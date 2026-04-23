Jefferson Farfán sorprende a ‘Cuto’ Guadalupe con una lujosa camioneta por su cumpleaños número 50: “Es un pedido especial”

Luis 'Cuto' Guadalupe cumplió 50 años y su sobrino, Jefferson Farfán, planea sorprenderlo con un regalo de lujo. El exfutbolista cuenta qué le pidió a la 'Foquita' y además habla sobre la relación de su sobrino con Yahaira Plasencia. Video: América TV / América Hoy

Luis ‘Cuto’ Guadalupe celebró su cumpleaños número 50 rodeado de familiares y amigos, y uno de los momentos más comentados de la jornada fue la revelación del regalo que le hará su sobrino Jefferson Farfán: una camioneta de lujo, solicitada especialmente por el propio exfutbolista. El emotivo gesto de la ‘Foquita’ reafirma la estrecha relación familiar y la admiración mutua entre ambos.

Un regalo especial y un fuerte vínculo familiar

Cuto Guadalupe, conocido por su carisma y su icónica frase “La fe es lo más lindo de la vida”, compartió detalles de la celebración y del obsequio en una reciente entrevista televisiva para ‘América Hoy’. Según relató, Farfán le preguntó directamente qué deseaba recibir por su medio siglo de vida, a lo que él no dudó en elegir una camioneta para disfrutar en compañía de sus seres queridos.

“Estamos esperando que llegue, es un pedido especial, es una camioneta. Me dijo qué cosa quería, él sabe que a mí me gusta estar con la familia”, comentó emocionado el exjugador de Universitario de Deportes y conductor.

La noticia fue confirmada durante su participación en el programa ‘América Hoy’, donde ‘Cuto’ agradeció el gesto de su sobrino y destacó que, más allá del valor material, aprecia profundamente el cariño y la generosidad que Jefferson Farfán demuestra hacia su familia. El propio Farfán decidió mantener el detalle en reserva, pero Guadalupe no dudó en compartir la alegría por el gesto y la expectativa por la llegada del vehículo.

Jefferson Farfán sorprende a Luis 'Cuto' Guadalupe con el regalo de una camioneta de lujo por su cumpleaños número 50. (Instagram Luis Guadalupe)

Al cumplir medio siglo, ‘Cuto’ Guadalupe aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su vida personal y profesional, así como sobre el proceso de madurez que ha experimentado. “Cincuenta años bien llevados, nadie te quita lo bailado. En estos 50 años que he podido disfrutar un homenaje en vida. Este Cuto Guadalupe es diferente, maduro, cuando hago algo siempre pienso mucho en Dios”, expresó, resaltando el valor de la experiencia y la gratitud por los años vividos.

La celebración fue descrita por el exfutbolista como un momento de homenaje en vida, rodeado de quienes más quiere y con la satisfacción de haber construido una familia sólida y un legado en el fútbol y en los medios. Guadalupe, quien actualmente se desempeña como conductor y figura mediática, agradeció el reconocimiento y el cariño que recibe tanto de su entorno cercano como del público.

Comentario sobre la relación de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro

Durante la entrevista, ‘Cuto’ Guadalupe también se refirió con humor y entusiasmo a la relación sentimental de su sobrino con Xiomy Kanashiro. El exfutbolista no ocultó su buena disposición ante una posible boda y bromeó sobre el papel que espera tener el día del compromiso.

“Yo también le he dicho cuándo se viene la boda, me ha dicho que en cualquier momento, le he dicho para tener mi terno. Lo importante es que sean felices, se llevan muy bien, han hecho una buena familia”, señaló entre risas.

Xiomy Kanashiro confesó en América Hoy que espera el anillo de compromiso de Jefferson Farfán, generando expectativa entre sus seguidores.

El comentario fue recibido con sorpresa por Xiomy Kanashiro, pareja de Jefferson Farfán, quien confesó en televisión que desconocía el detalle del regalo y que respeta la independencia de su pareja para tomar decisiones de ese tipo.

“No estaba enterada, pero me parece un regalo perfecto para mi tío. Jefferson siempre decide sus regalos para su familia, creo que son cosas separadas. Yo no me meto, pero mi tío se lo merece, emprendedor, trabajador”, precisó Xiomy.

Guadalupe también se animó a imaginar el anillo de compromiso que podría recibir Xiomy, recordando que su sobrino es conocido por su generosidad y atención a los detalles: “Ya me imagino la roca, ya saben que mi sobrino es detallista, se los digo yo por experiencia”.

Más allá de lo material: otros regalos y gestos de Jefferson Farfán

Esta no es la primera vez que Jefferson Farfán sorprende a su tío con un regalo de alto valor. En ocasiones anteriores, el exjugador ha obsequiado relojes de lujo, como un Rolex de más de 20 mil dólares, y ha mostrado su aprecio a través de múltiples gestos de gratitud y apoyo, tanto en lo personal como en lo profesional.

Xiomy Kanashiro confesó en América Hoy que espera el anillo de compromiso de Jefferson Farfán, generando expectativa entre sus seguidores. TikTok.

Cuto ha manifestado en diferentes plataformas su orgullo por el camino y los logros de su sobrino, y la familia suele destacar la importancia de la unión y el respaldo mutuo. El propio Guadalupe relató que, en esta ocasión, el bolso de marca Louis Vuitton que mostró en redes sociales no fue un obsequio de Farfán, sino de otro familiar que pidió no ser identificado, aclarando así rumores que circularon en redes respecto al origen de sus regalos.

La noticia del regalo de Jefferson Farfán generó numerosas reacciones en redes sociales, donde los seguidores de ambos deportistas destacaron el valor del gesto y la importancia del apoyo familiar. Mensajes como “Eso es amor de familia”, “Qué grande la Foquita”, y “Un regalo merecido para el Cuto” inundaron las plataformas digitales.

Luis ‘Cuto’ Guadalupe continúa activo en los medios como conductor y referente deportivo, además de ser conocido por su faceta motivacional y sus frases inspiradoras. El exfutbolista se mantiene como una figura cercana al público, resaltando valores como la fe, la gratitud y el trabajo duro.

Por su parte, Jefferson Farfán sigue vinculado al fútbol y a los negocios, y su relación con Xiomy Kanashiro ha despertado el interés de la farándula peruana, especialmente ante la posibilidad de un compromiso formal.