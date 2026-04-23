Fernando Llanos compró auto de lujo de Jefferson Farfán, no pudo pagar el mantenimiento y terminó rematándolo: “Una llanta era mi sueldo”

El periodista narra cómo una sugerencia se transformó en una experiencia inesperada, donde los cálculos fallaron y los deseos dejaron paso a duras realidades financieras tras la adquisición del automóvil (Redes Sociales)

Fernando Llanos, reconocido periodista político, compartió una historia sobre una compra impulsiva que marcó su vida: la adquisición de un BMW M6 de manos del futbolista Jefferson Farfán.

A pesar de las promesas de un negocio seguro y la admiración por el diseño y la potencia del vehículo, Llanos terminó enfrentando gastos imprevistos y una depreciación considerable.

La operación, motivada por la recomendación de un tercero y la creencia de que habría un comprador inmediato, se convirtió en un ejemplo de cómo las apariencias pueden engañar y de la importancia de considerar los costos a largo plazo antes de invertir en bienes de lujo.

Un negocio que no salió como esperaba

Fernando Llanos apostó por una compra que parecía segura, pero la falta de un comprador y los altos costos lo obligaron a asumir una inversión que terminó siendo insostenible. (Facebook / Fernando Llanos)

El relato de Llanos comienza con la ilusión de conducir un auto de alta gama, un BMW M6 con detalles exclusivos como puertas tipo Lamborghini y tapicería de cuero.

Según el propio periodista, la motivación inicial surgió tras la sugerencia de un conocido: “Fer, cómprale el BMW a Jefferson que tenemos el comprador inmediato”. Confiando en esa promesa y dispuesto a invertir sus ahorros, Llanos adquirió el vehículo, convencido de que sería una operación rápida y rentable.

Sin embargo, la realidad fue diferente. El supuesto comprador nunca concretó la adquisición, lo que obligó a Llanos a asumir la propiedad del auto. El periodista explicó que el mantenimiento del BMW representaba un desafío económico: “Una llanta costaba como un sueldo mío”. Cada salida significaba un gasto considerable, con consumos de combustible elevados y repuestos costosos, características que terminaron por desbordar su presupuesto.

El periodista deportivo compartió su amarga experiencia al adquirir un BMW M6 perteneciente a Jefferson Farfán, enfrentando gastos insostenibles en mantenimiento y una fuerte depreciación que lo obligó a venderlo a un precio muy por debajo del original (TikTok / @danidannyelsam)

Con el paso del tiempo, mantener el vehículo se volvió insostenible para Llanos. La imposibilidad de recuperar la inversión inicial se hizo evidente cuando, tras varios años, finalmente logró vender el auto a un precio muy inferior al de compra.

El alto costo de los autos de lujo

Llanos descubrió que mantener un BMW M6 requiere un presupuesto considerable, con costos que pueden superar la capacidad de muchos propietarios. (Calreyn88)

La experiencia de Llanos no solo dejó una pérdida económica, sino también una lección sobre las exigencias que implica poseer un coche de lujo. El periodista remarcó que automóviles de este tipo no están pensados para cualquier presupuesto: “El BMW de Farfán es un auto para gente que tiene mucha plata para mantener ese auto”. El modelo en cuestión, equipado con un motor de cinco litros, requería gastos constantes tanto en combustible como en mantenimiento.

Llanos detalló que, a diferencia de lo que pensaba, conducir un BMW M6 no se asemejaba a la experiencia de manejar un auto común. El vehículo consumía grandes cantidades de gasolina y los costos asociados superaban con creces los de un automóvil estándar. Además, la exclusividad de las piezas y los servicios técnicos incrementaban aún más el desembolso necesario para mantenerlo en condiciones óptimas.

La situación llevó a Llanos a reflexionar sobre la importancia de considerar todos los factores antes de realizar una compra de estas características. “Cuando te compres un BMW de esa dimensión, necesitas el bolsillo de Jefferson”, expresó al referirse al futbolista que le vendió el auto e hizo énfasis en la diferencia entre poseer y disfrutar un bien de alto valor.

Jefferson Farfán y el desenlace de la venta

Tras varios años, Llanos logró vender el BMW de Farfán, aunque a un precio menor, cerrando una experiencia marcada por pérdidas económicas. (Jefferson Farfán)

Jefferson Farfán, exfutbolista y figura reconocida en el ámbito deportivo, fue el vendedor original del BMW M6 que terminó en manos de Llanos. La transacción, que inicialmente parecía una oportunidad exclusiva, se transformó en un episodio de frustración para el periodista.

Durante los tres años que mantuvo el vehículo, Llanos intentó encontrar un comprador que le permitiera recuperar la inversión.

Finalmente, un amigo se interesó por el automóvil y se concretó la venta, aunque el precio final distó mucho del monto desembolsado en un inicio. “Lo compré caro y lo vendí barato. No fue un buen negocio el BMW de Jefferson”, reconoció Llanos al resumir su experiencia.