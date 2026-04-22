Xiomy Kanashiro pide anillo de compromiso a Jefferson Farfán: “Estoy esperando la roca”

Xiomy Kanashiro confesó en América Hoy que espera el anillo de compromiso de Jefferson Farfán, generando expectativa entre sus seguidores. TikTok.

El romance entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán se ha convertido en uno de los más admirados y seguidos del espectáculo peruano. La bailarina, conocida por su carisma y talento, acaba de confesar en el programa ‘América Hoy’ que ya espera el anillo de compromiso del exfutbolista y actual empresario.

La revelación ocurrió la mañana del 22 de abril, durante una conversación distendida con los conductores Janet Barboza y Edson Dávila.

“Estoy esperando”: Xiomy Kanashiro pide el anillo a Jefferson Farfán

La pregunta fue directa y Xiomy no dudó en responder con sinceridad y sentido del humor. “Sí, yo también ya estoy esperando, ya también”, admitió la bailarina, mientras Edson Dávila y Janet Barboza bromeaban sobre el tamaño que debería tener la roca, considerando los ingresos y el éxito empresarial de Farfán.

Barboza sugirió que Xiomy debería empezar a fortalecer el antebrazo para cargar el anillo, mientras Dávila pidió que, cuando llegue el momento, se transmita la pedida en vivo. “Una pedida muy bonita tiene que ser, Janet”, comentó Xiomy, entre risas y expectativa.

Xiomy Kanashiro confesó en América Hoy que espera el anillo de compromiso de Jefferson Farfán, generando expectativa entre sus seguidores.

Xiomy y Jeffry ya tuvieron conversaciones sobre matrimonio

Durante la charla, Xiomy reveló que el tema del matrimonio no es nuevo en la pareja. “Se hablaba a inicios de la relación, a mitad de la relación, cosas que siempre hay en pareja, pero bonito”, aseguró, dejando en claro que la posibilidad de una boda ha estado sobre la mesa desde hace tiempo.

El tono de la conversación fue de complicidad y entusiasmo, con Xiomy reconociendo que espera una propuesta especial y que la relación atraviesa un gran momento.

Janet Barboza y Edson Dávila bromearon sobre el tamaño del anillo, considerando el éxito empresarial del exfutbolista. Captura: América Hoy

Un aniversario de lujo en Colombia y un regalo exclusivo

La pareja celebró su primer año juntos el pasado 14 de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentín, en una escapada romántica a Cartagena, Colombia. Las redes sociales de ambos se llenaron de imágenes en la playa, cenas frente al mar y momentos de intimidad en el hotel.

Lo que más llamó la atención de los seguidores fue el lujoso regalo que Jefferson Farfán le obsequió a Xiomy: un reloj Cartier, marca reconocida por su exclusividad y alto valor. Aunque Kanashiro suele guardar discreción sobre los detalles materiales de su relación, en esta ocasión decidió compartir el gesto con sus fans, quienes no tardaron en felicitarla.

La celebración del aniversario estuvo marcada por mensajes románticos. Farfán escribió en Instagram: “Un año juntos, un año de amor, risas y momentos inolvidables. Contigo todo es más bonito. Feliz San Valentín mi China. Te amo”. Xiomy respondió con igual sentimiento: “Feliz año mi Morchi. Gracias por este año juntos lleno de amor y risas. Sigamos siendo felices. Gracias por ser mi San Valentín. Te amo”.

La pareja ha optado por compartir algunos momentos de su historia en redes, mostrando una relación consolidada y natural que ha conquistado a cientos de admiradores.

Un romance admirado y ejemplo de estabilidad

Desde que oficializaron su relación en febrero de 2025, Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán han mostrado madurez y complicidad. La bailarina ha sabido acompañar al exfutbolista en su transición a empresario, mientras él la apoya en su carrera artística. Ambos han construido una historia que combina amor, admiración y proyectos en común.

Por ahora, Xiomy Kanashiro sigue esperando el anillo, mientras sus seguidores y los medios especulan sobre cómo será la pedida y si la pareja celebrará una boda que, sin duda, sería uno de los acontecimientos más comentados del espectáculo peruano.

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán juntos, mientras ella revela haber gastado más de tres mil dólares en regalos para el futbolista.