Inca Garcilaso de la Vega: vida, obra y legado del cronista símbolo de peruanidad y de universalidad literaria

Inca Garcilaso de la Vega

La figura del Inca Garcilaso de la Vega trasciende la historia y la literatura peruana: es el símbolo de un mestizaje originario, el primer gran narrador americano y, para muchos, uno de los padres de la identidad hispanoamericana. Su vida, marcada por la fusión de dos culturas, y su obra, puente entre el mundo andino y el europeo, siguen inspirando a generaciones de lectores, historiadores y escritores en ambos hemisferios.

El 23 de abril, fecha de su muerte en 1616, coincide con la de Miguel de Cervantes y William Shakespeare, lo que ha convertido este día en el Día Internacional del Libro y del Idioma Español, una conmemoración que resalta la universalidad de su legado.

Un nacimiento entre dos mundos

Gómez Suárez de Figueroa, luego conocido como Inca Garcilaso de la Vega, nació el 12 de abril de 1539 en el Cusco, en pleno proceso de transformación del Tahuantinsuyo tras la llegada de los conquistadores españoles. Hijo del capitán Sebastián Garcilaso de la Vega y de Isabel Chimpu Ocllo, princesa inca y descendiente directa de Huayna Cápac y Túpac Yupanqui, Garcilaso creció en un ambiente de mestizaje cultural y social marcado por el conflicto y la convivencia.

Su infancia y adolescencia transcurrieron entre la memoria oral de su linaje materno y la formación intelectual europea de su padre. Las reuniones familiares, donde parientes incas rememoraban la gloria del imperio perdido, dejaron en él una huella profunda, como lo cuenta en sus textos: “Diré de los incas... lo que a mi madre y a sus tíos y parientes ancianos y a toda la demás gente de la patria les oí, y lo que yo de aquella antigüedad alcancé a ver”.

La jornada internacional, promovida por la UNESCO desde 1995, pone de relieve la importancia del libro como motor del desarrollo humano y la relevancia de proteger el trabajo intelectual de los creadores (Freepik)

El viaje a España y el desafío de la identidad

A los 20 años, tras la muerte de su padre y cumpliendo su testamento, Garcilaso viajó a España en 1560. No volvería jamás al Perú. En la península, enfrentó el dolor de la separación, el racismo institucional y la lucha por el reconocimiento de su doble herencia. Tras varios años de búsqueda de mercedes reales y de frustraciones ante el Consejo de Indias, decidió asumir con orgullo su identidad mestiza, adoptando el apellido paterno y el apelativo “Inca” en sus obras y correspondencia.

En España, se formó en el humanismo renacentista, participó en campañas militares y, tras dejar las armas, se dedicó a la vida intelectual y religiosa. Su residencia en Córdoba lo puso en contacto con círculos literarios de la época y con personajes ilustres como Luis de Góngora y, posiblemente, Miguel de Cervantes, quien podría haber leído parte de su obra.

Un humanista entre dos herencias

Garcilaso fue el primer gran humanista nacido en tierra americana, como afirma José Durand, y su formación estuvo impregnada por el estudio de las letras clásicas, la traducción y la reflexión sobre el papel de la lengua en la cultura. Su primer libro, La traducción de los Diálogos de Amor de León Hebreo (1590), es considerado por Aurelio Miró Quesada como “la primera obra literaria de valor superlativo hecha por un americano en el continente europeo”.

Su sentido del rigor histórico, la crítica a cronistas como López de Gómara y El Palentino, y su permanente diálogo con fuentes orales y escritas, lo convierten en un precursor de la investigación y la escritura de la historia desde una perspectiva bilingüe y bicultural.

Los Comentarios Reales y la historia mestiza

La obra cumbre de Garcilaso, Comentarios Reales de los Incas (1609), reconstruye el imperio incaico, sus leyes, mitos, costumbres y hazañas, alternando la narrativa histórica con la crónica personal. En palabras de Aurelio Miró Quesada Sosa, es “obra de reconstrucción del imperio de los incas y evidente homenaje a su sangre indígena materna”. La segunda parte, publicada póstumamente en 1617 como Historia general del Perú, relata las guerras civiles entre españoles y la resistencia indígena, reivindicando la memoria de quienes lucharon y sufrieron durante la conquista.

