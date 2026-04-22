Perú

Multas por no pagar o depositar tarde la CTS ahora son más altas: Hasta S/288 mil

La CTS debe pagarse a más tardar el viernes 15 de mayo o la empresa en la que trabajas podrá recibir multas altas por no cumplir con la Ley

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Sunafil puede imponer multas de hasta 52UIT a las empresas que no le paguen a sus empleados por trabajar feriado. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)
Sunafil puede imponer multas de hasta 52,53 UIT por demoras en pagar CTS. - Crédito Infobae Perú/Agencia Andina

Ya se viene la Compensanción por Tiempo de Servicios, o CTS, la cual es un beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia.

¿Quiénes la reciben? “Trabajadores sujetos al régimen laboral común de la actividad privada que laboren para un empleador o entidad pública y que cumplan, cuando menos en promedio, una jornada mínima diaria de cuatro (4) horas”, señala la guía oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

¿Pero sabías que este 2026, además, el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) se incrementó? Esto eleva el monto de las posibles sanciones por incumplir con la Ley del pago de la CTS. Las multas que aplica la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) van hasta 4,5 UIT y 52,53 UIT (según el tipo de empresa); es decir, S/24 mil 750 y S/288 mil 915.

Mano contando billetes de dinero
La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) protege a empleados privados frente al cese laboral y ahora puede retirarse en su totalidad. (Andina)

Multas por no pagar CTS

Las multas con las que la Sunafil sanciona a las empresas privadas por no pagar la CTS, o inclusive pagar este derecho laboral fuera de su plazo (hasta el 15 de mayo, en el caso del primer depósito del año) pueden variar según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados. Así:

  • En la pequeña empresa, quienes pagan 50% de la CTS, la multas pueden ascender a hasta 4,5 UIT. Para este 2026, esto equivale a S/24 mil 750
  • Mientras, en la mediana y gran empresa, las sanciones van hasta las 52,53 UIT, o S/288 mil 915, según la UIT vigente.

¿Qué pasa si no me depositan CTS?

Si estás dentro de los trabajadores que deben recibir este pago y no te lo depositan en el plazo, debes saber el incumplimiento tiene consecuencias legales y económicas para el empleador; es decir, la empresa en la que trabajas. Según Buk Perú esto:

  • Configura infracción grave ante la autoridad inspectiva desde el día 16 del mes, si no se paga
  • Genera intereses legales sobre el monto no depositado
  • El trabajador tiene derecho a presentar una denuncia ante la autoridad competente.
Mano que recibe billetes de 100 soles en ventanilla
Recuerda que el retiro CTS tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026. - Crédito Andina

“Más allá de la infracción administrativa, el no depósito de la CTS afecta directamente el patrimonio del trabajador. En estos casos, el empleador no solo deberá cumplir con el pago pendiente, sino también asumir los intereses generados por el retraso”, apunta Buk Perú.

Adicionalmente, también la empresa se expone a sanciones económicas en un proceso de fiscalización laboral. También desde la perspectiva de gestión, este incumplimiento también impacta en la reputación interna y en la relación con los colaboradores.

¿Cómo calcular la CTS?

La CTS se calcula en función de dos periodos semestrales: de noviembre a abril, y de mayo a octubre. Asimismo, con base en los periodos indicados, los empleadores depositarán en los meses de mayo y noviembre de cada año tantos dozavos de la remuneración computable percibida por el trabajador, como meses completos haya laborado en el semestre respectivo.

  • Fórmula para calcular la CTS: CTS = [(Remuneración computable / 12) * N° de meses] + [(Remuneración computable / 360) * N° de días]

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