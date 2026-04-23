Universitario vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del partido por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Universitario de Deportes recibirá a Alianza Atlético de Sullana en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro tendrá lugar sobre el gramado del Estadio Monumental y será vital para ambas escuadras, urgidas de las tres unidades en el certamen doméstico.

Programación del Universitario vs Alianza Atlético por fecha 12

Universitario y Alianza Atlético se medirán este domingo 26 de abril a las 18:00 horas de Perú en el Estadio Monumental de Ate. Con respecto a otros países, el compromiso iniciará de la siguiente manera: a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami); y a las 20:00 horas de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Dónde ver el Universitario vs Alianza Atlético: canal TV

La transmisión exclusiva del partido entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético de Sullana estará a cargo de L1 Max. Esta señal se encuentra disponible a través de operadores como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar TV, lo que permite el acceso a aficionados en todo el territorio nacional.

Programación de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Para quienes optan por plataformas digitales, la aplicación Liga 1 Play, gestionada por L1 Max, ofrece la posibilidad de ver los partidos en línea desde celulares, tablets o computadoras, facilitando así el seguimiento sin depender de la televisión tradicional.

Además, Infobae Perú brindará una cobertura integral de la jornada, con información previa, seguimiento minuto a minuto, detalles de los goles, acciones destacadas y declaraciones de los protagonistas, para mantener informados a los seguidores sobre el desarrollo del campeonato nacional.

¿Cómo llega Universitario?

Universitario llega revitalizado tras la llegada de ‘Coco’ Araujo al banquillo. El equipo se impuso con contundencia por 4-1 a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental, mostrando una versión ofensiva sólida y eficaz. Álex Valera fue la gran figura con un doblete, mientras que Caín Fara y el ’Tunche’ Rivera completaron el marcador, destacando el primer gol del defensor argentino desde su llegada al club.

El delantero anotó de penal el tercero de los 'cremas' en el estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

Este triunfo significó un respiro importante luego de dos derrotas consecutivas que desencadenaron la salida de Javier Rabanal. La U había caído por 2-1 ante Melgar en Arequipa y, días después, perdió 2-0 frente a Coquimbo Unido en casa por la Copa Libertadores. Estos resultados pusieron fin al proceso anterior y marcaron el inicio de un nuevo ciclo con Araujo, quien busca consolidar un equipo competitivo y estable en ambos frentes.

El reciente desempeño ante Garcilaso permite a Universitario recuperar confianza y sumar puntos clave, mientras el plantel se adapta a la propuesta de su nuevo entrenador. El reto será mantener la regularidad y sostener la intensidad mostrada en su último compromiso.

¿Cómo llega Alianza Atlético?

El presente de Alianza Atlético es complicado. El equipo dirigido por Federico Urciouli no ha logrado sumar victorias desde el 15 de marzo, cuando superó por 3-0 al ascendido CD Moquegua. Desde entonces, el ‘vendaval del norte’ atraviesa una racha negativa, sin triunfos tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana.

Ariel Muñoz trasladó desde la mitad del campo y terminó sacando un potente remate desde fuera del área para poner el 1-0 - Crédito: DSports.

En sus dos partidos más recientes, Alianza Atlético cayó por la mínima diferencia. Primero, perdió ante Sport Boys en Sullana en un encuentro marcado por la polémica, debido a la ausencia de seguridad calificada en el Estadio Campeones del 36. Posteriormente, el equipo volvió a tropezar en la altura de Cutervo, donde fue superado por Comerciantes Unidos.

La falta de resultados y la ausencia de reacción en momentos clave han generado preocupación en la afición norteña, que espera una respuesta inmediata para revertir la tendencia y evitar comprometer su posición en la tabla del torneo local.