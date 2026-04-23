Perú

Tula Rodríguez se suma a la conducción de ‘Mande quien Mande’ con Laura Huarcayo y Carlos Vílchez

La reconocida conductora se integra al equipo de ‘Mande quien Mande’ desde el lunes 27, compartiendo pantalla con Laura y Carlos en América TV.

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Tula Rodríguez se integra oficialmente a la conducción de ‘Mande quien Mande’ en América TV.

Tula Rodríguez se suma a la conducción de ‘Mande quien Mande, el magazine vespertino de América TV, acompañando a Laura Huarcayo y Carlos Vílchez desde el lunes 27 de abril.

Con este anuncio, el programa refuerza su equipo y promete nuevas dinámicas para su audiencia. “Estoy feliz de sumarme al equipo”, escribió la conductora en las redes oficiales del espacio, consolidando su regreso a la pantalla chica.

Desde la próxima semana, el popular magazine contará con tres rostros emblemáticos de la televisión peruana, una apuesta de la producción que busca renovar su propuesta y mantener el liderazgo en la franja de las tardes.

Una nueva etapa para el magazine de América TV

Con la llegada de Tula Rodríguez, Mande quien Mande inicia una nueva etapa. El espacio, que ha experimentado cambios recientes en su equipo de conducción, consolida así una fórmula con experiencia y carisma. Rodríguez, reconocida por su cercanía con el público y su trayectoria en la televisión, compartirá la conducción con Laura Huarcayo, quien asumió el rol tras la salida de María Pía Copello, y con el humorista Carlos Vílchez.

La incorporación de Rodríguez ha generado expectativas entre los seguidores del programa, quienes celebraron la noticia en redes sociales. El anuncio fue realizado a través de un video promocional en las plataformas digitales de América TV, donde se confirma la participación de la conductora a partir del lunes 27.

Tula Rodríguez se suma a la conducción de ‘Mande quien Mande’ con Laura Huarcayo y Carlos Vílchez. América TV
Tula Rodríguez se suma a la conducción de ‘Mande quien Mande’ con Laura Huarcayo y Carlos Vílchez. América TV

Trayectoria de Tula Rodríguez en la televisión

Tula Rodríguez cuenta con una amplia experiencia como conductora de magazines en la televisión peruana. Entre 2017 y 2022, lideró junto a Maju Mantilla el programa’ En boca de todos’, producido por Pro TV y transmitido por América TV.

Durante esos cinco años, ambas conductoras, junto a Ricardo Rondón, se mantuvieron como las figuras principales del espacio hasta su cierre el 28 de octubre de 2022.

Tras la salida de En boca de todos, el espacio fue reemplazado por la dupla de Carlos Vílchez y María Pía Copello. Luego, tras la finalización del contrato de Copello en diciembre de 2025, Laura Huarcayo asumió la conducción, manteniendo la esencia de magazine familiar que caracteriza a América TV.

Maju Mantilla elogia a Tula Rodríguez luego que saliera en su defensa tras acusaciones de infidelidad: “Eres una buena amiga”.
Maju Mantilla elogia a Tula Rodríguez luego que saliera en su defensa tras acusaciones de infidelidad: “Eres una buena amiga”.

Reacciones tras el anuncio y expectativas del público

El regreso de Tula Rodríguez ha sido bien recibido por la audiencia y por sus colegas en la industria del entretenimiento. Diversos mensajes de apoyo y felicitaciones inundaron sus publicaciones recientes, destacando la conexión que la conductora mantiene con el público peruano.

Rodríguez, quien ha manifestado su entusiasmo por este nuevo reto profesional, afirmó: “Estoy muy agradecida con la producción y con mis compañeros. Sé que esta etapa será especial y espero que el público disfrute el programa tanto como nosotros”. La producción de Mande quien Mande ha prometido sorpresas y nuevas secciones para esta temporada, apostando por el dinamismo y la interacción con la audiencia.

Un regreso a la televisión tras un momento clave en su vida familiar

El retorno de Tula Rodríguez a la pantalla coincide con un periodo de cambios personales. Recientemente, la presentadora viajó a Estados Unidos para acompañar a su hija Valentina al inicio de su carrera universitaria en Nueva York. Rodríguez compartió imágenes del emotivo momento en sus redes sociales, mostrando el fuerte lazo con su hija y la importancia de este nuevo ciclo para ambas.

Valentina, quien concluyó la secundaria en 2025, se sometió a una cirugía ortognática antes de partir a Estados Unidos, marcando el fin de una etapa y el comienzo de otra en su vida académica. Durante la despedida, Rodríguez expresó: “Prométeme que vas a estar bien”, a lo que su hija respondió con seguridad, reflejando la confianza y el apoyo mutuo que caracteriza a la familia.

El viaje coincidió con las elecciones en Perú, motivo por el cual Rodríguez no pudo ejercer su derecho al voto en la primera vuelta. La conductora explicó que su prioridad era acompañar a su hija en este importante proceso de adaptación y crecimiento personal.

Díptico de dos fotos: a la izquierda, Tula Rodríguez besa a su hija al atardecer; a la derecha, la abraza sentadas en un banco azul
La presentadora Tula Rodríguez compartió imágenes de la emotiva despedida de su hija en Nueva York, quien iniciará su carrera universitaria.

El trío de conductores y el futuro de ‘Mande quien Mande’

La sinergia entre Laura Huarcayo, Carlos Vílchez y ahora Tula Rodríguez representa una apuesta sólida para Mande quien Mande. La combinación de experiencia, humor y cercanía con el público promete mantener al programa como líder en la franja vespertina.

La producción ha anunciado que, a partir del 27 de abril, los televidentes podrán disfrutar de nuevos segmentos y sorpresas, consolidando la propuesta familiar que distingue al magazine. El horario de emisión se mantiene de lunes a viernes a la 1:40 p. m., invitando a la audiencia a acompañar este renovado formato.

Laura Huarcayo, Carlos Vílchez y ahora Tula Rodríguez, el renovado trío de conductores del magazine vespertino.
Laura Huarcayo, Carlos Vílchez y ahora Tula Rodríguez, el renovado trío de conductores del magazine vespertino.

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