Otra de sus grandes obras, La Florida del Inca (1605), narra la expedición de Hernando de Soto en lo que hoy es el sureste de Estados Unidos, basada en testimonios directos de soldados como Gonzalo Silvestre. En todas ellas, Garcilaso alterna el rigor histórico con la recreación literaria, y su voz se convierte en la de un testigo privilegiado de dos mundos.

El legado de Inca Garcilaso de la Vega sigue siendo un puente indispensable entre la cultura incaica y española. (Andina)

Influencia, traducciones y censura

La trascendencia de Garcilaso de la Vega fue temprana y duradera. Sus obras fueron traducidas al francés, inglés, alemán y flamenco desde el siglo XVII. Ejerció influencia en el proceso de emancipación americano: los Comentarios Reales fueron prohibidos por la administración española tras la rebelión de Túpac Amaru, por considerarse incitadores al sentimiento nacional.

Luis E. Valcárcel sostiene que “sin Garcilaso no tendríamos una base literaria e histórica para hablar de la patria peruana desde tiempos lejanos”. Ricardo González Vigil lo define como “la personificación más alta y acabada de la índole literaria del Perú”, pues en él confluyen, de manera insuperada, la tradición indígena y la cultura occidental.

Curiosidades y reconocimiento universal

Nombre y legitimidad: Nació Gómez Suárez de Figueroa, hijo ilegítimo por las leyes coloniales. Luchó por el derecho a usar el apellido de su padre y luego agregó el título “Inca”, orgulloso de su doble linaje.

Nunca volvió al Perú: Aunque solicitó regresar, nunca lo hizo, y falleció en Córdoba, España, el 23 de abril de 1616. Sus restos descansan en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Epitafio propio: Redactó su propio epitafio, que destaca su origen, su obra y su religiosidad: “Varón insigne, digno de perpetua memoria, ilustre de sangre, perito en letras, valiente en armas...”.

Vínculo universal: Comparte fecha de fallecimiento simbólica con Cervantes y Shakespeare, lo que ha inspirado la conmemoración del Día Internacional del Libro y del Idioma Español.

Cenizas en el Cusco: En 1978, el rey Juan Carlos de España depositó una arqueta con parte de sus cenizas en la Catedral del Cusco, como símbolo de la unión entre las dos culturas.

Lecturas formativas y visión de mundo

La principal fuente de Garcilaso fue su memoria: “el recuerdo indeleble de lo que vio y oyó en sus años del Cusco”, además de la información de familiares y la lectura crítica de cronistas españoles como Cieza de León, Blas Valera y Agustín de Zárate. Su obra es el inicio del pensamiento criollo y de la literatura latinoamericana, y fue fundamental para el surgimiento de una conciencia nacional peruana.

Como apunta Alberto Gago, presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Perú, “Garcilaso encarna el valor del conocimiento y la cultura, así como la importancia de la investigación, entendida como el camino que nos conduce a generar nuevo conocimiento”.

Un clásico, un símbolo, un legado

El Inca Garcilaso de la Vega es considerado un clásico porque ha sido leído, admirado y debatido a lo largo de los siglos, influyendo en la visión histórica y literaria del Perú y América Latina. Su vida es el testimonio de las crisis de identidad, la búsqueda de reconocimiento y la reconciliación de dos mundos. Su obra ha sido fuente y modelo para escritores de los siglos XIX y XX y es precursora del indigenismo literario.

En el prólogo de su Historia general del Perú, Garcilaso se dirige “a los indios, mestizos y criollos de los reinos y provincias del grande y riquísimo Imperio del Perú”, saludando con fraternidad a sus hermanos y compatriotas.

El 23 de abril, Día del Libro y del Idioma Español, es también la fecha para recordar al Inca Garcilaso de la Vega: el mestizo universal, la voz que fundó la palabra mestiza en América y que, con genio y sensibilidad, supo unir pasado y futuro en una obra que sigue viva, iluminando el camino de la identidad y el conocimiento.