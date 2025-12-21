¿Meta fiscal en 2026 podría contraer la economía peruana? SNI cuestiona límite de 1,8% ante José Jerí: lo que se dijeron

El presidente de la SNI, Felipe James Callao, pide a los partidos políticos priorizar un acuerdo fiscal para el crecimiento sostenible en sus planes de gobierno.

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) elevó una crítica directa a la meta fiscal propuesta para los próximos años, durante la primera sesión del Acuerdo Fiscal para el Crecimiento Sostenible, realizada en Palacio de Gobierno y encabezada por el presidente de la República, José Jeri. Al encuentro asistieron la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, exministros del sector y diversos representantes públicos y privados.

En su intervención, el presidente de la SNI, Felipe James Callao, cuestionó la rigurosidad de las metas oficiales de déficit fiscal, fijadas en 2,2% del PBI para 2025 y 1,8% para 2026, este último un año electoral que implica desafíos particulares para el gasto público y la actividad económica.

¿Una meta fiscal muy ambiciosa?

El representante gremial enfatizó que, si bien reconoce el esfuerzo para reducir el déficit y mantener la estabilidad macroeconómica, considera que el objetivo de 2026 resulta “altamente ambicioso” y “debería ser evaluado con prudencia para evitar impactos negativos sobre el dinamismo económico”.

Durante su dicurso ante las máximo autoridades gubernamentales, James Callao remarcó que la reducción del déficit fiscal no debe convertirse en un fin en sí mismo, sino funcionar como herramienta para promover el crecimiento sostenible de todos los motores económicos del país, los cuales se traducen en prosperidad social.

Defendió la necesidad de que las autoridades flexibilicen la política fiscal en momentos de incertidumbre política, señalando que las exigencias de consolidación pueden limitar la capacidad del Estado para invertir en “infraestructura, logística, energía, agua y saneamiento”, sectores fundamentales para mejorar la competitividad nacional.

La primera sesión del Acuerdo Fiscal para el Crecimiento Sostenible reúne a autoridades y representantes del sector privado en Palacio de Gobierno.

SNI llama a preservar estabilidad económica mediante acuerdos de largo plazo

El líder de la Sociedad Nacional de Industrias planteó que el país aún cuenta con un nivel de deuda pública considerado razonable, lo que otorga margen para priorizar proyectos estratégicos y estimular la inversión pública en áreas productivas.

“La mejora de la calidad del gasto público y la revisión crítica del gasto corriente deben acompañar cualquier ajuste fiscal”, señaló, en el marco de su reclamo enfocado en el crecimiento sostenido y el bienestar general.

Además, James Callao subrayó la importancia de avanzar en una reforma del Estado orientada a la eficiencia, la reducción de la corrupción y la aceleración de proyectos paralizados. Propuso como indispensable una visión estratégica de largo plazo para cerrar brechas sociales y territoriales, y fortalecer la integración nacional.

SNI pide a partidos políticos priorizar visión de largo plazo en planes de gobierno

La Sociedad Nacional de Industrias extendió su planteamiento a los partidos políticos, exhortando a que estos principios de responsabilidad y flexibilidad fiscal se incluyan en sus propuestas programáticas de cara a 2026.

Finalmente, James Callao ratificó la disposición del sector industrial a colaborar activamente en la discusión y construcción de consensos para garantizar la estabilidad y el desarrollo nacional.

El acuerdo fiscal, impulsado por el Gobierno como espacio de diálogo técnico y político, se ha convertido en un foro clave para discutir los límites y posibilidades de la política fiscal de Perú en un contexto de presión electoral, demandas sociales y necesidad de recuperación económica.