DNI electrónico gratuito para este 27 de abril: ¿En qué distrito y quiénes son los beneficiarios?

La campaña busca cerrar brechas de identificación entre los ciudadanos - Créditos: Andina.

La Municipalidad Distrital Lurigancho Chosica, en alianza con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ha anunciado la organización de una campaña que ofrecerá este lunes 27 de abril trámite gratis del DNI electrónico a través de 40 cupos asignados para la comunidad. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a este documento, especialmente a los sectores más vulnerables de la población.

La actividad se llevará a cabo en la agencia municipal de Cajamarquilla, ubicada en la avenida Chosica s/n, Asociación Señor de Muruhuay, Mz F lote 1.

El horario de atención será de 9:30 de la mañana a 1:00 de la tarde para que los vecinos de Jicamarca, Cajamarquilla, Huachipa, Carapongo y Chosica puedan participar en esta jornada, que también contempla la entrega de documentos gestionados en campañas anteriores, correspondientes al año 2025.

La campaña está dirigida principalmente a niños, adolescentes y adultos mayores. El objetivo es garantizar que menores desde 0 hasta 17 años, así como personas de 60 años en adelante, puedan obtener su dni electrónico sin costo alguno y sin largas esperas en oficinas centrales.

El DNIe cuenta con sistemas tecnológicos de alta seguridad que dificultan su falsificación y ofrecen una protección reforzada frente a intentos de suplantación de identidad - Créditos: DNI.

Requisitos para el trámite

Menores de 0 a 16 años: deben acudir acompañados por su madre o padre, ambos con DNI vigente, y presentar el documento del menor.

Adolescentes de 17 años: se requiere la presencia del adolescente con su DNI.

Adultos mayores (60 años a más): deben presentarse con su propio DNI.

Esta jornada representa una oportunidad clave para que los vecinos de Lurigancho Chosica y zonas aledañas obtengan su documento de identificación electrónica, agilizando trámites y fortaleciendo la inclusión social en la región.

La campaña inicia a partir de las 9:30 a. m. - Créditos: Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica.

Pasos para renovar DNI azul a electrónico, según Reniec

Reniec ha facilitado el trámite para solicitar el duplicado o renovar el DNI azul por el electrónico (DNIe) ante pérdida, hurto o vencimiento del documento. El proceso completo puede realizarse desde el hogar, incluye alternativas de pago en línea y brinda acompañamiento durante cada fase.

Reniec ha simplificado el proceso para obtener el duplicado o la renovación del DNI azul a electrónico (DNIe) en caso de pérdida, robo o vencimiento (Créditos: Reniec)

Realiza el pago de S/30.00 con el código 02121 mediante Yape (después de generar el ticket en la web indicada ), agentes BCP, Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe.

Descarga la aplicación DNI Biofacial en un dispositivo Android y toma la fotografía siguiendo las recomendaciones que aparecen en el aplicativo.

Ingresa a la página oficial de Reniec ( LINK ) desde una laptop y selecciona la opción para tramitar el duplicado o la renovación del DNI azul por el electrónico (DNIe).

Acepta los términos y condiciones, valida tu información personal y accede a la sección de actualización de datos.

Completa y guarda los apartados de domicilio, estado civil y fotografía requerida.

Revisa y confirma que toda la información sea correcta, registra tus datos de contacto y selecciona la oficina en la que recogerás el nuevo documento.

Finaliza el trámite, efectuando el pago si aún no lo has realizado.

Monitorea el avance del proceso en línea hasta que el sistema marque el 100 % y acude a la oficina elegida para retirar tu DNI electrónico.