Jefferson Farfán y Luis ‘Cuto’ Guadalupe arman un duelo épico de zapateo en el cumpleaños de Doña Charo

La familia Farfán Guadalupe inició el 2026 celebrando en grande, en una noche marcada por la música afroperuana, la tradición y el buen humor. El cumpleaños de Doña Charo Guadalupe, madre de Jefferson Farfán, fue el escenario de un memorable duelo de zapateo entre dos de los personajes más queridos del clan: Jefferson ‘La Foquita’ Farfán y su tío, Luis ‘Cuto’ Guadalupe. El evento, que tuvo lugar en Chincha y reunió a cercanos y amigos, se viralizó rápidamente en redes sociales y fue motivo de comentarios y ovaciones entre los seguidores de la familia.

El duelo de zapateo: ritmo, destreza y complicidad

El punto más alto de la fiesta llegó cuando el grupo musical que animaba la velada propuso un desafío de zapateo chinchano, tradición infaltable en las celebraciones afroperuanas. La propuesta fue recibida con entusiasmo por los asistentes y, sin dudarlo, Jefferson Farfán se animó a ser el primero en salir a la pista.

Xiomy Kanashiro, pareja de Farfán, posó sonriente junto a Doña Charo y compartió imágenes del evento en redes sociales.

El exdelantero de la selección peruana sorprendió a todos con su destreza, marcando el ritmo con energía y hasta lanzando una zapatilla al aire para luego recuperarla sin perder el compás. El gesto, aplaudido por los presentes, demostró que el talento de la “Foquita” trasciende el fútbol.

La respuesta de ‘Cuto’ Guadalupe no se hizo esperar. Fiel a su estilo y carisma, el exfutbolista decidió quitarse los zapatos y zapatear descalzo, conectando con sus raíces y arrancando la ovación general. El público, entre risas y aplausos, celebró cada movimiento y la competencia se transformó en un espectáculo festivo.

Los videos del momento se difundieron masivamente en TikTok y otras plataformas, con comentarios como “¡Cómo bailan mis gatos!”, “Hermosa familia” y “Bien ahí galáctico”, en referencia al apodo de Farfán.

Lejos de elegir un ganador, la celebración priorizó la alegría, la complicidad y la unión familiar. Los asistentes coincidieron en declarar un empate festivo, donde lo importante fue compartir la tradición y el cariño. El contrapunto de zapateo chinchano cerró con abrazos y risas, reflejando el fuerte vínculo que une a los miembros de la familia Guadalupe.

Una foto publicada por 'Cuto' Guadalupe desató los rumores. Xiomy Kanashiro pasó la fiesta de Año Nuevo junto a Jefferson Farfán y su familia, incluida su madre, Doña Charo. Video: TikTok @josepastord

Una noche de emociones, música y unión familiar

Más allá del desafío de zapateo, la fiesta de cumpleaños de Doña Charo estuvo llena de momentos emotivos y entrañables. Uno de los instantes más comentados fue el baile entre madre e hijo: Jefferson Farfán y Doña Charo compartieron una pieza de festejo, acompañados por los aplausos y las palmas de todos los invitados. El baile terminó con un abrazo y dejó en evidencia la cercanía y el afecto entre ambos.

La reunión, realizada el 1 de enero, contó con la presencia de Xiomy Kanashiro, pareja actual de Farfán, quien participó activamente y documentó cada detalle de la celebración. Xiomy compartió varias imágenes y videos en sus redes sociales, incluyendo una fotografía junto a Doña Charo que rápidamente se volvió viral y desmintió cualquier rumor de distanciamiento entre suegra y nuera. La buena relación entre ambas quedó patente en las instantáneas que circularon en redes.

Xiomy Kanashiro compartió su resumen de fotos de enero, donde se le ve compartiendo junto a Doña Charo, madre de Jefferson Farfán. Video: Instagram

El grupo ‘Rumba Negra’ fue el encargado de poner el ritmo y la alegría con música tradicional, contribuyendo a la atmósfera de jarana y celebración. La fiesta, de carácter privado y familiar, también se distinguió por la ausencia de algunos integrantes, como los nietos de Doña Charo y la hija mayor de Farfán, aunque esto no restó entusiasmo al evento.

La celebración fue una muestra de cómo la familia Guadalupe mantiene vivas sus raíces y la tradición afroperuana, priorizando siempre la alegría, el baile y la unión por encima de cualquier competencia. El cumpleaños de Doña Charo volvió a demostrar que, lejos de los reflectores del fútbol y la farándula, la verdadera “cancha” de la familia está en el calor del hogar, la música y el zapateo compartido.