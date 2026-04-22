Perú Deportes

Partidos de hoy, miércoles 22 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Universitario inicia nueva etapa con Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal visitará a Atlético Grau, Barcelona hará lo suyo en LaLiga, Lionel Messi tendrá acción con Inter Miami, y mucho más

Guardar
Hoy, miércoles 22 de abril, la agenda futbolera está llena de partidos imperdibles en las mejores ligas del mundo: Universitario de Deportes recibe a Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal visita a Atlético Grau, Barcelona chocará con Celta, Lionel Messi tendrá acción con Inter Miami, y mucho más.

Tras la salida de Javier Rabanal, los ‘cremas’ se medirán con el ‘rico Garci’ en el estadio Monumental por la fecha 10 que quedó pendiente. Al mando de Jorge Araujo, la ‘U’ buscará revertir el mal momento pensando en la tabla acumulada del torneo nacional.

Los 'cremas' recibirán al cuadro cusqueño en el estadio Monumental por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. (L1 Max)

Por su lado, los rimenses buscarán mantenerse en la senda del triunfo contra los ‘albos’ en el calor de Sullana. El equipo de Zé Ricardo necesita sumar puntos para acortar distancias con los equipos que marchan en la parte de arriba.

Partidos de Liga 1

- Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético (13:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Atlético Grau vs Sporting Cristal (15:15 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs FC Cajamarca (18:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso (20:30 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Partidos de LaLiga

- Elche vs Atlético de Madrid (12:00 horas / ESPN 5, Disney+)

- Real Sociedad vs Getafe (13:00 horas / DSports 2, DGO)

- FC Barcelona vs Celta (14:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Premier League

- Burnley vs Manchester City (14:00 horas / ESPN 5, Disney+)

- Bournemouth vs Leeds United (14:00 horas / Disney+)

Partido de Ligue 1

- PSG vs Nantes (12:00 horas / ESPN, Disney+)

Partido de Copa Italia

- Atalanta vs Lazio (14:00 horas / DSports, DGO)

Partidos de Liga MX

- Atlético San Luis vs Santos Laguna (20:00 horas / Disney+)

- Necaxa vs Chivas (22:00 horas / Claro Sports, Claro YouTube, Pluto TV)

Partidos de fútbol argentino

- Acassuso vs Gimnasia LP (17:00 horas / TyC Sports)

- Deportivo Morón vs Midland (19:15 horas / TyC Sports)

Partido de fútbol brasileño

- Flamengo vs Vitoria (19:30 horas / Dsports, DGO)

Partidos de fútbol colombiano

- Medellín vs Boyacá Chicó (18:20 horas / RCN)

- Fortaleza vs América de Cali (20:30 horas / RCN)

Partidos de MLS

- New York RB vs DC United (18:30 horas / Apple TV)

- Columbus Crew vs LA Galaxy (18:30 horas / Apple TV)

- Toronto FC vs Philadelphia Union (18:30 horas / Apple TV)

- New York City vs FC Cincinnati (18:30 horas / Apple TV)

- Orlando City vs Charlotte (18:30 horas / Apple TV)

- Atlanta United vs New England Revolution (18:30 horas / Apple TV)

- FC Dallas vs Minnesota United (19:30 horas / Apple TV)

- Houston Dynamo vs San Diego FC (19:30 horas / Apple TV)

- Real Salt Lake vs Inter Miami (20:30 horas / Apple TV)

- San Jose vs Austin FC (21:30 horas / Apple TV)

- Los Angeles FC vs Colorado Rapids (21:30 horas / Apple TV)

Temas Relacionados

Partidos de hoyUniversitario de DeportesSporting CristalLiga 1FC BarcelonaLaLigaInter MiamiLionel Messiperu-deportes

Más Noticias

Se filtró que Álvaro Barco tiene diferencias con el plantel de Universitario: “No conectan, el grupo tiene sus reparos”

El periodista Gustavo Peralta informó que los jugadores de la ‘U’ no tienen una buena relación con el director deportivo, que habría perdido peso en la dirigencia

Se filtró que Álvaro Barco tiene diferencias con el plantel de Universitario: “No conectan, el grupo tiene sus reparos”

A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau HOY: partido en Piura por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Los ‘cerveceros’ visitarán a los ‘albos’ en Sullana por la jornada pendiente, y sin presencia de público por falta de garantías. Conoce los horarios del crucial choque

A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau HOY: partido en Piura por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en el Monumental por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

La ‘U’ afrontará la jornada pendiente del campeonato peruano sin la presencia de Javier Rabanal, cuya experiencia como entrenador culminó de forma abrupta por malos resultados

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en el Monumental por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Tercera prueba para Mano Menezes: Perú disputará partido amistoso ante la mundialista Haití en Miami

El combinado nacional pactó el juego con el representativo caribeño antes de medir fuerzas ante la poderosa España en Puebla, México

Tercera prueba para Mano Menezes: Perú disputará partido amistoso ante la mundialista Haití en Miami

Roberto Mosquera y una sincera confesión: “Estoy seguro que iba a clasificar [al Mundial] con Bolivia”

El entrenador peruano, de 69 años, era el principal candidato para asumir la ‘verde’ por su espléndido desempeño en el fútbol altiplánico, pero se negó por principios. “Sentí que el corazón se me arrugó”, sostuvo

Roberto Mosquera y una sincera confesión: “Estoy seguro que iba a clasificar [al Mundial] con Bolivia”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Renuncia de Piero Corvetto pone en riesgo segunda vuelta de Elecciones 2026?: “El proceso se fundamenta en la confianza”

¿Renuncia de Piero Corvetto pone en riesgo segunda vuelta de Elecciones 2026?: “El proceso se fundamenta en la confianza”

¿Segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026 se realizará en la fecha programada? Esto es lo que se sabe

Revelan que Piero Corvetto tiene pasaporte italiano que no entregó a la Fiscalía y con el que podría salir del país

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

JNE responsabiliza a la ONPE por retraso en entrega de actas electorales y exige urgente el material

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina rechaza disculpas de Rodrigo Brand: “Que pague la cámara y espero un pronunciamiento de Latina”

Magaly Medina rechaza disculpas de Rodrigo Brand: “Que pague la cámara y espero un pronunciamiento de Latina”

Tilsa Lozano y su curioso mensaje tras ampay con empresario inmobiliario: “Merecemos que nos miren…”

Tilsa Lozano: ¿Quién es Andrés Muñoz, el ‘amigo’ casado de la exmodelo y por qué la dejó en la ‘friendzone’ tras besarla y viajar juntos?

Tilsa Lozano y su beso apasionado con ‘nuevo amor’, pero él la niega pese a viaje a Colombia: “Somos amigos de años”

Magaly Medina duda del romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo: “Ella quiere limpiarle la imagen”

DEPORTES

Se filtró que Álvaro Barco tiene diferencias con el plantel de Universitario: “No conectan, el grupo tiene sus reparos”

Se filtró que Álvaro Barco tiene diferencias con el plantel de Universitario: “No conectan, el grupo tiene sus reparos”

A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau HOY: partido en Piura por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en el Monumental por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Tercera prueba para Mano Menezes: Perú disputará partido amistoso ante la mundialista Haití en Miami

Roberto Mosquera y una sincera confesión: “Estoy seguro que iba a clasificar [al Mundial] con Bolivia”