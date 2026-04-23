Piero Corvetto en la mira de la Fiscalía: ¿Cuándo se sabrá si el PJ ordena o no su detención preliminar?

Piero Corvetto renunció a la ONPE al considerar que su continuidad era inviable tras las fallas durante las elecciones. Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo

El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, atraviesa uno de los capítulos más duros en su trayectoria en el sector público. Tras renunciar al cargo que asumió en 2020, la Fiscalía formalizó el pedido de detención preliminar, a propuesta de la Policía Nacional del Perú.

Así lo confirmó el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, quien dijo que la Fiscalía Provincial Anticorrupción a cargo de la investigación hizo suyo el informe de la Dirección contra la Corrupción y requirió la medida al Poder Judicial.

Gálvez precisó que el pedido de detención preliminar contra Corvetto fue ingresado formalmente a altas horas de la noche del martes 21 de abril, por lo que deberá resolver el juzgado de investigación preparatoria que se encontraba de turno esa noche.

El fiscal de la Nación también estimó que el miércoles 22 y este jueves 23 el juez resolvería la solicitud, es decir, decidirá si declara fundado y ordena la detención preliminar del exjefe de la ONPE o, por lo contrario, si declara infundado el pedido.

Debido a la excepcionalidad y urgencia de la medida, el Juzgado no convocará audiencia, sino que tomará una decisión solo con los elementos de convicción presentados por la Fiscalía en su requerimiento.

Tomás Gálvez reveló que se pidió la detención preliminar de Corvetto.

El tiempo que le demore al Juzgado decidir sobre la situación de Piero Corvetto podría verse afectado si es que el Ministerio Público adjuntó una cantidad considerable de pruebas en su solicitud, las mismas que deberán ser analizadas y merecer un pronunciamiento judicial.

Otro punto a considerar es la carga procesal en el Poder Judicial. Y es que, si bien el caso de las fallas de la ONPE es de interés nacional, los Juzgados Penales también resuelven solicitudes urgentes de la Fiscalía o de las partes en otros casos.

Cuestionamientos

Las solicitudes de detención preliminar siempre se tramitan de manera reservada, para garantizar que los involucrados no intenten eludir la justicia y conseguir su intervención. Sin embargo, en el caso de Piero Corvetto, el propio Tomás Gálvez reveló que se requerió la medida.

El abogado penalista Carlos Caro dice que “además de violentarse la reserva de esta actividad cautelar extraordinaria, también se afecta su eficacia“.

“Si el juez ordena detenciones, allanamientos e incautaciones porque hay peligro procesal (fuga u obstaculización de la justicia), y si ya todos saben de estas potenciales medidas, ¿a quiénes va a detenerse? ¿qué se va a incautar? Lo más llamativo, ¿en qué radica el peligro de fuga?”, alegó.

Caro aseveró que “no se detiene para investigar, se investiga para establecer si hay delito y, de ser así, se imponen condenas”.

Carlos Caro, abogado penalista. Formó parte de la comisión que se encargó de elaborar el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público.

Corvetto pide garantías

Piero Corvetto, quien hasta el 22 de abril dirigía la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), acudió a la Prefectura de Lima y pidió garantías para su vida y la de sus hijos menores, según trascendió. La visita se realizó un día después de que presentara su renuncia ante la Junta Nacional de Justicia, en medio de una investigación del Ministerio Público por presuntas irregularidades en las elecciones del 12 de abril.

Mientras continúa la evaluación judicial del pedido de detención preliminar contra Corvetto y otros exfuncionarios, el martes el exjefe de la ONPE acudió a la Fiscalía Anticorrupción y entregó su pasaporte, en el marco de las diligencias en curso, de acuerdo. Un reporte de Contracorriente de Willax había señalado que el exfuncionario solo entregó su pasaporte peruano mas no el italiano. Sin embargo, del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, desmintió esta información.

El reporte de Willax incluyó la exposición pública de datos personales, incluyendo imágenes y referencias vinculadas a los hijos de Corvetto. La transmisión generó un pronunciamiento por parte de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que recordó que la difusión de información que identifique a niños, niñas y adolescentes requiere autorización expresa de sus representantes legales, según precisaron fuentes oficiales.