¿Julio Velarde ya tiene un sucesor? Esto respondió el mismo presidente del Banco Central de Reserva del Perú

Al BCRP y en especial a su presidente Julio Velarde se suele adjudicar el buen manejo de la economía con respecto al tipo de cambio. - Crédito Captura de RPP

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, aseguró que todavía no existe una definición oficial sobre quién podría sucederlo al frente de la entidad monetaria, aunque reconoció que podría sugerir nombres si se lo solicitan, y no descarta considerar una eventual permanencia.

Así lo indicó en recientes declaraciones difundidas por Bloomberg, en las que subrayó que aún no ha participado en discusiones formales sobre su reemplazo, a pesar de que su mandato culmina en julio tras la elección del próximo presidente de Perú.

Cabe mencionar que, el año pasado, el titular del BCRP mencionó a dos funcionarios de la propia entidad como eventuales sucesores: Adrián Armas, economista jefe, y Paul Castillo, gerente general. Además, admitió tener en mente a otras dos personas, cuyos nombres prefirió no revelar en ese momento.

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre camina junto al logo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dentro de un edificio en el centro de Lima, 7 de abril de 2015. REUTERS/Mariana Bazo

Velarde, además, no se mostró preocupado por el futuro de la institución, pues considera que la autonomía del BCRP está consolidada frente a la opinión pública.

No descarta continuar

Aunque en ocasiones anteriores Velarde manifestó intenciones de dejar el puesto, en sus declaraciones más recientes no cerró la puerta a una permanencia en el banco central.

“En principio no” consideraría quedarse por otro periodo, pero ante la pregunta sobre una eventual propuesta para continuar, afirmó: “Lo pensaría”.

Bloomberg destacó que Velarde es uno de los banqueros centrales con más tiempo en el cargo a nivel mundial, habiendo dirigido la política monetaria peruana durante las últimas dos décadas.

Julio Velarde - BCR

Esta posibilidad de continuidad dependerá, en última instancia, de la decisión del próximo presidente del país. El proceso electoral aún no define quién se impondrá en la segunda vuelta, lo que mantiene en suspenso la ratificación o el eventual relevo en la presidencia del BCRP.

El perfil de Julio Velarde

La Tercera dedicó recientemente un análisis al papel de Julio Velarde como principal responsable de la estabilidad económica de Perú en medio de una década marcada por la inestabilidad política.

Según el medio chileno, el economista de 73 años fue clave en la implementación de las reformas de libre mercado en la década de 1990 y en la consolidación de la autonomía del banco central, prohibiendo el financiamiento del gasto público por parte de la entidad.

Bajo su gestión, la inflación anual promedió el 3 %, mientras que el crecimiento económico alcanzó un promedio del 4 % anual, cifras que superaron a las principales economías regionales.

Economistas y analistas consultados por dicho medio describieron a Velarde como una figura de autoridad en la política y las finanzas peruanas. “Cuando hablo con inversionistas o agencias de calificación, una de las principales preocupaciones siempre es: ¿quién sucederá a Julio?”, sostuvo el exministro de Hacienda, Luis Miguel Castilla.

El economista y periodista Augusto Álvarez Rodrich resaltó la alta capacidad técnica de Velarde, quien ha mantenido niveles de reservas internacionales en torno a los 100.000 millones de dólares.

Un país atento a la decisión

La primera vuelta de las elecciones presidenciales dejó a Keiko Fujimori como favorita, mientras que la definición de su rival se mantiene abierta. La ratificación de Velarde dependerá del signo político del próximo gobierno.

Candidatos de derecha como Fujimori y Rafael López Aliaga han dado señales de apoyar la continuidad del actual presidente del BCRP, mientras que el izquierdista Roberto Sánchez ya expresó que tendrá apertura para entablar conversaciones con el actual titular del BCRP.

Roberto Sánchez señaló que hay apertura para entablar conversaciones con Velarde e incluso no descartó la posibilidad de sostener una reunión directa entre ambos. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La autonomía y la reputación del banco central aparecen como elementos centrales en el debate público. Según cifras oficiales, el banco central goza de un 96 % de aprobación entre empresarios, muy por encima del Congreso, cuyo respaldo es del 3 %.

La influencia de Velarde en la disciplina fiscal ha sido reconocida por diversos actores políticos y económicos, quienes consideran que su opinión es escuchada y respetada en instancias clave.

Contexto económico

En el plano de la política monetaria, Velarde adoptó una postura cautelosa ante el entorno global incierto, especialmente por el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los precios de la energía.

De acuerdo con Bloomberg, consideró “prematuro” subir las tasas de interés en respuesta a lo que calificó como un shock transitorio, aunque advirtió que un conflicto prolongado podría modificar las proyecciones de inflación para la primera mitad del año.

Durante dos décadas, Velarde logró mantener la inflación anual en torno al 3 % y el crecimiento económico promedio en 4 % en Perú. (Andina)

El BCRP mantuvo recientemente la tasa de interés en 4,25 % por séptima vez consecutiva, pese a que la inflación anual en marzo alcanzó el 3,8 %, superando el rango objetivo de la entidad por primera vez en dos años. Velarde manifestó que la situación requiere prudencia y que las expectativas inflacionarias se encuentran, por el momento, contenidas.

En tanto, la definición sobre la continuidad o sucesión de Julio Velarde dependerá de la voluntad del próximo presidente de Perú y de la propia disposición del actual titular del banco central. Hasta ahora, no existe una designación oficial ni conversaciones avanzadas sobre el reemplazo, aunque Velarde ratificó que está dispuesto a sugerir nombres de ser requerido y que podría considerar mantenerse si se lo proponen formalmente.