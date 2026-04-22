Eddie Fleischman cuestionó a los jugadores de Universitario por la salida de Javier Rabanal: “Estamos en un medio más sensible y frágil”

Eddie Fleischman opina sobre el desempeño de Javier Rabanal en su paso como técnico de Universitario. YouTube Juego Cruzado

Universitario de Deportes enfrenta días claves tras la salida de Javier Rabanal como técnico principal. La decisión ha sacudido la interna del club, que ahora cuenta con Jorge Araujo, anteriormente mano derecha del español, como entrenador interino del primer equipo. Este cambio llega en un contexto de alta presión, ya que el equipo ‘crema’ se encuentra en una etapa determinante de la temporada y bajo la mirada de la hinchada.

En medio de esta situación, Eddie Fleischman compartió en diversos medios su análisis acerca de la gestión y el perfil del entrenador saliente. “Rabanal es un tipo de técnico que se ha formado en Países Bajos y en España. Él tiene otra visión de lo que un técnico se permite decir y no se permite decir. Nosotros estamos en un medio mucho más sensible y frágil emocionalmente que esos países”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, Juego Cruzado.

Esta diferencia de enfoque, según el periodista deportivo, fue el detonante de las tensiones y resistencias internas, tanto en vestuarios como en el entorno institucional.

El comunicador recordó momentos puntuales donde Rabanal utilizó mensajes públicos para referirse al equipo, comparando escenarios europeos y locales: “Allá él puede salir a decir que no le está pidiendo un Premio Nobel a sus jugadores, que no les está pidiendo conquistar la Luna”, destacó Fleischman, recalcando que en el fútbol peruano “los profesionales acá no lo saben” y que la dureza verbal puede afectar sensiblemente a los jugadores. Para Fleischman, la “forma de expresarse directa” de Rabanal, influenciada por sus experiencias en el extranjero, tuvo como resultado “fragilizar” al jugador y provocar rechazo en el vestuario.

El técnico de Universitario habló luego de la derrota ante Coquimbo Unido en Copa Libertadores 2026. Créditos: Jax Latin Media / Youtube.

La posición distante y poco emocional de Javier Rabanal también fue motivo de análisis: “No es un técnico paternalista que los va a venir a abrazar; es frío y lo es para decir las cosas directas, no es correcto político”, sostuvo, señalando una incompatibilidad con la cultura de Universitario y del fútbol nacional: “Acá gusta la corrección política, gusta que no pisen callos. El jugador no le gusta que venga un técnico que le diga las cosas y que se las tome de forma natural porque le está pidiendo enderezar un rumbo”.

En relación con la decisión del entrenador español de asumir el reto de la ‘U’, Eddie Fleischman observó: “¿Por qué aceptó Javier Rabanal llegar a Universitario? Yo creo que encuentra la oportunidad de hacer historia en un club donde podía hacer historia y quedar tetracampeón. Encuentra la oportunidad de un club que viene bien, que tiene una gran hinchada; lo encuentra como un gran desafío de equipo de enorme arraigo popular, importante en un país, de los dos que copan el mercado del fútbol doméstico; entonces es un gran reto”.

Javier Rabanal fue cesado de Universitario tras las derrotas ante Coquimbo Unido y Melgar. - créditos: Universitario

Eddie Fleischman sobre los errores de Javier Rabanal en Universitario

Por otro lado, Eddie Fleischman fue más allá y detalló algunos desaciertos de Javier Rabanal durante su paso por el club: “Creo que Rabanal hizo ‘la fácil’ en mantener lo que estaba y había sido tricampeón sin que sea su convicción. El equipo para mí ha entrado en confusión entre lo que Rabanal está haciendo que no es lo que él siente”.

Una de las críticas más severas del exconductor de Willax Deportes apuntó a la contratación de Sekou Gassama, que hasta ahora no ha colmado las expectativas. Sobre este punto, manifestó: “Yo sí le cuestiono a Rabanal que trae a Gassama, que es intolerable, eso no tiene disculpa. No solamente eso, sino que él (Gassama) estaba en la Copa Africana de Naciones”.

Asimismo, indicó que algunos rumores señalaban un problema familiar, pero fue enfático en remarcar que “nada que le impida estar allá.” La ausencia de Gassama durante la pretemporada fue calificada por Fleischman como “muy poco serio y responsabilidad del técnico”.