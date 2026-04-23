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Día del Idioma Español: origen, motivaciones y la expansión de una lengua con más de 500 millones de hablantes

El Día del Idioma Español se celebra cada 23 de abril en homenaje a la lengua que conecta a más de 500 millones de personas, recordando la herencia de Miguel de Cervantes y el valor cultural del español

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Día del Idioma Español – Casa de la Literatura Peruana – Perú – noticias – 22 abril
La jornada internacional toma relevancia al reunir actividades educativas y culturales que fomentan el reconocimiento del aporte hispano en la literatura, la comunicación y el fortalecimiento de la identidad colectiva (Freepik)

Cada 23 de abril, se reconoce a nivel internacional el Día del Idioma Español, una fecha dedicada a resaltar la trascendencia cultural, histórica y social de la lengua española. La elección de la jornada no es casual: coincide con el aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de Don Quijote de la Mancha, considerado una de las figuras fundamentales de la literatura universal.

Este día busca promover el uso, la diversidad y el respeto hacia el español, idioma que actualmente ocupa el segundo lugar en el mundo por cantidad de hablantes nativos, según la Organización de las Naciones Unidas. La efeméride invita a reflexionar acerca del impacto que el español tiene en la identidad y la comunicación en el ámbito global.

Antecedentes y surgimiento de la efeméride

Día del Idioma Español – Casa de la Literatura Peruana – Perú – noticias – 22 abril
El Día del Idioma Español fue instaurado por la ONU en 2010 para promover el multilingüismo y resaltar el valor cultural de una lengua que conecta continentes y tradiciones. (Freepik)

La instauración del Día del Idioma Español responde a la necesidad de rendir homenaje a una lengua que ha marcado el desarrollo literario y cultural en diversos continentes. La fecha fue adoptada formalmente por la Organización de las Naciones Unidas en 2010, con el objetivo de “promover el multilingüismo y la diversidad cultural”, según detalla la propia ONU en su portal oficial.

Esta decisión se alinea con la política de la organización de destacar, en diferentes jornadas, los seis idiomas oficiales del organismo. El 23 de abril, día en que se conmemora la muerte de Cervantes en 1616, fue elegido para simbolizar la riqueza y contribución del español al patrimonio común.

Desde entonces, instituciones educativas, culturales y diplomáticas alrededor del mundo han sumado actividades para celebrar la vitalidad del español. La Casa de la Literatura Peruana señala que la jornada busca también fomentar el acceso a la literatura y el intercambio cultural, además de reconocer el papel del español en la construcción de la memoria colectiva.

El legado de Miguel de Cervantes

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El legado de Miguel de Cervantes consolidó las bases del idioma, que hoy supera los 500 millones de hablantes y mantiene presencia en diversos ámbitos internacionales. (Dibujo y grabado de Miguel de Cervantes. Valencia. Luis Gasca Collection)

La elección del 23 de abril para honrar al idioma español está estrechamente vinculada con la figura de Miguel de Cervantes Saavedra, considerado el máximo exponente de la lengua. Su obra, especialmente Don Quijote de la Mancha, marcó un hito en la historia literaria y consolidó estructuras fundamentales del idioma.

De acuerdo con la Casa de la Literatura Peruana, Cervantes dejó un legado que trasciende fronteras y épocas, convirtiéndose en símbolo de creatividad y humanidad.

El español, actualmente hablado por más de 500 millones de personas, ocupa el segundo puesto entre los idiomas más utilizados del planeta, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas.

La expansión del español no solo se refleja en la cantidad de hablantes, sino también en la influencia que ejerce en ámbitos como la diplomacia, la ciencia, la tecnología y las artes. Diversas instituciones, como la Biblioteca Nacional de España, organizan actividades conmemorativas para resaltar la importancia del idioma y su proyección internacional.

Celebraciones y relevancia actual

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Instituciones y gobiernos impulsan eventos que resaltan la diversidad del español, promoviendo su uso y fortaleciendo la identidad cultural en distintos países. (Freepik)

Las Naciones Unidas promueven el Día del Idioma Español como una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la lengua en el mundo contemporáneo. La directora general de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Tatiana Valovaya, ha destacado que “el español es un pilar esencial de la comunicación internacional y un motor de diálogo intercultural”.

Cada año, organismos oficiales, centros educativos y comunidades hispanohablantes desarrollan eventos, concursos literarios, lecturas públicas y exposiciones que ponen en valor la diversidad del español. El Gobierno de Perú, por ejemplo, impulsa actividades para difundir el idioma entre las nuevas generaciones y fortalecer la identidad nacional a través de la lengua.

El Día del Idioma Español, según la ONU, representa una invitación a celebrar la pluralidad lingüística y a reconocer el papel del español como instrumento de cohesión social y vehículo de transmisión cultural entre los pueblos.

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