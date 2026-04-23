Cusco: Turista de Singapur recupera 4 mil dólares y su celular extraviados en Machu Picchu

El hallazgo y la devolución se produjeron durante labores de patrullaje policial en la provincia de Urubamba.| Andina

Ling Lee Yean, una turista llegada desde Singapur, vivió momentos de angustia durante su visita a Machu Picchu Pueblo, en la provincia cusqueña de Urubamba. Había viajado hasta Perú para conocer la ciudadela inca, pero una inesperada pérdida puso en pausa su experiencia: extravió una cartera con 4.000 dólares, documentos personales y su teléfono celular.

El lunes 20 de abril, mientras los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) cumplían funciones en el distrito, hallaron el objeto extraviado. La cartera, según informó la Región Policial de Cusco, contenía 4.000 dólares americanos, un iPhone 17 Pro Max, tarjetas de crédito y varios objetos de valor. Los policías iniciaron las diligencias necesarias para establecer la propiedad del bien.

Tras verificar el contenido y revisar la documentación, los agentes lograron identificar plenamente a la propietaria: Ling Lee Yean. Había llegado recientemente al distrito con el propósito de visitar la maravilla del mundo, la ciudadela inca de Machu Picchu. El hallazgo permitió ubicarla y notificarle sobre la recuperación de sus pertenencias.

La cartera contenía 4.000 dólares, un celular y tarjetas de crédito, y fue devuelta a su dueña tras ser hallada por la policía en Machu Picchu Pueblo.| Andina

La devolución de la cartera significó el fin de la incertidumbre para la turista, quien expresó su profunda gratitud por la honesta y oportuna labor de la Policía Nacional del Perú. La intervención policial permitió quela ciudadana continuara su viaje sin mayores contratiempos, con sus objetos de valor nuevamente en sus manos.

Recomendaciones al viajar

Al planificar una visita a Machu Picchu o recorrer el Camino Inca, es fundamental asegurar la compra anticipada de los boletos de ingreso. La demanda para acceder a la ciudadela inca y a la Red de Caminos Inca es alta, tanto para visitantes peruanos como extranjeros, por lo que adquirir las entradas con suficiente antelación permite evitar contratiempos y garantiza el ingreso en la fecha y horario deseados.

La compra se puede realizar de manera virtual a través de la plataforma oficial tuboleto.cultura.pe, donde se debe seleccionar el circuito, la ruta, la fecha y la procedencia del visitante, información necesaria para determinar la tarifa correspondiente.

Además, es importante considerar los límites de aforo establecidos por las autoridades. Para el año 2026, la capacidad diaria es de 3.500 visitantes en temporada regular y 4.600 en temporada alta, incluyendo una cuota de 1.000 boletos disponibles de forma presencial cada día.

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Canales de ayuda

Ante la pérdida o robo de pertenencias, el primer paso es acudir a la comisaría más cercana de la Policía Nacional del Perú ( PNP ) para realizar la denuncia correspondiente. Este trámite es fundamental para registrar oficialmente el incidente y obtener un documento que puede ser requerido por aseguradoras o autoridades migratorias. Las comisarías en zonas turísticas suelen tener personal capacitado para asistir a visitantes extranjeros.

Las oficinas de iPerú, el servicio oficial de información y asistencia al turista, ofrecen apoyo en situaciones de pérdida o robo. El personal de iPerú puede orientar sobre el proceso de denuncia, facilitar la comunicación con autoridades y brindar información sobre consulados y servicios de emergencia. Estas oficinas están ubicadas en aeropuertos, terminales y principales ciudades turísticas del país.

En caso de robo o extravío de documentos importantes como pasaportes, es recomendable contactar al consulado o embajada del país de origen en Perú. El consulado asiste en la gestión de documentos provisionales, brinda apoyo legal y puede intervenir en situaciones que requieran protección consular.