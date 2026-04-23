¿Por qué el 23 de abril es el Día del Idioma Español? Historia y los personajes que se recuerdan en esta fecha

En el Día del Idioma Castellano, celebrado cada 23 de abril, destacamos la influencia del español en la cultura mundial, desde la literatura de Cervantes hasta su rol como lengua oficial de la ONU. (AFP)

Cada 23 de abril, los países hispanohablantes —y cada vez más el mundo entero— celebran el Día del Idioma Español, una jornada que trasciende la conmemoración de una fecha y se convierte en un homenaje a la historia, la riqueza y la diversidad de una lengua que une a más de 500 millones de personas en los cinco continentes. Pero, ¿por qué se eligió este día? ¿Qué representa para la comunidad hispánica y la cultura universal? ¿Cuál es la historia detrás de esta tradición y cómo se vive hoy en tiempos de globalización y revolución digital?

El origen: Cervantes y el poder del símbolo

La elección del 23 de abril como Día del Idioma Español está indisolublemente ligada a Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), el máximo exponente de la literatura hispana y autor de Don Quijote de la Mancha. Aunque los registros históricos indican que Cervantes falleció el 22 de abril de 1616 y fue sepultado al día siguiente, el 23 se adoptó como fecha simbólica para rendirle homenaje, en parte por otra coincidencia notable: ese mismo día, según el calendario juliano vigente en Inglaterra, también murió William Shakespeare, el gigante de las letras inglesas. A esta coincidencia se suma el fallecimiento del Inca Garcilaso de la Vega, cronista mestizo y figura clave del mestizaje americano.

La carga simbólica de este día —tres muertes ilustres y una convergencia de literaturas— propició que en 1926, España instituyera el 23 de abril como Día del Libro y del Idioma en honor a Cervantes. Décadas después, la UNESCO internacionalizó la fecha como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, subrayando el valor universal de la creación literaria y del idioma como vehículo de cultura.

Del libro al idioma: institucionalización y alcance global

Si bien el Día del Libro es una celebración universal, la conmemoración del Día del Idioma Español tiene un matiz más particular. En 2010, las Naciones Unidas establecieron los “Días de las Lenguas” para promover el multilingüismo y la diversidad cultural entre sus seis idiomas oficiales: árabe, chino, inglés, francés, ruso y español. Así, el 23 de abril quedó oficialmente asignado al español, reforzando su visibilidad y prestigio en el escenario internacional.

Esta institucionalización responde a una realidad contundente: el español es hoy la segunda lengua materna más hablada del mundo, solo superada por el chino mandarín, y la tercera lengua más usada en internet. Según el Instituto Cervantes, más de 595 millones de personas lo hablan (como lengua materna, segunda lengua o en aprendizaje), y se estima que para 2060 Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo.

Miguel de Cervantes Saavedra

Un idioma en movimiento: historia, expansión y diversidad

El español o castellano nació en la Península Ibérica, fruto de la evolución del latín vulgar traído por los romanos. Su desarrollo estuvo marcado por la influencia de las lenguas prerromanas, el árabe, el hebreo y, posteriormente, las lenguas indígenas de América, África y Asia tras la expansión hispana en los siglos XV y XVI.

La llegada de los conquistadores a América marcó un punto de inflexión. El español se mezcló con lenguas originarias como el náhuatl, el quechua, el guaraní o el aimara, enriqueciendo el vocabulario y generando variantes regionales. En Filipinas, Guinea Ecuatorial y otras regiones, el idioma también dejó su huella. Hoy, la lengua española es un mosaico de acentos, expresiones y giros que reflejan la pluralidad de las culturas hispanohablantes.

Como señala el escritor peruano Mario Vargas Llosa, “el español es una lengua viva, en constante cambio, que no pertenece a un país sino a todos los que la hablamos”.

Cervantes y el Quijote: génesis de una lengua literaria universal

El peso simbólico de Cervantes en la celebración del Día del Idioma resulta ineludible. Don Quijote de la Mancha, publicada en 1605 y 1615, no solo revolucionó la novela moderna, sino que consolidó el español como lengua literaria de alcance universal. El Quijote es hoy la obra más traducida después de la Biblia y un referente ineludible de la creatividad, el humor y la profundidad de la lengua.

