y estableciendo el 3-0 en el marcador del Estadio Monumental.

Con este tanto, el atacante completó su doblete de la noche y consolidó una actuación determinante en la victoria de Universitario. Más allá de los goles, Valera fue una pieza constante en el frente de ataque, participando activamente en las acciones ofensivas y generando problemas recurrentes para la defensa cusqueña.

La actuación del ‘9’ crema refuerza su presente en la temporada y su peso específico dentro del equipo. Ya suma siete goles en el campeonato local y se mantiene como una de las principales cartas ofensivas del conjunto ‘merengue’, con la expectativa de seguir aportando en los desafíos que se vienen en el Torneo Apertura.

Alex Valera su firmó su doblete ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental.
Alex Valera su firmó su doblete ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental. Crédito: Prensa U

Universitario recorta distancia con el liderato

Universitario logró un triunfo clave por 4-1 ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental, resultado que le permite volver a meterse en la pelea por los primeros lugares del Torneo Apertura 2026. Más allá de la contundencia mostrada en el marcador, la victoria tiene un valor especial en la tabla de posiciones, donde el equipo ‘crema’ consigue acortar diferencias con el líder.

Con estos tres puntos, la ‘U’ se coloca ahora a cinco unidades de Alianza Lima, que mantiene momentáneamente el primer lugar del campeonato. Esta distancia mantiene viva la lucha por el título, especialmente en una etapa del torneo donde cada jornada empieza a ser determinante para las aspiraciones de los clubes involucrados en la pelea directa.

El rendimiento mostrado ante Garcilaso refuerza la idea de que los ‘cremas’ atraviesan un proceso de recuperación futbolística tras la salida de Javier Rabanal, encontrando mayor solidez ofensiva y eficacia. Con el torneo aún en desarrollo, Universitario buscará mantener esta regularidad para seguir recortando puntos y sostenerse en la pelea por el trofeo.

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