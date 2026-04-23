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Lucciana Pérez se consagra en EE. UU. con el galardón a Jugadora del Año en el tenis universitario

La deportista nacional ha firmado una temporada notable en la Texas A&M University. Este reconocimiento no hace más que confirmar que ’Lu‘ está lista para reanudar su competencia en el circuito WTA

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Lucciana Pérez, destaca en el tenis universitario estadounidense a la par de su rendimiento académico. Crédito: Instagram Lucciana Pérez.
Lucciana Pérez, destaca en el tenis universitario estadounidense a la par de su rendimiento académico. Crédito: Instagram Lucciana Pérez.

Lucciana Pérez ha alcanzado un nuevo hito en su carrera al ser distinguida como Jugadora del Año en la Southeastern Conference (SEC) del tenis universitario de Estados Unidos. La tenista peruana, representante de Texas A&M University, brilló con un impresionante récord de 13-0 en la temporada regular y extendió su marca personal de victorias consecutivas en la SEC a 32.

Pérez, actual número uno del país, fue seleccionada para integrar el Primer Equipo All-SEC y se posicionó como la mejor en el ranking ITA (Asociación Intercolegial de Tenis) el 31 de marzo, una distinción que la convierte en la segunda jugadora en la historia de Texas A&M en alcanzar la cima de ese listado. Su dominio fue absoluto en individuales, donde finalizó la campaña con 23 victorias y ninguna derrota.

La tenista limeña sumó 14 victorias ante rivales clasificadas, incluyendo cinco triunfos sobre jugadoras del top 10 y nueve frente a integrantes del top 25. Además, en la modalidad de dobles, registró un récord de 12-7, con seis victorias ante parejas clasificadas, lo que evidencia su versatilidad y aporte en distintas instancias de competencia.

Lucciana Pérez, la jugador del año en tenis universitario estadounidense. Crédito: Texas A&M Women's Tennis.
Lucciana Pérez, la jugador del año en tenis universitario estadounidense. Crédito: Texas A&M Women's Tennis.

Este reconocimiento la coloca junto a Mary Stoiana, la única otra jugadora de Texas A&M que ha recibido el premio a Jugadora del Año de la SEC, obtenido por Stoiana en 2023 y 2024. La sobresaliente campaña de Pérez en Estados Unidos confirma que está lista para regresar al circuito profesional WTA, con el respaldo de una temporada universitaria impecable y el reconocimiento de sus pares y entrenadores como una de las mejores del tenis estadounidense.

Triunfo ante Top 100 en Argentina

Su éxito en el sistema universitario es el reflejo de una madurez que ya se traduce en resultados dentro del circuito profesional. Pérez demuestra que posee las herramientas técnicas para competir en los certámenes más exigentes del tour. Un hito reciente de su potencial sucedió en el Argentina Open, donde la limeña obtuvo su primera victoria frente a una jugadora Top 100 de la WTA.

La peruana superó a la ucraniana Oleksandra Oliynykova, quien ocupaba el puesto 95 del mundo, con una jerarquía notable. Lucciana dictó el ritmo desde el fondo de la pista y sentenció la primera manga con un categórico 7-0 en el desempate. Posteriormente, el duelo concluyó de forma prematura ante el retiro de la europea por problemas físicos. Esta actuación la ratifica está lista para el ascenso definitivo en el profesionalismo.

Lucciana Pérez y Oleksandra Oliynykova, antes del inicio de las acciones. Crédito: IEB+ Argentina Open
Lucciana Pérez y Oleksandra Oliynykova, antes del inicio de las acciones. Crédito: IEB+ Argentina Open

El tenis peruano femenino, en ascenso

El tenis femenino peruano vive un período de claro ascenso, reflejando una evolución que ya compite en repercusión y resultados con la rama masculina. La reciente actuación del equipo capitaneado por Laura Arraya en la Billie Jean King Cup lo confirma: Perú logró mantenerse en la exigente Zona Americana I, asegurando su presencia entre las mejores selecciones del continente.

Este logro cobra aún mayor valor porque se consiguió sin la participación de Lucciana Pérez, la principal figura nacional y actual Jugadora del Año en el tenis universitario estadounidense. Su ausencia en Ibagué representó una baja considerable; sin embargo, el equipo demostró profundidad y carácter. Destacaron especialmente Yleymi Muelle y Dana Guzmán, quienes asumieron roles protagónicos y respondieron con victorias clave para evitar el descenso.

El rendimiento colectivo y la aparición de nuevas figuras muestran que el tenis femenino peruano está construyendo una base sólida para el futuro. El desarrollo de jóvenes talentos y la experiencia de competir en escenarios internacionales consolidan un proceso de crecimiento sostenido. Así, el panorama para las próximas temporadas es alentador, con más jugadoras listas para dar el salto a torneos de mayor nivel y seguir el camino de sus pares masculinos.

Perú celebra la permanencia en Ibagué tras la victoria ante Venezuela. Crédito: Federación Peruana de Tenis.
Perú celebra la permanencia en Ibagué tras la victoria ante Venezuela. Crédito: Federación Peruana de Tenis.

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