Ricardo Mendoza inaugura lujoso multiteatro y agradece el apoyo de la madre de su hijo: “Ella es el motor”

Ricardo Mendoza indicó que la madre de su hijo es su principal motivo para seguir adelante.

El comediante peruano Ricardo Mendoza celebró un nuevo hito profesional al inaugurar el moderno Multiteatro Movistar en Surco, un espacio que busca convertirse en referente de la oferta cultural en Lima. El evento, realizado el 20 de abril, marcó el inicio de una ambiciosa etapa para Mendoza, quien compartió el logro junto a su pareja y madre de su hijo, Katya Mosquera, destacando el papel fundamental que ella ha tenido en sus proyectos recientes.

En la ceremonia de inauguración, que estuvo conducida por Verónica Linares y ‘Choca’ Mandros, y tuvo como madrina a la reconocida actriz Yvonne Frayssinet, Mendoza no ocultó su satisfacción por concretar un sueño largamente anhelado. “Ella es el motor que impulsa a cumplir todas mis metas”, expresó el humorista de ‘Hablando huevadas’, en alusión a Mosquera, quien lo acompañó durante la jornada inaugural.

El impulso que Mendoza atribuye a Katya Mosquera fue uno de los temas centrales de la jornada. “Nace mi hijo, que es el mejor proyecto de mi vida, y nacen dos proyectos que son ‘Lima Comedy Club’ y este ‘Multiteatro Movistar’, que es un lugar que hace mucho tiempo lo tengo como sueño y se está cumpliendo, es maravilloso, estoy muy feliz”, declaró Mendoza.

La pareja, que comparte la crianza de su hijo, se mostró unida en este nuevo paso, evidenciando el respaldo mutuo que ha sido fundamental para el crecimiento profesional del comediante.

Ricardo Mendoza expresa su agradecimiento a la madre de su hijo por su apoyo.

Un proyecto cultural y ambicioso

El Multiteatro Movistar se presenta como una propuesta novedosa para el circuito teatral limeño. El espacio cuenta con varias salas independientes que permitirán desarrollar una programación simultánea, abarcando obras de teatro, espectáculos de comedia, shows musicales y propuestas para toda la familia.

La propuesta del comediante es ampliar y diversificar la oferta cultural para distintos públicos. Según contó, la idea del multiteatro nació durante los primeros años del éxito de ‘Hablando huevadas’, cuando recorría la ciudad en busca de espacios disponibles para sus shows y se topó con la escasez de lugares adecuados. “Paseamos por Lima buscando teatros perdidos y encontramos muchos destruidos o abandonados. Me quedó ese sin sabor y ahora quiero darle más espacios a los artistas para que se sientan respaldados”, afirmó el comediante.

Ana Cecilia Natteri en obra inaugural

El Multiteatro Movistar se ubica en avenida Alfredo Benavides 4981, en el distrito de Surco, y ya anunció su primera cartelera. La obra inaugural se llama “Mi madre, mi novia y yo” interpretada por Ana Cecilia Natteri, César Ritter y Milene Vazquez disponible desde el 14 de mayo. También estrenarán “Muertas de Risa” el 11 de mayo con Lorna Cepeda y “El circo de Topa“, del 17 julio al 2 de agosto.

Mendoza, quien también dirige el Lima Comedy Club, indicó que el objetivo es que el teatro funcione como un punto de encuentro para creadores, elencos consolidados y nuevos talentos.

La obra inaugural se llama “Mi madre, mi novia y yo” interpretada por Ana Cecilia Natteri, César Ritter y Milene Vazquez.

Yvonne Frayssinet fue homenajeada

Durante la inauguración, Yvonne Frayssinet fue homenajeada con una sala que lleva su nombre, en reconocimiento a su aporte al teatro nacional. La actriz agradeció el gesto y destacó la importancia de iniciativas como la de Mendoza para fortalecer la cultura en el país. La inauguración contó con la presencia de personalidades del espectáculo, gestores culturales y representantes de la comunidad artística local.

A diferencia de los teatros tradicionales, este espacio ha sido diseñado como un multiteatro, es decir, con varias salas independientes que permiten una programación continua y variada, desde obras teatrales y comedia hasta shows familiares y musicales.

“Mi madre, mi novia y yo” estará disponible desde el 14 de mayo