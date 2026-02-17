Perú

Exportaciones industriales no tradicionales en su prime: USD10.774 millones en 2025, ¿qué productos encabezan la lista?

Solo el sector químico peruano anotó envíos por US$2.396,2 millones, según la Sociedad Nacional de Industrias. Pero no es el único en boga

El sector pesquero peruano muestra
El sector pesquero peruano muestra el mayor incremento porcentual, impulsado por un alza del 73% y exportaciones de crustáceos y moluscos congelados que aumentan 139%.

Las exportaciones industriales no tradicionales de Perú alcanzaron en 2025 un nuevo máximo histórico, sumando US$10.774 millones, según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El reporte del IEES de la Sociedad Nacional de Industrias indica que el valor de estos envíos creció 15,2% respecto a 2024, logrando la tercera tasa de crecimiento más alta de los últimos catorce años.

Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el país se ubicó como el tercer exportador de Sudamérica, superando a Argentina y Colombia, en un contexto de dinamismo regional.

Perú lidera la expansión en la Alianza del Pacífico

El director institucional de la SNI, Antonio Castillo Garay, destacó que Perú encabezó el crecimiento de exportaciones totales dentro de la Alianza del Pacífico en 2025, con 21,8%, seguido de Chile (7,9%), México (7,6%) y Colombia (1,3%).

La tendencia ya se advertía en el primer semestre, cuando la SNI proyectó un cierre anual por encima de los USD10.000 millones en este rubro.

El sector químico destaca en
El sector químico destaca en las exportaciones industriales peruanas, al registrar envíos por USD 2.396,2 millones y un crecimiento interanual del 9,3%.

Castillo Garay subrayó que el impulso exportador no se debe solo a los precios internacionales, sino también al incremento de volúmenes y la mayor competitividad de los productos peruanos.

“A pesar de las restricciones y la inestabilidad del comercio internacional, el Perú ha logrado mantener el crecimiento exportador”, afirmó el alto directivo.

Sectores clave en el récord exportador, según la SNI

El crecimiento de las exportaciones industriales no tradicionales en 2025 se explicó principalmente por el desempeño del sector químico, con envíos por US$2.396,2 millones.

De acuerdo con el registro de la SNI, le siguieron el sector pesquero (US$2.277,3 millones), siderometalurgia y joyería (US$2.181 millones) y textiles (US$1.732,4 millones).

La industria nacional suma valor
La industria nacional suma valor agregado al expandir su portafolio exportador hacia tecnologías de electromovilidad y productos químicos industriales.

En el sector siderometalúrgico, el avance se reflejó en las exportaciones de derivados de cobre y zinc, así como cables y tubos. Según el gremio industrial, se amplió la oferta exportable hacia productos vinculados a la electromovilidad.

Por crecimiento porcentual, el sector pesquero lideró la expansión en 2025 con un alza cercana al 73% frente a 2024, impulsado por los mayores envíos de crustáceos y moluscos congelados, que aumentaron 139%. El sector químico creció 9,3%, siderometalurgia y joyería 9% y metalmecánicos 7,2%.

Nuevos destinos y diversificación de productos

El sector pesquero no solo superó las exportaciones de harina de pescado, sino que diversificó mercados, con colocaciones relevantes en Estados Unidos, la Unión Europea y Asia.

En tanto, los productos químicos muestran integración como insumos en Latinoamérica y una mayor presencia en el mercado estadounidense. Entre las principales partidas destacan crustáceos y moluscos congelados (US$1.475,1 millones), prendas de vestir y confecciones (US$1.240,7 millones).

La siderometalurgia y la joyería
La siderometalurgia y la joyería acumulan exportaciones por USD 2.181 millones, con derivadas de cobre y zinc y una oferta ligada a la electromovilidad.

Pero también se cuentan productos elaborados de cobre (US$1.119,7 millones), productos químicos orgánicos e inorgánicos (US$653,1 millones) y abonos y minerales en bruto (US$509,0 millones), según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales.

Además, el gremio industrial resaltó que el sector siderometalúrgico está ampliando su oferta exportable hacia nuevas tecnologías y productos asociados a la electromovilidad. Esto representa no solo una oportunidad para la industria nacional, sino también una apuesta por la innovación y el valor agregado.

