Perú

DNI electrónico gratuito para este 27 de abril: ¿En qué distrito y quiénes son los beneficiarios?

Este documento integra tecnologías de última generación que hacen más difícil su falsificación y brindan mayor seguridad contra fraudes de identidad

Guardar
La campaña busca cerrar brechas de identificación entre los ciudadanos - Créditos: Andina.
La campaña busca cerrar brechas de identificación entre los ciudadanos - Créditos: Andina.

La Municipalidad Distrital Lurigancho Chosica, en alianza con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), ha anunciado la organización de una campaña que ofrecerá este lunes 27 de abril trámite gratis del DNI electrónico a través de 40 cupos asignados para la comunidad. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a este documento, especialmente a los sectores más vulnerables de la población.

La actividad se llevará a cabo en la agencia municipal de Cajamarquilla, ubicada en la avenida Chosica s/n, Asociación Señor de Muruhuay, Mz F lote 1.

El horario de atención será de 9:30 de la mañana a 1:00 de la tarde para que los vecinos de Jicamarca, Cajamarquilla, Huachipa, Carapongo y Chosica puedan participar en esta jornada, que también contempla la entrega de documentos gestionados en campañas anteriores, correspondientes al año 2025.

La campaña está dirigida principalmente a niños, adolescentes y adultos mayores. El objetivo es garantizar que menores desde 0 hasta 17 años, así como personas de 60 años en adelante, puedan obtener su dni electrónico sin costo alguno y sin largas esperas en oficinas centrales.

dni electrónico-reniec-16 de abril
El DNIe cuenta con sistemas tecnológicos de alta seguridad que dificultan su falsificación y ofrecen una protección reforzada frente a intentos de suplantación de identidad - Créditos: DNI.

Requisitos para el trámite

  • Menores de 0 a 16 años: deben acudir acompañados por su madre o padre, ambos con DNI vigente, y presentar el documento del menor.
  • Adolescentes de 17 años: se requiere la presencia del adolescente con su DNI.
  • Adultos mayores (60 años a más): deben presentarse con su propio DNI.

Esta jornada representa una oportunidad clave para que los vecinos de Lurigancho Chosica y zonas aledañas obtengan su documento de identificación electrónica, agilizando trámites y fortaleciendo la inclusión social en la región.

La campaña inicia a partir de las 9:30 a. m. - Créditos: Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica.
La campaña inicia a partir de las 9:30 a. m. - Créditos: Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica.

Pasos para renovar DNI azul a electrónico, según Reniec

Reniec ha facilitado el trámite para solicitar el duplicado o renovar el DNI azul por el electrónico (DNIe) ante pérdida, hurto o vencimiento del documento. El proceso completo puede realizarse desde el hogar, incluye alternativas de pago en línea y brinda acompañamiento durante cada fase.

Reniec ha simplificado el proceso para obtener el duplicado o la renovación del DNI azul a electrónico (DNIe) en caso de pérdida, robo o vencimiento (Créditos: Reniec)
  • Realiza el pago de S/30.00 con el código 02121 mediante Yape (después de generar el ticket en la web indicada), agentes BCP, Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe.
  • Descarga la aplicación DNI Biofacial en un dispositivo Android y toma la fotografía siguiendo las recomendaciones que aparecen en el aplicativo.
  • Ingresa a la página oficial de Reniec (LINK) desde una laptop y selecciona la opción para tramitar el duplicado o la renovación del DNI azul por el electrónico (DNIe).
  • Acepta los términos y condiciones, valida tu información personal y accede a la sección de actualización de datos.
  • Completa y guarda los apartados de domicilio, estado civil y fotografía requerida.
  • Revisa y confirma que toda la información sea correcta, registra tus datos de contacto y selecciona la oficina en la que recogerás el nuevo documento.
  • Finaliza el trámite, efectuando el pago si aún no lo has realizado.
  • Monitorea el avance del proceso en línea hasta que el sistema marque el 100 % y acude a la oficina elegida para retirar tu DNI electrónico.

