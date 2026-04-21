Piero Corvetto llegó a la Fiscalía anticorrupción en medio de su escandalosa renuncia a la ONPE

En medio de un tumulto de periodistas y cámaras, el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, ingresa a la sede de la Fiscalía Anticorrupción tras ser citado. La prensa lo cuestiona insistentemente sobre su renuncia en pleno contexto electoral. | Canal N

Piero Corvetto llegó a la sede de la Fiscalía Anticorrupción en medio de la controversia generada por su renuncia al cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Su ingreso se produjo hace algunos instantes, bajo resguardo de seguridad y sin brindar declaraciones a los periodistas que lo aguardaban en el lugar.

El exjefe del organismo electoral arribó al local ubicado en el jirón Miro Quesada, en el Cercado de Lima, a cumplir con un trámite que él mismo había anunciado previamente: la entrega de su pasaporte y otros documentos personales. Sin embargo, el contexto en el que se produce esta diligencia es distinto al que existía cuando hizo pública su decisión, ya que su salida del cargo ya fue formalizada y aceptada por la Junta Nacional de Justicia.

Piero Corvetto llegó a la Fiscalía

Según reportes de los medios que estaban en el lugar, Corvetto ingresó rápidamente al recinto fiscal, mientras personal de seguridad y reporteros protagonizaban empujones en el intento por acercarse. Durante algunos segundos, se le vio identificarse en la puerta de acceso, antes de continuar hacia el interior sin hacer comentarios.

La diligencia se desarrolla en un contexto marcado por cuestionamientos a su gestión, especialmente tras los hechos ocurridos el 12 de abril, durante la jornada electoral. Frente a los rumores sobre una posible salida del país y la versión de una supuesta orden de detención, Corvetto anunció la entrega de su pasaporte. De acuerdo con diversos especialistas, esta medida puede interpretarse como un acto de buena fe que podría favorecer su situación en el marco de las investigaciones.

Cabe precisar que, además de Corvetto, también acudió Juan Alvarado, gerente de la empresa Galaga, señalada por la ONPE como presunta responsable de las fallas logísticas registradas durante ese mismo día.

Renuncia de Piero Corvetto

La crisis generada tras las Elecciones Generales 2026 derivó en la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE, una decisión que presentó horas antes de acudir a la sede de la Fiscalía Anticorrupción. Su dimisión se produjo luego de varios días de cuestionamientos por las fallas registradas durante la jornada electoral del pasado 12 de abril.

En el documento de renuncia, Corvetto argumentó que los problemas técnicos y operativos en el despliegue del material electoral en algunos sectores de Lima Metropolitana motivaron su decisión. Señaló que, ante el avance del procesamiento de actas de la elección presidencial por parte de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), consideraba “necesario e impostergable” dejar el cargo con el objetivo de facilitar la organización de la segunda vuelta.

Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), habla en una conferencia de prensa, antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú. 10 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

El exfuncionario sostuvo que ejerció sus funciones con integridad y que impulsó reformas durante su gestión. Sin embargo, reconoció que las deficiencias detectadas el día de la votación constituyen un escenario que le impide continuar al frente de la institución. En esa línea, admitió que, si bien algunos aspectos podrían explicarse dentro de la dinámica interna de la ONPE, existen interrogantes que deberán ser esclarecidas mediante una investigación imparcial y exhaustiva, especialmente en lo referido a la cadena logística del proceso electoral.

La renuncia fue aceptada por unanimidad por la Junta Nacional de Justicia, que dispuso su comunicación a las entidades del sistema electoral y confirmó la continuidad de las investigaciones sobre lo ocurrido en los comicios.

Comunicado de la JNJ sobre Piero Corvetto