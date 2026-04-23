Alfonso Barco mantiene la titularidad en dura caída del Rijeka: su equipo se aleja de la Conference League

El mediocampista peruano volvió a destacar en el once inicial del Rijeka, pero la falta de profundidad ofensiva condenó al equipo, que se complicó en la carrera por clasificar a la próxima Conference League tras perder ante el Varazdin (Facebook / NK Rijeka)

El Rijeka, con el aporte de Alfonso Barco como titular en el medio campo, no logró sumar puntos en su visita al Gradski stadion Varazdin y cayó por la mínima diferencia en la trigésima primera fecha de la SuperSport HNL, la primera división de Croacia.

El único gol del encuentro fue anotado por Luka Mamić desde el punto penal, a los 54 minutos, tras una jugada que generó polémica en el área visitante.

Este resultado deja al Rijeka detenido en la cuarta posición con 42 puntos y reduce sus posibilidades de acceder a la próxima edición de la Conference League, mientras que el Varazdin, con 47 unidades, se afianza en el tercer escalón del campeonato y se perfila como candidato a los torneos internacionales.

El penal de Mamić y la presión del Varazdin<b> </b>

El Varazdin impuso condiciones y aprovechó un penal de Mamić para marcar diferencias, en un duelo donde Rijeka no logró sostener el ritmo ni generar peligro ofensivo. (Facebook / NK Rijeka)

En un encuentro disputado bajo un clima de tensión por la pelea directa en la tabla, el Varazdin supo capitalizar su oportunidad más clara. El croata Luka Mamić se encargó de ejecutar el penal que decretó la diferencia, venciendo al arquero bosnio Martin Zlomislić. El tanto desató la euforia de los hinchas locales, que llenaron las tribunas del estadio para alentar al equipo en una jornada determinante para sus aspiraciones.

El Rijeka, que acumulaba una sola victoria en sus últimos seis partidos, intentó reaccionar, pero se topó con una defensa bien plantada y un rival que supo gestionar la ventaja. Barco, quien llegó a Croacia a fines de enero y se ha consolidado como titular, aportó despliegue y orden en la mitad de la cancha, aunque no fue suficiente para revertir el marcador adverso.

La presión de Varazdin sobre la salida de Rijeka fue constante en la segunda mitad, dificultando la generación de juego ofensivo para el conjunto visitante. Los ataques del Rijeka carecieron de profundidad y claridad ante una defensa que cerró los espacios, lo que obligó al entrenador croata a buscar alternativas ofensivas en el tramo final sin lograr el empate.

La regularidad de Barco en Rijeka<b> </b>

Alfonso Barco mantiene continuidad en un Rijeka golpeado por resultados adversos, que ve reducir sus opciones de clasificación internacional en la liga croata. (Facebook / NK Rijeka)

A pesar del resultado negativo, Alfonso Barco continúa siendo una de las piezas de mayor regularidad en el plantel desde su arribo al fútbol croata. El mediocampista peruano ha disputado la totalidad de minutos en los partidos recientes, lo que evidencia la confianza del cuerpo técnico en su rendimiento. Barco se ha destacado por su capacidad para distribuir el balón y recuperar en zona media, convirtiéndose en un elemento clave en la estructura táctica del Rijeka.

El club, que ostenta el título vigente de la Copa de Croacia, atraviesa una etapa delicada en la liga local. Con este revés, Rijeka se mantiene con 42 puntos y ve ampliarse la distancia respecto al Varazdin, rival directo en la lucha por las plazas internacionales. Restan cinco fechas para el cierre de la temporada y el margen de maniobra se ha reducido considerablemente para el equipo dirigido por el entrenador croata.

La racha negativa, con solo un triunfo en los últimos seis encuentros, compromete las aspiraciones de clasificación europea. La presión interna y externa crece mientras los resultados no acompañan, y cada partido se convierte en una final para el plantel. La afición observa con expectativa el rendimiento de Barco, quien se ha integrado rápidamente al grupo y ha sumado minutos valiosos en una liga de exigencia creciente.

Próximo rival y calendario decisivo para Rijeka

Rijeka afronta un calendario exigente con la obligación de reaccionar, teniendo como próximo reto a Hajduk Split en un partido determinante para sus aspiraciones. (Facebook / NK Rijeka)

El calendario inmediato no da respiro al Rijeka, que deberá enfrentar al Hajduk Split en la jornada 32 de la SuperSport HNL. El encuentro, programado para el domingo 26 de abril en el Stadion HNK Rijeka a las 09:00 horas (14:00 GMT), será clave para las aspiraciones del club en la recta final del certamen. Hajduk Split, uno de los equipos más tradicionales del país, representa un nuevo desafío para Barco y sus compañeros, que buscarán revertir la tendencia y acercarse nuevamente a los puestos de privilegio.

La preparación para este compromiso es intensa, con el cuerpo técnico afinando detalles tácticos y evaluando variantes para potenciar el rendimiento del equipo. Barco, que se ha ganado un lugar en la alineación inicial gracias a su regularidad, apunta a mantener su nivel y contribuir en la búsqueda de los tres puntos. Una victoria ante Hajduk Split permitiría al Rijeka recortar distancias y mantener vivas sus esperanzas de clasificación.

La final de Copa de Croacia

La Copa de Croacia surge como alternativa clave para Rijeka, que buscará el bicampeonato frente a Dinamo Zagreb tras un torneo local irregular. (Facebook / NK Rijeka)

Más allá de la lucha en la liga, el Rijeka tiene en el horizonte un objetivo de máxima relevancia: la final de la Copa de Croacia. El club enfrentará el próximo 13 de mayo al Dinamo Zagreb, el conjunto más laureado del país, en un duelo que puede significar el bicampeonato para la institución. El título de Copa es, actualmente, la vía más accesible para conseguir un trofeo en la temporada y asegurar presencia internacional.

Barco ha sido incluido en los planes del cuerpo técnico para esa cita, dado su rendimiento sostenido desde su llegada a Rijeka. La experiencia del mediocampista peruano en instancias definitorias será un factor a considerar para el entrenador, que buscará aprovechar su despliegue y visión de juego en el partido decisivo.