DNI electrónico gratuito para este 27 de abril: ¿En qué distrito y quiénes son los beneficiarios?

La Municipalidad Distrital Lurigancho Chosica, en alianza con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ha anunciado la organización de una campaña que ofrecerá este lunes 27 de abril trámite gratis del DNI electrónico a través de 40 cupos asignados para la comunidad. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a este documento, especialmente a los sectores más vulnerables de la población.
La actividad se llevará a cabo en la agencia municipal de Cajamarquilla, ubicada en la avenida Chosica s/n, Asociación Señor de Muruhuay, Mz F lote 1.
El horario de atención será de 9:30 de la mañana a 1:00 de la tarde para que los vecinos de Jicamarca, Cajamarquilla, Huachipa, Carapongo y Chosica puedan participar en esta jornada, que también contempla la entrega de documentos gestionados en campañas anteriores, correspondientes al año 2025.
La campaña está dirigida principalmente a niños, adolescentes y adultos mayores. El objetivo es garantizar que menores desde 0 hasta 17 años, así como personas de 60 años en adelante, puedan obtener su dni electrónico sin costo alguno y sin largas esperas en oficinas centrales.
Requisitos para el trámite
- Menores de 0 a 16 años: deben acudir acompañados por su madre o padre, ambos con DNI vigente, y presentar el documento del menor.
- Adolescentes de 17 años: se requiere la presencia del adolescente con su DNI.
- Adultos mayores (60 años a más): deben presentarse con su propio DNI.
Esta jornada representa una oportunidad clave para que los vecinos de Lurigancho Chosica y zonas aledañas obtengan su documento de identificación electrónica, agilizando trámites y fortaleciendo la inclusión social en la región.
Pasos para renovar DNI azul a electrónico, según Reniec
Reniec ha facilitado el trámite para solicitar el duplicado o renovar el DNI azul por el electrónico (DNIe) ante pérdida, hurto o vencimiento del documento. El proceso completo puede realizarse desde el hogar, incluye alternativas de pago en línea y brinda acompañamiento durante cada fase.
- Realiza el pago de S/30.00 con el código 02121 mediante Yape (después de generar el ticket en la web indicada), agentes BCP, Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe.
- Descarga la aplicación DNI Biofacial en un dispositivo Android y toma la fotografía siguiendo las recomendaciones que aparecen en el aplicativo.
- Ingresa a la página oficial de Reniec (LINK) desde una laptop y selecciona la opción para tramitar el duplicado o la renovación del DNI azul por el electrónico (DNIe).
- Acepta los términos y condiciones, valida tu información personal y accede a la sección de actualización de datos.
- Completa y guarda los apartados de domicilio, estado civil y fotografía requerida.
- Revisa y confirma que toda la información sea correcta, registra tus datos de contacto y selecciona la oficina en la que recogerás el nuevo documento.
- Finaliza el trámite, efectuando el pago si aún no lo has realizado.
- Monitorea el avance del proceso en línea hasta que el sistema marque el 100 % y acude a la oficina elegida para retirar tu DNI electrónico.