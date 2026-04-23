“Hay jugadoras de partidos fáciles, no de finales”: Yulissa Zamudio y su análisis de la derrota de Alianza Lima Vóley

La exvoleibolista compartió su sorpresa por la caída de las 'íntimas' ante San Martín en sets corridos. (Video: Ovación)

Yulissa Zamudio compartió su análisis sobre la derrota de Alianza Lima ante Universidad San Martín en la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. La exseleccionada nacional desmenuzó lo ocurrido en el encuentro, que terminó con un contundente triunfo en sets corridos para el conjunto ‘santo’, y dejó varias reflexiones sobre el rendimiento del cuadro ‘blanquiazul’.

En diálogo con el programa ‘De Una’ de Radio Ovación, Zamudio admitió que el resultado la sorprendió, ya que anticipaba un duelo mucho más equilibrado que incluso podía definirse en un ‘tie break’. Sin embargo, la USMP resolvió el encuentro con autoridad, imponiéndose con un categórico 3-0.

“Me sorprendió el partido de Alianza, porque yo esperaba un partido de cinco sets. Yo creo que quizás Alianza entró con un exceso de confianza, que cuando quisieron realmente reaccionar, ya el partido se les había ido. Si bien es cierto, fueron sets muy peleados, pero en los momentos que realmente Alianza necesitó definir, no lo hizo”, señaló.

Más allá del análisis puntual del encuentro, Zamudio puso el foco en un aspecto que considera determinante en este tipo de instancias: el temperamento competitivo. Desde su experiencia en el alto nivel, remarcó que no todas las jugadoras responden de la misma manera en enfrentamientos decisivos.

“He tenido la oportunidad de vestir la camiseta de muchos clubes y también de definir finales. Y obviamente hay jugadoras que tienen ese temperamento de poder afrontar finales y hay otras que de repente son de entrenamiento, de partidos fáciles y no de finales”, expresó. Además, explicó que este tipo de diferencias suelen ser más evidentes para quienes han estado dentro de la cancha, mientras que el hincha muchas veces no logra percibirlo.

Alianza Lima y San Martín disputarán la revancha en el Polideportivo Lucha Fuentes. Crédito: LPV

La exigencia de jugar por el título

En esa misma línea, Yulissa Zamudio recordó cómo afrontaba las finales durante su etapa como jugadora. Según explicó, eran partidos que demandaban una concentración total y una determinación absoluta en cada acción, donde la ambición por triunfar marcaba la diferencia.

“Para nosotros era una concentración al 100% y era matar o matar. Yo era central y tenía que estar saltando por todos lados. Entonces, cada vez que la bola me daban, era a matar. Yo tenía que hacer punto en el piso, como sea, porque si no me mataban a mí. Y la idea era ganar, todos estamos ahí para ganar”, comentó, reflejando la intensidad con la que se disputan este tipo de encuentros.

¿Una alternativa para la revancha?

Dentro de un análisis crítico al rendimiento colectivo de Alianza Lima, Yulissa Zamudio también destacó aspectos positivos. Uno de ellos fue el ingreso de Sandra Ostos, a quien valoró por su actitud y efectividad en los minutos que estuvo en cancha, generando complicaciones en la defensa de San Martín.

“Voy a resaltar una cosita que sí me agradó bastante y que no es la primera vez: el ingreso de Sandra Ostos. Puede entrar en uno o dos puntos, pero se le nota cuando va arriba, se eleva y va a lo seguro para hacer el punto. Me encanta eso de ella y sí se ve que cuando entra, entra con todas las ganas de hacer lo que tiene que hacer. Entra poco tiempo, pero ha sumado”, afirmó.

La Universidad San Martín da el primer golpe en la final al vencer por 3-0 a Alianza Lima. El video muestra la tensión del último punto, la revisión del challenge y la explosión de alegría del equipo ganador y su hinchada.

Para la exvoleibolista, este tipo de respuestas individuales son valiosas en partidos donde el equipo necesita variantes para cambiar la dinámica. En ese sentido, se refirió a la posibilidad de que Ostos asuma un rol más protagónico en el próximo encuentro, incluso como titular en lugar de Ysabella Sánchez, quien no tuvo su mejor actuación en la ida.

“Sería una buena alternativa. Yo no soy el entrenador, pero Chabela estuvo muy irregular. Siempre como deportista va a haber un día en que no te salen las cosas, esta vez le tocó a ella”, sostuvo.

Con la serie aún en disputa, Alianza Lima está obligado a reaccionar si quiere forzar un tercer encuentro. Mientras tanto, el análisis de Zamudio pone sobre la mesa un factor clave: la capacidad de responder bajo presión en las finales, un aspecto que puede marcar la diferencia entre ganar el título o quedarse en el camino.