Comercio ilícito golpea a la industria: 74% de empresas afectadas por contrabando reporta caída de ventas

La subvaluación, la falsificación y la piratería también dañan a la industria peruana, afectando a un 35%, 26% y 18% de empresas respectivamente. Créditos: SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS

El contrabando se consolidó como la principal modalidad de comercio ilícito que afecta a la industria peruana, impactando al 42% de las empresas del sector, según un estudio del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El informe, elaborado en marzo sobre una muestra de empresarios a nivel nacional, revela que este fenómeno representa uno de los desafíos más importantes para la producción formal en el país.

De acuerdo con el reporte, cerca de la mitad de los empresarios industriales indicó que alguna modalidad de comercio ilícito afecta su actividad. Además del contrabando, la subvaluación impacta al 35% de las empresas, la falsificación y adulteración de productos al 26% y la piratería al 18%.

Reducción de ventas y presión en los precios para la industria de Perú

El efecto más inmediato del comercio ilícito es la caída de las ventas. Según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales, el 74% de los empresarios consultados señaló la disminución de los ingresos como la principal consecuencia.

Esta situación se agrava con la reducción de precios (40%), la pérdida de clientes (35%) y la disminución de márgenes de ganancia (32%), lo cual debilita la competitividad de las empresas formales frente a productos ilegales de menor precio.

Las principales estrategias empresariales frente al mercado ilícito incluyen la diferenciación de productos y la denuncia ante autoridades pertinentes. Créditos: SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS

Estrategias empresariales y percepción de las políticas públicas

Ante la expansión del contrabando y otras formas de comercio ilegal, las empresas industriales han adoptado diversas estrategias de defensa. El 22% apostó por diferenciar sus productos o servicios, mientras que el 18% realizó denuncias ante las autoridades. Un 16% optó por buscar nuevos mercados y el 13% decidió ajustar sus precios para competir.

Pese a estos esfuerzos, la percepción sobre la respuesta estatal es negativa. El 76% de los empresarios considera que las medidas impulsadas por el Estado resultan insuficientes. Solo un 2% cree que son adecuadas para enfrentar el problema, de acuerdo con la Sociedad Nacional de Industrias.

¿Prioridades para combatir el comercio ilícito?

En este derrotero, los empresarios peruanos identifican la fiscalización del mercado interno como la acción más urgente, con un 44% señalando esta medida como prioritaria, según la Sociedad Nacional de Industrias.

El control aduanero, a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), sigue en importancia (42%), mientras que un 33% apuntó a la necesidad de fortalecer la lucha contra el contrabando y un 24% propuso promover una cultura de formalidad como parte de la solución.

El estudio del Instituto de Estudios Económicos y Sociales abarca sectores como metalmecánica, químicos, plásticos y caucho, textil, confecciones, alimentos, pesca, bebidas, farmacéutico, papel, impresión, informática y proveedores de la cadena de valor industrial. Esta amplitud muestra el alcance transversal del problema y la diversidad de industrias afectadas.

La gremio industrial remarcó que el impacto del comercio ilícito pone en riesgo la sostenibilidad y la generación de empleo en la industria formal. Los resultados del estudio refuerzan el pedido de acciones integrales para fortalecer el control estatal y promover entornos de competencia leal en el país.