Temas Relacionados

DNI electrónicoLurigancho-ChosicaMunicipalidad de Lurigancho-Chosicaperu-noticias

Más Noticias

Lorena Góngora destacó las condiciones de Nicole Pérez en medio de la posibilidad que se marche a Alianza Lima: “Va a marcar la diferencia”

La técnica argentina habló sobre el sobresaliente nivel de la punta extranjera, que está liderando la tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Lorena Góngora destacó las condiciones de Nicole Pérez en medio de la posibilidad que se marche a Alianza Lima: “Va a marcar la diferencia”

La amenaza de Rafael López Aliaga a Piero Corvetto: “Va a terminar 20 años en la carcel, voy a perseguirlo hasta que se muera”

El candidato presidencial de Renovación Popular afirmó que el JNE debe permitir que los peruanos que no pudieron votar el 12 y 13 de abril emitan su voto en unas “elecciones complementarias” pese a que estas no están estipuladas en la ley electoral

La amenaza de Rafael López Aliaga a Piero Corvetto: “Va a terminar 20 años en la carcel, voy a perseguirlo hasta que se muera”

Condenan a nueve años a exalcalde de SJL, Carlos Burgos, y exfuncionarios por compra irregular de helicóptero de más de S/1.4 millones

El fallo incluye penas por colusión agravada y falsificación de documentos en una contratación cuestionada desde 2013

Condenan a nueve años a exalcalde de SJL, Carlos Burgos, y exfuncionarios por compra irregular de helicóptero de más de S/1.4 millones

Más ministerios confirman pago de gratificaciones a trabajadores CAS para este julio

Ya son once entidades del Estado que han destinado presupuesto para este pago, recientemente aprobado, a pesar de las críticas del MEF y el BCRP

Más ministerios confirman pago de gratificaciones a trabajadores CAS para este julio

Cronograma de pagos de remuneraciones ya inició en el Banco de la Nación: ¿Quiénes cobran hoy?

Sector público. Ya se cobraron las pensiones y ahora toca a los trabajadores estatales recibir su sueldo como todos los meses

Cronograma de pagos de remuneraciones ya inició en el Banco de la Nación: ¿Quiénes cobran hoy?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La amenaza de Rafael López Aliaga a Piero Corvetto: “Va a terminar 20 años en la carcel, voy a perseguirlo hasta que se muera”

La amenaza de Rafael López Aliaga a Piero Corvetto: “Va a terminar 20 años en la carcel, voy a perseguirlo hasta que se muera”

Fernando Rospigliosi ante una posible moción de censura contra Balcázar: “Si tiene las firmas hay que darle trámite”

JNE desestima convocar elecciones complementarias en mesas de Lima afectadas por fallas de ONPE

El contrato de los F-16 y la crisis de confianza en el gobierno: ¿qué motivó la renuncia sorpresiva del excanciller, Hugo de Zela?

Resultados ONPE al 94,632 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

ENTRETENIMIENTO

Periodistas españoles advierten a Stephanie Cayo: “Es una conquista más de Alejandro Sanz”

Periodistas españoles advierten a Stephanie Cayo: “Es una conquista más de Alejandro Sanz”

Diana Sánchez es presentada como la nueva conductora del pódcast de María Pía Copello

Karen Schwarz narra difíciles episodios de ansiedad de Ezio Oliva: “Salía sin zapatos y los bomberos lo ayudaban”

Magaly Medina critica retorno de Gisela Valcárcel: “¿No era la flamante contratación de Panamericana?”

Rocío Miranda revela que fue despedida de Panamericana TV tras casi 4 años: “Recibí la llamada de mi jefe”

DEPORTES

Lorena Góngora destacó las condiciones de Nicole Pérez en medio de la posibilidad que se marche a Alianza Lima: “Va a marcar la diferencia”

Lorena Góngora destacó las condiciones de Nicole Pérez en medio de la posibilidad que se marche a Alianza Lima: “Va a marcar la diferencia”

Se confirmó la salida de cinco figuras de Regatas Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley

“Sekou Gassama tiene ganas de una revancha en Universitario”, la firme postura del ‘9’ por su futuro en la ‘U’

Jorge Araujo confesó su deseo de quedarse como DT de Universitario y metió presión a Álvaro Barco: “Hay que cristalizarlo”

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026