Brasil y Perú fortalecen lazos logísticos para potenciar el comercio amazónico

Empresarios brasileños y autoridades peruanas se reunieron para explorar nuevas rutas comerciales y optimizar la conectividad logística entre ambos países, con foco en los puertos peruanos

El principal foco de la delegación fue conocer las fortalezas de la infraestructura logística peruana, especialmente los corredores viales y fluviales que conectan ambos países (Foto: Panamazonia)

Una delegación de empresarios brasileños de la Asociación Pan Amazonía, que representa a más de 200 empresas de la región amazónica, ha mantenido una serie de reuniones en Perú con el objetivo de explorar oportunidades para incrementar el comercio bilateral.

El encuentro, organizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, involucró a empresas de sectores clave como telecomunicaciones, logística, agricultura, hidrocarburos y turismo, y se centró en las potencialidades logísticas para el intercambio de productos entre Brasil y Perú.

Fortalezas logísticas clave para el comercio bilateral

El principal foco de la delegación fue conocer las fortalezas de la infraestructura logística peruana, especialmente los corredores viales y fluviales que conectan ambos países. En particular, se destacó la carretera Interoceánica Sur y la Multimodal Amazonas Norte, dos proyectos estratégicos que buscan mejorar la conectividad entre las zonas fronterizas de Brasil y los puertos peruanos.

Según Belisario Arce, director ejecutivo de Pan Amazonía, esta nueva infraestructura reduciría considerablemente los tiempos y costos logísticos al permitir el acceso directo desde los estados amazónicos de Brasil a los puertos de Perú, sin necesidad de pasar por el canal de Panamá.

Estas iniciativas son claves para mejorar la competitividad del comercio entre Brasil y Perú, utilizando las ventajas de la infraestructura existente en ambos países y potenciando los canales logísticos intermodales (Imagen: Shutterstock)

La delegación brasileña también tuvo la oportunidad de analizar las potencialidades comerciales de varios productos que podrían ser exportados desde Perú a Brasil, tales como frutos secos, cacao, naranjas, camarones, langostinos congelados, y manufacturas como plástico y neumáticos. Esta expansión en las exportaciones también tiene un fuerte componente logístico, dado que se espera que el acceso a los puertos peruanos permita agilizar el transporte de estos productos hacia Brasil, un mercado de gran demanda.

La región amazónica brasileña, rica en recursos naturales, es clave para actividades como la agricultura (cacao, soya, café), la pesca, la explotación maderera y la extracción de minerales. Además, sectores como el turismo ecológico también tienen un importante potencial de crecimiento en la zona, lo que impulsa aún más la necesidad de optimizar las rutas logísticas hacia los puertos peruanos.

Además, la reunión permitió presentar los avances en proyectos piloto de comercio que ya están en funcionamiento. En la zona norte de Perú, se facilitó la importación de torta de soja desde el estado brasileño de Roraima a través de la vía Manaos-Iquitos–Yurimaguas–Tarapoto, con el objetivo de asegurar envíos regulares de 1.000 toneladas mensuales a partir de marzo. En el sur de Perú, se facilitó la importación de carne de cerdo desde Acre, y se están explorando nuevas rutas para el transporte de soja en camiones con carga en contenedores.

Estas iniciativas son claves para mejorar la competitividad del comercio entre Brasil y Perú, utilizando las ventajas de la infraestructura existente en ambos países y potenciando los canales logísticos intermodales, lo que se espera sea un motor de crecimiento económico para la región amazónica de Brasil y para el comercio exterior de Perú.

La optimización de las rutas no solo promete abaratar costos y acortar plazos, sino también fortalecer la cooperación entre las economías amazónicas de ambos países, abriendo nuevas oportunidades para diversas industrias.