Cervantes —“el manco de Lepanto”— fue pionero en explorar la riqueza del castellano, dotándolo de matices, ironías y registros que sentaron las bases para la literatura hispánica posterior. Como apunta el filólogo Francisco Rico, “el Quijote es a la vez un resumen y una reinvención del español”.

El Día del Idioma Español fue instaurado por la ONU en 2010 para promover el multilingüismo y resaltar el valor cultural de una lengua que conecta continentes y tradiciones. (Freepik)

Más allá de la literatura: el español en la ciencia, la economía y la cultura digital

El español no es solo una lengua literaria. Es una herramienta de comunicación global en negocios, diplomacia, ciencia y, cada vez más, en la tecnología y la cultura digital. Grandes empresas multinacionales, organismos internacionales y plataformas tecnológicas han adoptado el español como idioma estratégico.

En internet, el español es la tercera lengua más utilizada, y plataformas como Wikipedia, YouTube o redes sociales reflejan su vitalidad. La Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) trabajan desde hace siglos para fortalecer la unidad del idioma, adaptando la gramática y el léxico a los cambios de la sociedad, la ciencia y la tecnología.

Celebraciones y tradiciones: del libro a la calle

El 23 de abril se vive de manera especial en distintos países. En España, la jornada coincide con la festividad de Sant Jordi en Cataluña, donde es tradición regalar un libro y una rosa, llenando las calles de literatura y afecto. En América Latina, la fecha se conmemora con ferias del libro, lecturas públicas, concursos literarios y actividades pedagógicas en escuelas y universidades.

Instituciones como el Instituto Cervantes, la RAE, bibliotecas y medios de comunicación promueven la lectura, la reflexión sobre el idioma y el reconocimiento de autores clásicos y contemporáneos. El objetivo: acercar la literatura a nuevas generaciones y recordar el valor de la lengua como vehículo de conocimiento y de ciudadanía.

Un idioma, muchas voces: riqueza y desafíos

El español es una lengua plural. Los modismos, acentos y expresiones locales no son “errores”, sino manifestaciones de su vitalidad. Así lo reconocen las academias de la lengua, que han pasado de una visión normativa rígida a una actitud descriptiva y de respeto por la diversidad.

Sin embargo, el idioma también enfrenta desafíos. La globalización, el avance del inglés, los riesgos de empobrecimiento léxico y la presión de la tecnología exigen una actitud activa para preservar la riqueza del español. La educación, la investigación lingüística y la promoción de la lectura son herramientas clave para mantener y enriquecer el idioma en el siglo XXI.

El español en el mundo: puente y patrimonio

El español es un puente entre culturas. Permite el diálogo entre Europa y América, entre el norte y el sur, y es un patrimonio compartido que trasciende fronteras. En tiempos de migraciones, multiculturalismo y retos globales, el idioma español ayuda a crear sentido de comunidad y de pertenencia.

Como señala el escritor mexicano Carlos Fuentes, “el español no es solo una lengua, es una manera de ver el mundo”.

Más allá de Cervantes: memoria, actualidad y futuro

Si bien el Día del Idioma Español rinde homenaje a Cervantes, también es una oportunidad para reconocer a autores y autoras de todas las épocas y regiones: Sor Juana Inés de la Cruz, Rubén Darío, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Octavio Paz, Gabriela Mistral, Mario Benedetti, Jorge Luis Borges, Isabel Allende, entre muchos otros.

El 23 de abril, cada año, renueva el compromiso con la lectura, la educación y la diversidad cultural. Es un llamado a defender el valor de las palabras, a explorar nuevos horizontes literarios y a celebrar la lengua como bien común.

Conclusión: una lengua viva, un compromiso colectivo

El Día del Idioma Español es mucho más que una fecha en el calendario. Es el reconocimiento de la historia, la creatividad y la fuerza de una lengua que sigue creciendo, adaptándose y dialogando con el mundo. En tiempos de cambio acelerado, defender y promover el español es una tarea colectiva que nos involucra a todos: hablantes, lectores, escritores, docentes y ciudadanos.

Celebrar el 23 de abril es, en última instancia, celebrar la capacidad humana de imaginar, de contar historias y de construir puentes de entendimiento. Y es, sobre todo, un homenaje a la lengua en la que pensamos, soñamos y compartimos el mundo.