Partidos de hoy, miércoles 22 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, miércoles 22 de abril, la agenda futbolera está llena de partidos imperdibles en las mejores ligas del mundo: Universitario de Deportes recibe a Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal visita a Atlético Grau, Barcelona chocará con Celta, Lionel Messi tendrá acción con Inter Miami, y mucho más.
Tras la salida de Javier Rabanal, los ‘cremas’ se medirán con el ‘rico Garci’ en el estadio Monumental por la fecha 10 que quedó pendiente. Al mando de Jorge Araujo, la ‘U’ buscará revertir el mal momento pensando en la tabla acumulada del torneo nacional.
Por su lado, los rimenses buscarán mantenerse en la senda del triunfo contra los ‘albos’ en el calor de Sullana. El equipo de Zé Ricardo necesita sumar puntos para acortar distancias con los equipos que marchan en la parte de arriba.
Partidos de Liga 1
- Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético (13:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Atlético Grau vs Sporting Cristal (15:15 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Cusco FC vs FC Cajamarca (18:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso (20:30 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
Partidos de LaLiga
- Elche vs Atlético de Madrid (12:00 horas / ESPN 5, Disney+)
- Real Sociedad vs Getafe (13:00 horas / DSports 2, DGO)
- FC Barcelona vs Celta (14:30 horas / ESPN, Disney+)
Partidos de Premier League
- Burnley vs Manchester City (14:00 horas / ESPN 5, Disney+)
- Bournemouth vs Leeds United (14:00 horas / Disney+)
Partido de Ligue 1
- PSG vs Nantes (12:00 horas / ESPN, Disney+)
Partido de Copa Italia
- Atalanta vs Lazio (14:00 horas / DSports, DGO)
Partidos de Liga MX
- Atlético San Luis vs Santos Laguna (20:00 horas / Disney+)
- Necaxa vs Chivas (22:00 horas / Claro Sports, Claro YouTube, Pluto TV)
Partidos de fútbol argentino
- Acassuso vs Gimnasia LP (17:00 horas / TyC Sports)
- Deportivo Morón vs Midland (19:15 horas / TyC Sports)
Partido de fútbol brasileño
- Flamengo vs Vitoria (19:30 horas / Dsports, DGO)
Partidos de fútbol colombiano
- Medellín vs Boyacá Chicó (18:20 horas / RCN)
- Fortaleza vs América de Cali (20:30 horas / RCN)
Partidos de MLS
- New York RB vs DC United (18:30 horas / Apple TV)
- Columbus Crew vs LA Galaxy (18:30 horas / Apple TV)
- Toronto FC vs Philadelphia Union (18:30 horas / Apple TV)
- New York City vs FC Cincinnati (18:30 horas / Apple TV)
- Orlando City vs Charlotte (18:30 horas / Apple TV)
- Atlanta United vs New England Revolution (18:30 horas / Apple TV)
- FC Dallas vs Minnesota United (19:30 horas / Apple TV)
- Houston Dynamo vs San Diego FC (19:30 horas / Apple TV)
- Real Salt Lake vs Inter Miami (20:30 horas / Apple TV)
- San Jose vs Austin FC (21:30 horas / Apple TV)
- Los Angeles FC vs Colorado Rapids (21:30 horas / Apple TV)