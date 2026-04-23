Perú

José María Balcázar desautorizado: ministros firmaron contrato de compra de aviones F-16 y Congreso confirmó transferencia

En un escueto mensaje a la nación, Balcázar ratificó que la compra de aviones se vería en el próximo gobierno, pese a que el contrato ya estaba firmado

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El presidente José María Balcázar Zelada niega haber emitido información falsa a la nación. Sin embargo, esta crisis provocó la salida del canciller Hugo de Zela.

La crisis ocasionada por el frustrado intento de José María Balcázar de bloquear la compra de los aviones F-16 reveló la débil situación en la que se encuentra su gobierno. Sus ministros y hasta el presidente del Congreso tienen mayor capacidad de decisión en cuanto a las acciones de Estado.

Todo inició el viernes 17 de abril, cuando, a través de un medio de televisión, Balcázar anunció que la compra de los aviones quedaba suspendida, ya que debía ser revisada por el próximo gobierno. Tres días después, el lunes 20, reiteró estas declaraciones en diferentes entrevistas.

Sin embargo, ese mismo día, el entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz, ya había autorizado la firma del contrato de compra. El presidente Balcázar estaba al tanto de esta situación y, por motivos que hasta el momento se desconocen, continuó afirmando que la operación estaba suspendida.

Mandatario se pronunció sobre la designación de Hernando de Soto en la PCM.| Presidencia
Mandatario se pronunció sobre la designación de Hernando de Soto en la PCM.| Presidencia

Las renuncias de ministros y bloqueos desde el MEF

El 22 de abril, el Ejecutivo se vio sacudido por la renuncia de dos ministros clave del gabinete. Carlos Díaz dejó el Ministerio de Defensa, aunque, casi al mismo tiempo, Palacio de Gobierno emitió un comunicado informando el fin de su designación. Posteriormente, Hugo de Zela también renunció al cargo y acusó al presidente Balcázar de haberle mentido al país.

Durante una conferencia de prensa, ambos exministros desmintieron al mandatario y revelaron que la firma del contrato se realizó el lunes. Díaz explicó que el cierre del acuerdo se dio conforme a ley, ya que la decisión fue tomada meses antes y solo se estaba cumpliendo con el cronograma. Además, defendió su postura y señaló que no recibió ninguna comunicación oficial para suspender la compra.

Sin embargo, pese a que el compromiso ya estaba cerrado, advirtieron que se había bloqueado el desembolso del dinero para realizar el primer pago. En otras palabras, el mandatario habría ordenado al Ministerio de Economía y Finanzas no ejecutar el pago correspondiente.

El Gobierno de Estados Unidos dio luz verde a la venta de doce aviones de combate F-16 a Perú.
El Gobierno de Estados Unidos dio luz verde a la venta de doce aviones de combate F-16 a Perú.

Congreso responde a Balcázar

Tras las revelaciones de los exministros Díaz y De Zela, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, criticó a Balcázar y lo acusó de generar una nueva crisis política, en medio del proceso electoral que aún atraviesa el país.

Rospigliosi señaló que Balcázar ya había sido advertido en varias oportunidades y que, sin duda, sus acciones traerían consecuencias “graves” para el país. En paralelo, algunos congresistas comenzaron a preparar una moción de censura.

Mientras Rospigliosi declaraba a la prensa, Balcázar emitió un breve mensaje a la nación, en el que aseguró no haber participado en las negociaciones y ratificó su intención de que la compra de los aviones sea evaluada por el próximo gobierno. Hasta ese momento, el contrato estaba firmado, pero no se había ejecutado el pago.

Anuncio de Rospigliosi y comunicado del MEF

Mientras todo esto ocurría, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, se encontraba reunido con el embajador de Estados Unidos en Palacio de Gobierno, sin la presencia de Balcázar.

Es probable que el resultado de este encuentro haya sido el comunicado que la Presidencia del Consejo de Ministros emitió alrededor de las 4:00 de la tarde, confirmando que el Perú honraba sus compromisos internacionales en relación con la compra de los aviones F-16.

Sin embargo, un hecho que llamó la atención es que, antes de que se difundiera dicho comunicado, Rospigliosi ya había declarado a los medios que una “fuente fidedigna” le confirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas había desembolsado el dinero.

La pregunta es cómo el presidente interino del Parlamento accede a información de carácter de Estado antes que la propia PCM y, además, en contradicción con lo señalado previamente por Balcázar en su mensaje a la nación.

Tras estos acontecimientos, el mandatario no volvió a pronunciarse ni a aparecer públicamente hasta que tomó juramento a su nuevo ministro de Defensa.

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