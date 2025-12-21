Perú

¿Meta fiscal en 2026 podría contraer la economía peruana? SNI cuestiona límite de 1,8% ante José Jerí: lo que se dijeron

La Sociedad Nacional de Industrias demandó una mayor flexibilidad fiscal ante lo que consideró un golpe directo a la inversión pública en pleno proceso electoral

Guardar
El presidente de la SNI,
El presidente de la SNI, Felipe James Callao, pide a los partidos políticos priorizar un acuerdo fiscal para el crecimiento sostenible en sus planes de gobierno.

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) elevó una crítica directa a la meta fiscal propuesta para los próximos años, durante la primera sesión del Acuerdo Fiscal para el Crecimiento Sostenible, realizada en Palacio de Gobierno y encabezada por el presidente de la República, José Jeri. Al encuentro asistieron la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, exministros del sector y diversos representantes públicos y privados.

En su intervención, el presidente de la SNI, Felipe James Callao, cuestionó la rigurosidad de las metas oficiales de déficit fiscal, fijadas en 2,2% del PBI para 2025 y 1,8% para 2026, este último un año electoral que implica desafíos particulares para el gasto público y la actividad económica.

¿Una meta fiscal muy ambiciosa?

El representante gremial enfatizó que, si bien reconoce el esfuerzo para reducir el déficit y mantener la estabilidad macroeconómica, considera que el objetivo de 2026 resulta “altamente ambicioso” y “debería ser evaluado con prudencia para evitar impactos negativos sobre el dinamismo económico”.

Durante su dicurso ante las máximo autoridades gubernamentales, James Callao remarcó que la reducción del déficit fiscal no debe convertirse en un fin en sí mismo, sino funcionar como herramienta para promover el crecimiento sostenible de todos los motores económicos del país, los cuales se traducen en prosperidad social.

Defendió la necesidad de que las autoridades flexibilicen la política fiscal en momentos de incertidumbre política, señalando que las exigencias de consolidación pueden limitar la capacidad del Estado para invertir en “infraestructura, logística, energía, agua y saneamiento”, sectores fundamentales para mejorar la competitividad nacional.

La primera sesión del Acuerdo
La primera sesión del Acuerdo Fiscal para el Crecimiento Sostenible reúne a autoridades y representantes del sector privado en Palacio de Gobierno.

SNI llama a preservar estabilidad económica mediante acuerdos de largo plazo

El líder de la Sociedad Nacional de Industrias planteó que el país aún cuenta con un nivel de deuda pública considerado razonable, lo que otorga margen para priorizar proyectos estratégicos y estimular la inversión pública en áreas productivas.

“La mejora de la calidad del gasto público y la revisión crítica del gasto corriente deben acompañar cualquier ajuste fiscal”, señaló, en el marco de su reclamo enfocado en el crecimiento sostenido y el bienestar general.

Además, James Callao subrayó la importancia de avanzar en una reforma del Estado orientada a la eficiencia, la reducción de la corrupción y la aceleración de proyectos paralizados. Propuso como indispensable una visión estratégica de largo plazo para cerrar brechas sociales y territoriales, y fortalecer la integración nacional.

SNI pide a partidos políticos priorizar visión de largo plazo en planes de gobierno

La Sociedad Nacional de Industrias extendió su planteamiento a los partidos políticos, exhortando a que estos principios de responsabilidad y flexibilidad fiscal se incluyan en sus propuestas programáticas de cara a 2026.

Finalmente, James Callao ratificó la disposición del sector industrial a colaborar activamente en la discusión y construcción de consensos para garantizar la estabilidad y el desarrollo nacional.

El acuerdo fiscal, impulsado por el Gobierno como espacio de diálogo técnico y político, se ha convertido en un foro clave para discutir los límites y posibilidades de la política fiscal de Perú en un contexto de presión electoral, demandas sociales y necesidad de recuperación económica.

Temas Relacionados

Sociedad Nacional de IndustriasSNIdeficit fiscalMEFJose JeriElecciones 2026peru-economia

Más Noticias

Hoy inicia el verano 2026 en Perú: ¿será más caluroso que el año pasado? El Senamhi responde

Las previsiones meteorológicas anticipan una temporada con temperaturas elevadas y riesgos de radiación ultravioleta, lo que obliga a tomar precauciones desde el inicio

Hoy inicia el verano 2026

Ministros de Interior y Economía son rechazados por los peruanos: más de 45 % desaprueba su gestión

El titular de la PCM, Ernesto Álvarez, también cuenta con un rechazo general superior al 40 % hacia el final del 2025

Ministros de Interior y Economía

A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY: partido en Chincha por amistoso internacional 2025

Un bloque inhabitual presentará la ‘bicolor’, que estará bajo el cargo de Gerardo Ameli, reconocido entrenador argentino en Liga 1. La ‘verde’, por su parte, no saldrá a especular en la costera Chincha

A qué hora juega Perú

Una empresa privada dejó de pagar sus impuestos para liberar casi medio millón de tortugas en Perú: los detalles

Se trata de una especie amenazada en Loreto, que tendrá una nueva oportunidad de repoblar su especie gracias a un trabajo que funde a la empresa privada y las comunidades locales. ¿Qué dijo el Gobierno?

Una empresa privada dejó de

Minsa destruye cuatro toneladas de medicamentos y productos ilegales en relleno de seguridad en Chilca

La operación incluyó la incineración de analgésicos, antibióticos y cosméticos retirados del mercado por representar un peligro para la población

Minsa destruye cuatro toneladas de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministros de Interior y Economía

Ministros de Interior y Economía son rechazados por los peruanos: más de 45 % desaprueba su gestión

Elecciones 2026: Acción Popular niega permiso a militantes para postular al Congreso como invitados en otros partidos políticos

Perú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia y Ecuador hacen un llamado a Venezuela ante crisis humanitaria y situación democrática

Consejero de la Sunedu postulará como diputado con Alianza para el Progreso

Juntos por el Pueblo: ¿quiénes integran la nueva coalición electoral que llevará a Antauro Humala al Senado?

ENTRETENIMIENTO

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se pronuncia tras ganar la final de Yo Soy: “Gracias por oír mi voz”

Pamela Franco se quiebra al declararle su amor a Christian Cueva: “Cuando lo miro le digo todo”

Michael Jackson ganó la final ‘Yo Soy’ 2025: Gabriela Villanueva se llevó 20 mil soles tras derrotar a Green Day y Alejandra Guzmán

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

Las más pegadizas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes Perú

DEPORTES

A qué hora juega Perú

A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY: partido en Chincha por amistoso internacional 2025

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dónde ver Perú vs Bolivia HOY: canal tv online del amistoso internacional 2025

Partidos de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del último amistoso del 2025