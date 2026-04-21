Sedapal anuncia corte de agua en Lima para mañana 22 de abril: horarios y zonas afectadas

Una vecina de la zona alta de San Juan de Lurigancho se ve afectada por la interrupción del servicio de agua potable. (Composición: Infobae Perú)

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó sobre una interrupción temporal del suministro de agua potable en diversos distritos de la capital programada para mañana, miércoles 22 de abril.

La medida, que responde a trabajos de limpieza de reservorios y empalmes en las redes, afectará a una amplia cantidad de zonas urbanas y asociaciones vecinales. La entidad detalló los horarios y sectores que permanecerán sin servicio, e instó a los usuarios a tomar previsiones para afrontar la suspensión.

La Molina

En La Molina, Sedapal anunció dos cortes distintos. El primero tendrá lugar en el Sector 199 desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Las áreas afectadas son:

Urb. Las Colinas de la Molina

Urb. La Capilla

Asoc. Vivienda Ventracom Súper Mz. U4

Urb. Portada del Sol II etapa

Asoc. Vivienda Ventracom Súper Mz. U3

Urb. Las Colinas

áreas correspondientes a CR-247, CR-248 y CR-249

Sedapal anuncia corte temporal de agua potable en Lima este 22 de abril por mantenimiento e intervenciones de red.

El segundo corte en La Molina se dará en el Sector 196 entre las 12:00 m. y las 11:50 p. m. Las zonas incluidas son:

Urb. Club Campestre La Laguna

Urb. Las Lagunas de La Molina

Jr. La Laguna

Calle La Quebrada

Calle Los álamos

Jr. El Refugio

Calle El Pinar

San Juan de Lurigancho

San Juan de Lurigancho tendrá dos sectores bajo restricción. El Sector 44 verá la suspensión desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en las siguientes zonas:

UPIS Huáscar Gpo. XII

A.H. Huáscar - Sector Los Claveles

C.E. Ricardo Palma

A.H. El Rosal Alto

A.H. 24 de Abril

A.F. Los Portales 18 de Enero

A.F. Cruz de Calvario

A.H. Tres Cruces

A.H. Las Terrazas de San Juan sector Virgen del Carmen

A.H. Corazón de Jesús

A.H. 11 de Mayo

A.H. Alto Casuarinas

A.H. Los Claveles II

A.H. Nueva Juventud

A.H. El Pedregal

A.H. Jaime Yoshiyama

A.H. PI Futuro 2000 sector 30 de Abril

Agrup. Cruz de las Lomas

A.H. Nueva Jerusalén

Agrup. 8 de Diciembre

A.H. PI Futuro 2000 sector La Libertad

A.H. 20 de Enero

A.H. PI Futuro 2000 sector La Pradera

A.H. Sol de Oro

En el Sector 411 de San Juan de Lurigancho, el corte tendrá lugar entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m. y afectará a:

A.H. Nueva Juventud

Varios sectores de La Molina, como Las Colinas y Club Campestre La Laguna, experimentarán suspensión de agua en diferentes horarios. (Andina)

Puente Piedra

Para el distrito de Puente Piedra, Sedapal estableció el corte en el Sector 368 desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p. m. Las localidades comprendidas son:

A.H. Los Canteños

A.H. Cerrito La Libertad

A.H. La Ensenada de Chillón

A.H. María Jesús Espinoza

A.H. Estrella Simón Bolívar Sector III y IV

A.H. Los Jazmines

A.H. Laderas de Chillón 3ra explanada

A.H. La Merced

A.H. Nueva Esperanza

A.H. 17 de Octubre

A.H. Participación Puente Piedra

A.H. Ramiro Prialé

A.H. Señor de los Milagros

A.H. César Vallejo

A.H. Virgen del Carmen I y II

Agrup. Familiar Señor de los Milagros de la Mz. I

Asoc. Aproviap

Asoc. Prop. Lot. Rústica La Ensenada de Chillón

Asoc. Prop. y Residencial Las Palmas

Asoc. Parc. Semi Rústica Residencial La Ensenada

Lima Cercado

En Lima Cercado, los usuarios deben considerar diversos cortes por trabajos de empalme y mantenimiento en las redes. El Sector 41 experimentará suspensión en los siguientes horarios y áreas:

De 10:00 a. m. a 10:00 p. m., las zonas afectadas incluyen:

Urb. Avep 2da etapa

C.H. Antúnez de Mayolo

Urb. Pando 3era etapa

Urb. Las Brisas 2da etapa

Jr. Santa Francisca

Av. Bertello

Av. La Alborada

Jr. Rodavero

Jr. Santa Teodosia

Av. Santa Bernardita

Todas las calles interiores a este cuadrante

Los trabajos de limpieza de reservorios, empalme de tuberías y mantenimiento buscan mejorar la infraestructura y la calidad del servicio de agua en Lima.

En otro aviso para el mismo sector, Sedapal precisó que el corte podría culminar a las 9:00 p. m. en las siguientes áreas:

Urb. Avep 2da etapa

C.H. Antúnez de Mayolo

Urb. Pando 3era etapa

Urb. Las Brisas 2da etapa

Surquillo

En el distrito de Surquillo, el Sector 39 contará con una interrupción que inicia al mediodía y finaliza a las 11:00 p. m. Las áreas comprendidas son:

Cercado

Av. Domingo Orué

Av. General Recavarren

Jr. Salaverry

Jr. Manuel Irribarren

Av. Angamos Este

Av. Paseo de la República

Horarios y motivos

Los motivos principales de la suspensión comunicados por Sedapal incluyen la limpieza de reservorios, empalme de tuberías y trabajos de mantenimiento en las redes. Cada intervención responde a la necesidad de garantizar la calidad del servicio y el correcto funcionamiento de la infraestructura.

Sedapal recordó a los usuarios que el restablecimiento del servicio se realizará en el horario anunciado para cada sector. Además, recomendó almacenar agua suficiente para cubrir las necesidades básicas durante el periodo de corte.

Ante cualquier consulta relacionada con la interrupción, la empresa habilitó la línea Aquafono (01) 317-8000, donde se puede solicitar orientación. Para agilizar la atención, Sedapal sugiere tener a la mano el número de suministro al momento de llamar.